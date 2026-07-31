베이징 2026년 7월 31일 /PRNewswire/ -- 중국의 100년 전통 Panyong Congou 홍차가 기술 혁신을 통한 산업 고도화와 차 관련 산업의 융합 발전에 힘입어 전통적인 차 한 잔에서 번창하는 산업으로 탈바꿈했다.

이 차는 1915년 미국 샌프란시스코에서 열린 파나마-태평양 국제박람회(Panama-Pacific International Exposition)에서 금메달을 수상한 차로 청나라 시대 중국 남동부 푸젠성 푸안시 탄양촌의 차 장인들이 현지에서 재배한 찻잎으로 처음 만들었다. 풍부한 풍미와 부드러운 맛을 바탕으로 세계적인 명성을 얻었다.

푸안시는 전통 제다 기술을 보존하는 한편, 현대 기술을 적극 도입해 종자 육종과 친환경 재배, 품질 이력 추적을 아우르는 디지털 산업사슬을 구축하고 있다. 이 같은 기술 도입은 품질 향상과 지역 산업의 고도화를 지속적으로 이끌고 있다.

푸안시는 푸젠성 농업과학원(Fujian Academy of Agricultural Sciences)차연구소의 지원을 받아 우수 차 품종의 육종에 꾸준히 힘써 왔다. 현재 차 유전자원 4000여 점 보존하고 있으며 고급 품종도 수십 가지 개발했다.

2020년 탄양에는 중국 최초의 5G 스마트 차밭 시범구가 조성됐다. 사물인터넷 센서, 드론 순찰, 관개•시비 통합 시스템을 갖춘 시범구는 더욱 정밀하고 표준화된 차밭 관리를 가능하게 해 차의 품질과 생산 효율을 크게 향상시켰다.

최근 푸안시는 Panyong Congou 차 산업의 질적 발전을 촉진하고자 각종 지원책을 연이어 도입했다. 매년 2000만 위안(약 295만 달러)이 넘는 자금을 투자해 산업 고도화를 지원하는 한편, 차 산업과 관광•소비•기술 혁신의 융합을 장려하며 전통적인 차 생산 산업을 다각화된 산업으로 전환하고 있다.

통계에 따르면 푸안시는 2025년 1차 가공차 2만 8000톤을 생산해 23억 위안(약 3억 3900만 달러)이라는 생산액을 기록했다. 차 산업 전체 산업사슬의 총가치는 138억 위안(약 20억 달러)에 달했으며, Panyong Congou의 브랜드 가치는 95억 위안(약 14억 달러)을 넘어섰다.

세계 곳곳에 향기를 전한 유서 깊은 차에서 기술 주도의 혁신적인 특산차로, 다시 농촌 번영을 촉진하는 차로 발전한 Panyong Congou의 100년에 걸친 변화는 푸젠성 특색 차 산업의 질적 발전을 생생하게 보여주는 사례다.

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SOURCE Xinhua Silk Road