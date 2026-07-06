ZF, 고성능 변속기 오일 출시로 국내 건설장비 시장 공략 강화

ZF, 한국 건설장비 시장 내 포트폴리오 확대

중장비 (Off-Highway) 용 고성능 변속기 오일 2종 출시

ZF 및 타사 변속기•액슬에 모두 적용 가능, 효율성과 신뢰성 향상

인천, 2026년 7월 6일 /PRNewswire/ -- 글로벌 기업 ZF가 건설장비 및 중장비 전용 고성능 변속기 오일 ZF PowerFluid Gold 1과 ZF PowerFluid Pro 1을 국내 시장에 출시하며 한국 건설장비 시장에서의 입지 강화에 나섰다.

ZF는 첨단 구동계 및 변속기 시스템을 휠로더, 덤프트럭, 굴삭기 등 다양한 건설장비에 공급하며 글로벌 건설 산업의 발전을 이끌고 있다. ZF의 변속기와 액슬은 국내 제조사 뿐 아니라 전 세계의 다양한 장비에 채택이 되었으며, 이를 통해 고객의 생산성 향상과 장비 내구성 강화, 운영 효율성 증대를 지원하는 솔루션을 제공하고 있다.

ZF PowerFluid Gold 1 ZF PowerFluid Pro 1

이번 신제품 출시는 하드웨어 중심이었던 ZF의 제품 포트폴리오를 첨단 윤활유 솔루션 분야까지 확장한다는 점에서 의미가 크다. PowerFluid Gold 1과 PowerFluid Pro 1은 ZF 변속기뿐 아니라 다양한 제조사의 변속기와 액슬에도 적용할 수 있도록 설계되었으며 가혹한 작업 환경에서도 우수한 윤활 성능과 안정적인 변속 품질, 뛰어난 보호 성능을 제공한다.

가혹한 작업 환경에 최적화된 성능 제공

PowerFluid Gold 1은 탁월한 마모 방지 성능과 산화 안정성을 바탕으로 ZF 변속기와 액슬을 효과적으로 보호해 장비 수명 연장에 기여한다.

PowerFluid Pro 1은 최신 파워시프트(Powershift) 변속기에 최적화된 제품으로, 우수한 습식 마찰 성능과 클러치 제어 특성을 제공한다. 이를 통해 더욱 부드러운 기어 변속과 안정적인 토크 전달을 지원하며, 높은 작업 효율과 운전 편의성을 구현한다.

건설장비의 성능과 신뢰성을 유지하기 위해서는 좋은 품질의 오일 선택과 체계적인 유지보수가 필수적이다. 장비 사양에 적합한 오일을 사용하면 변속기 시스템과의 호환성을 높이고 성능 및 효율을 극대화할 수 있다. 또한 정기적인 오일 교환은 부품 마모를 줄이고 장비 가동률을 높이며, 예상치 못한 다운타임을 최소화해 극한 작업 환경에서도 안정적인 운용이 가능해진다.

ZF는 이번 제품 출시를 통해 하드웨어와 전문 기술, 그리고 첨단 유체 솔루션을 결합한 통합 시스템 솔루션 제공 역량을 강화하고, 건설 장비 고객의 생산성 향상과 운영 효율 개선을 적극 지원할 계획이다.

ZF 서비스 코리아(ZF Services Korea)의 제품 및 사업 관련 문의는 **032-505-1529(1530)**으로 하면 된다.

ZF 애프터마켓 소개

ZF 애프터마켓(ZF Aftermarket)은 글로벌 애프터마켓 분야를 선도하는 ZF Group의 사업부문으로서, 정비 네트워크, 딜러십, 차량 및 장비 운영 고객의 다양한 요구에 대응하는 통합 솔루션을 제공하고 있다.

ZF 애프터마켓은 OE(Original Equipment) 기술 전문성과 광범위한 산업 파트너십을 기반으로 고객의 현재 니즈를 충족하는 것은 물론, 미래 모빌리티 시장의 변화에 선제적으로 대응하고 있다. 또한 ZF, LEMFÖRDER, SACHS, TRW, WABCO 등 세계적으로 인정받는 브랜드 포트폴리오를 통해 혁신적인 제품과 서비스를 제공하며, 'Maximizing Mobility Uptime(장비 가동시간 극대화)'이라는 비전 아래 고객의 운영 효율성 향상, 자원 활용 최적화, 그리고 지속 가능한 비즈니스 성과 창출을 지원하고 있다.

특히 ZF 애프터마켓은 고품질 부품 공급을 넘어 폭넓은 서비스 역량, 첨단 디지털 솔루션을 결합한 서비스를 제공함으로써 고객이 보다 안정적이고 효율적으로 사업을 운영할 수 있도록 지원하고 있다. 이를 통해 변화하는 시장 환경 속에서도 고객의 경쟁력 강화와 장기적인 성장을 뒷받침하는 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하고 있다.

SOURCE ZF Aftermarket