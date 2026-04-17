Xinhua Silk Road: 추적성 및 위조 방지를 통해 르자오 녹차의 신뢰할 수 있는 품질 보장

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Xinhua Silk Road

2026년 04월 17일 14:04 KST

베이징, 2026년 4월 17일 /PRNewswire/ -- 세계 3대 해안 녹차도시 가운데 하나인 르자오에서는 녹차 산업 전반에 걸친 완전한 추적성 및 위조 방지 시스템이 구축돼 중국 동부 지역의 우수한 녹차 품질을 보장하는 데 기여하고 있다.

찻잎의 채취부터 차를 우려내는 단계에 이르기까지, 이곳 녹차 산업 사슬의 모든 과정은 추적할 수 있다.

최근 르자오시 란산구 주펑진의 한 차 재배 농가는 평소와 다름없이 대나무 바구니에 담긴 연한 녹차 싹 무더기를 세심하게 살펴보며 "봄 차가 나오고 있다"고 말했다.

이 같은 장면은 현지 차밭에서 흔히 볼 수 있는 풍경이다. 중국 북부의 핵심 녹차 생산지인 르자오는 품질의 신뢰성을 확보하기 위해 차 재배, 생엽 구매, 차 가공, 물류 및 판매 전 과정에 추적성 및 위조 방지 체계를 도입했다.

예를 들어, 주펑진 차밭 인근의 분주한 가공 작업장에는 생엽 계량을 위한 전자식 추적성 저울이 설치돼 있으며, 기타 장비를 통해 품질 검사, 코드 부여 및 관련 기록이 질서 있게 이뤄지고 있다.

르자오시는 또 추적성 관리 플랫폼을 구축해 차 농가들이 전용 QR코드와 카드를 사용해 차를 거래할 경우, 전자식 추적 저울과 재배자 정보 등을 통해 찻잎 중량과 생산지 관련 정보가 백엔드에서 자동으로 집계되도록 했다.

현지 차 생산업체들이 제품 품질을 검사하는 동안 검사 결과는 정밀한 품질 관리를 위해 실시간으로 앞서 언급한 온라인 추적성 관리 플랫폼에 동기화 및 업로드된다.

녹차 제품에는 전용 추적성 및 위조 방지 표식이 부착되며, 소비자는 이를 통해 차의 재배, 가공 및 검사의 전 과정을 손쉽게 조회할 수 있다.

르자오시 정부 녹차 작업반의 리이룬(Li Yirun) 구성원에 따르면, 르자오는 올해 녹차 추적성 모범 지역 4곳을 조성해 시 전역의 녹차 산업에 더욱 복제 가능하고 적용 가능한 기준을 확산시킬 계획이다.

리이룬은 또 현지 차 상인, 차 농가, 가공 업체 및 차 시장 조성 참여자들을 대상으로 녹차 추적성 및 위조 방지 수준을 한층 높이기 위해 4갈래로 구성된 3개의 메커니즘을 도입할 예정이라고 덧붙였다.

이 같은 여건 아래 신선한 향, 부드러운 맛, 두꺼운 잎, 그리고 여러 번 우려낼 수 있는 특성으로 국내외에서 명성을 얻고 있는 르자오 녹차는 농촌 진흥과 녹색 발전을 촉진하는 새로운 동력으로 자리매김할 전망이다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/350131.html

SOURCE Xinhua Silk Road

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