Xinhua Silk Road: 역사적인 홍차 브랜드, 중국 남동부 푸젠 농촌 번영 견인

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Xinhua Silk Road

2026년 05월 26일 03:05 KST

베이징 2026년 5월 26일 /PRNewswire/ -- 중국 남동부 푸젠성 푸안시 탄양촌의 탄양궁푸(Tanyang Gongfu) 홍차 브랜드 가치가 2025년 95억 4500만 위안에 달하며 중국 50대 지역 공공 브랜드에 이름을 올렸다.

이 수치는 탄양의 강력한 성장세를 보여준다. 2025년 이 마을의 집단 소득은 전년 대비 35% 증가한 290만 위안을 기록했으며, 1인당 순소득은 3만 9800위안에 달했다.

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Photo shows the tea gardens in Tanyang Village of Fu'an City in southeast China's Fujian Province. (By Li Yu) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
Photo shows the tea gardens in Tanyang Village of Fu'an City in southeast China's Fujian Province. (By Li Yu) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

푸안시는 이 모델을 역내 여러 마을에 접목하고 있다. 현재 7개 마을이 '대탄양(Greater Tanyang)' 농촌 진흥 파트너십을 구성하고 있으며, 이들의 집단 소득 합계는 630만 위안을 넘어섰다. 이 연합은 200명 이상의 주민을 위한 일자리를 창출했으며, 1인당 가처분소득은 2만 9000위안에 이르렀다. 탄양촌은 2025년 푸젠성 성급 국제교류기지로 지정됐다.

탄양궁푸 차의 역사는 청나라 시대까지 거슬러 올라간다. 이 차는 중국의 지리적 표시 제품 중 하나로 인정받고 있다.

품질 관리는 브랜드 가치의 기반을 이룬다. 중국농업대학교와 성급 연구기관들이 공동 운영하는 차 산업 기술 허브는 친환경 농업을 촉진하고 있다. 이 마을은 58무 규모의 저탄소 차밭 시범단지와 6100무 이상의 스마트 차밭을 조성해 1만 4200무의 생산지 전반에 걸쳐 품질을 개선하고 있다.

문화 관광은 이제 2차 성장 동력이 되고 있다. 오래된 공장 건물은 차 박물관, 공예 공방, 5G 기반 스마트 차밭으로 탈바꿈했다. 3개의 테마형 교육 코스에는 매년 1000명 이상의 교육생이 방문한다.

제품 혁신은 젊은 소비자를 겨냥하고 있다. 차 베이스 칵테일, 차를 접목한 커피, 과일향 차 맥주 등이 새로운 상품으로 제공된다. 한 차-주류 블렌드 제품은 성수기 하루 매출이 5000위안을 넘는다.

7개 마을은 자원과 자본을 모아 4자 사업 모델로 운영되는 친환경 농업 회사를 설립했다. 이 회사는 40명 이상의 직접 고용을 창출했다. 이 지역 내 프로젝트로는 디지털 노마드 허브, 홍차 공예 공방, 15무 규모의 화훼 기지 등이 있다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350697.html

SOURCE Xinhua Silk Road

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