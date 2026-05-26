Xinhua Silk Road: 차 테마 교육 관광, 산둥성 멍좡진 경제 활성화

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Xinhua Silk Road

2026년 05월 26일 21:05 KST

베이징, 2026년 5월 26일 /PRNewswire/ -- 중국 동부 산둥성 자오좡시의 멍좡진(Mengzhuang Town)이 광활한 차 농장과 잘 확립된 차 산업 체인을 활용하여 차 테마 교육 관광을 주요 신흥 부문으로 선정하고 높은 수준의 스터디 투어 실습 기지를 개발했다.

이 차 농장은 멍좡진의 성급 생태 농업 시범 공원이자 국가 3A급 경관지구인 디이밍(Diyiming)이라는 이름의 차 공원에 위치해 있다. 디이밍 차 공원의 핵심 구역인 이 농장은 총투자액 2억 위안에 2000무(약 133.3헥타르)의 계획 토지 면적을 보유하고 있다.

공원 내에는 3000제곱미터 규모의 차 문화 전시관, 표준화된 차 가공 작업장 및 스터디 투어 프로그램을 위한 교실이 건설되었다. 또한 찻잎 따기, 로스팅, 차 시음 및 차 예절을 아우르는 일련의 몰입형 과정이 개발됐으며 지식 대중화, 노동 교육 및 전통문화 계승 교육을 통합한 완전한 교육 관광 시스템을 형성했다.

공원은 스터디 투어 노선을 최적화하고, 보안 시설을 설치하며, 전문 가이드를 배치했다. 이 공원은 하루 1000명 이상의 방문객을 수용할 수 있으며 연간 3만 명 이상의 스터디 투어 참가자를 수용할 수 있다. 교육 관광은 입장권, 체험 활동 및 차 제품 분야의 소비를 크게 촉진했으며, 식음료, 숙박, 교통과 같은 지원 서비스의 성장을 이끌었다. '스터디 투어+문화 관광+제품 판매'라는 통합된 발전은 지역 경제의 중요한 성장 엔진이 되었다.

현재까지 600무(약 40헥타르) 이상의 차 농장이 조성됐으며 15개의 프리미엄 차 품종이 재배되어 종자 육종, 재배, 가공, 판매를 아우르는 완전한 산업 체인을 형성했다. 이 농장은 연간 5000킬로그램 이상의 찻잎을 수확하여 1000만 위안 이상의 수입을 창출하고 2000개 이상의 일자리를 만들어냈다.

앞으로 멍좡진은 차 산업, 차 문화, 관광과 교육의 통합 발전을 아우르는 차 관광 생태계를 계속 향상해 농촌 활성화를 위한 독특한 모델 구축에 매진할 것을 약속했다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350698.html

SOURCE Xinhua Silk Road

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