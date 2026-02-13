「GO Guangdong」、この春節における本場の広東文化へのスマートなゲートウェイ

広州（中国）、2026年2月13日 /PRNewswire/ -- 訪中旅行が再び盛り上がりを見せ、活気あふれる春節が近づく今、古くからの伝統と最先端の革新が混在する広東省探索に絶好のタイミングが訪れます。 海外からの旅行者が広東の隠れた魅力を発見できるよう、外国人訪問者向けの国際情報サービスプラットフォーム「GO Guangdong Platform」は、インテリジェントで文化の香り高い旅の案内役となるでしょう。

GO Guangdongが重要な理由

(PRNewsfoto/GO Guangdong Platform)

お決まりの観光名所だけでなく、もっと深く中国を探検したいですか？「GO Guangdong Platform」は、自然溢れる景観、都会の名所、農村の見どころ、文化風習、卸売市場、郷土芸能など、多様なテーマでキュレーションされた旅行ルートを提案します。使いやすいオンラインデータベースの開発により、スマートで効率的な旅行情報を提供することで、広東省のならではの魅力を満喫できます。

観光を超える体験

この春節、GO Guangdongは旅行を深い文化体験に変え、賑やかな祝賀行事や地元の人間味あふれる物語に触れる機会を提供します。このプラットフォームは、動画シリーズ「Discover Guangdong」を通じて、旅行先の一つ一つある知られざる人間や自然の物語を、そこで生まれ育った人々によってスポットライトを当て、丁寧に紹介していきます。これらの物語は、目に見えるものだけでなく、古代の交易ルートから現代の環境保護活動に語るまでのその地の歴史的背景を紹介することで、そこに至るまでのあらゆるものの繋がりを理解する助けとなります。

世界を旅する人を想定して構築

GO Guangdongは、政府公式の信頼性と観光客にとっての使いやすさをシームレスに両立しています。広東省全体で資源を統合することで、標識の原則2か国語表記化、国際交流イベントの企画、専門的なガイドサービスの提供を通じて、言語と文化の障壁を効果的に解消しています。

今年の春節は、是非ガイドブックを飛び出してみませんか。今すぐプラットフォームにアクセスし、広東省をよりスマートに、より深く、より明るい旅を楽しみましょう！https://goguangdong.southcn.com/ でイベント内容を確認したり、ストーリーを見たり、旅行の計画をしましょう。

SOURCE GO Guangdong Platform