고 광둥, 이번 춘절에 정통 광둥 문화로 향하는 스마트한 관문

광저우, 중국 2026년 2월 13일 /PRNewswire/ -- 중국 여행 수요가 다시 활기를 되찾고 활기찬 춘절이 다가오는 가운데, 전통과 최첨단 혁신이 공존하는 광둥성은 지금 가장 주목할 만한 여행지다. 고대의 문화유산과 첨단 기술이 어우러진 이곳을 더욱 깊이 있게 경험할 수 있도록, 고 광둥(GO Guangdong) 플랫폼이 국제 방문객을 위한 지능형 문화 여행 동반자로 나섰다.

왜 고 광둥인가?

중국의 대표 관광지를 넘어 보다 깊이 있는 여행을 기대하고 있는가? 고 광둥 플랫폼은 자연 경관, 도시 랜드마크, 농촌 명소, 전통 풍습, 도매 시장, 지역 예술 등 다양한 테마를 아우르는 맞춤형 여행 코스를 제공한다. 또한 사용자 친화적인 온라인 데이터베이스를 구축해 스마트하고 효율적인 여행 정보를 제공함으로써, 여행객이 광둥만의 독특한 매력을 온전히 체험할 수 있도록 돕는다.

단순한 관광을 넘어선 경험

이번 춘절, 고 광둥은 여행을 더욱 깊이 있는 문화 체험으로 확장하여 생동감 넘치는 축제 현장과 진정성 있는 지역 이야기에 대한 접근을 제공한다. '디스커버 광둥(Discover Guangdong)' 영상 시리즈를 통해 각 지역에 담긴 사람과 생태의 이야기를 현지 주민의 목소리로 전한다. 이러한 서사는 여행객이 단순히 눈으로 보는 것을 넘어 그 의미까지 이해하도록 돕고, 고대 무역로에서부터 현대의 친환경 정책에 이르기까지 모든 것을 연결해 준다.

글로벌 여행객을 위한 설계

고 광둥은 공신력 있는 정확성과 방문객 중심의 디자인을 조화롭게 결합했다. 광둥 전역의 자원을 통합해 표준화된 이중 언어 표지판을 제공하고, 국제 교류 행사를 기획하며, 전문 가이드 서비스를 운영함으로써 언어와 문화의 장벽을 효과적으로 해소한다.

이번 춘절, 가이드북을 넘어선 여행을 경험해 보자. 지금 바로 플랫폼을 방문해 더 스마트하고, 더 깊이 있고, 더 빛나는 광둥 여행을 즐길 수 있다. https://goguangdong.southcn.com/에서 행사 정보를 확인하고, 스토리를 시청하며 나만의 여행을 계획해 볼 수 있다.

