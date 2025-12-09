구딕스, 삼성전자 갤럭시 Z 트라이폴드에 첨단 폴더블 터치 및 지문 솔루션 공급

선전, 중국 2025년 12월 9일 /PRNewswire/ -- 구딕스 테크놀로지(Goodix Technology)가 12월 8일 자사의 업계 선도적인 메인 및 서브 터치스크린 컨트롤러와 초슬림 측면 키 정전식 지문 솔루션이 삼성전자의 첫 번째 멀티 폴딩 폰인 갤럭시 Z 트라이폴드(Galaxy Z TriFold)에 탑재됐다고 발표했다. 이 혁신적인 기기는 구딕스의 첨단 기술을 활용해 몰입감 넘치고 상호작용적인 대화면 경험과 매끄럽고 편리한 생체 인식 잠금 해제 기능을 제공한다.

구딕스는 멀티 폴딩 폼 팩터의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 갤럭시 Z 트라이폴드에 최적화된 맞춤형 터치 솔루션을 개발했다. 이 솔루션은 높은 구동 성능과 탁월한 디스플레이 노이즈 내성을 제공한다. 구딕스의 독자적인 하드웨어 샘플링 아키텍처와 노이즈 억제 알고리즘으로 구동돼 높은 노이즈 대비 신호 강도(Signal to Noise Ratio, SNR)를 달성함으로써 몰입감 있는 10인치 메인 디스플레이에서 신뢰할 수 있는 터치 반응을 보장한다.

Goodix Powers Samsung’s Galaxy Z TriFold with Advanced Foldable Touch and Fingerprint Solutions (PRNewsfoto/Goodix Technology)

또한 구딕스는 접히거나 펼쳐진 다양한 폴딩 상태에 지능적으로 적응하는 폼 적응형 터치 알고리즘을 개발해 모든 모드에서 정교한 오입력 방지 기능과 부드럽고 직관적인 사용자 경험을 선사한다.

아울러 업계 선도적인 1.65mm 폭을 자랑하는 구딕스의 초슬림 측면 키 정전식 지문 센서는 갤럭시 Z 트라이폴드의 얇은 프레임에 매끄럽게 통합된다. 인체공학적 디자인과 강화된 보안을 결합해 기기가 접혀 있든 펼쳐져 있든 빠르고 안정적인 인증이 가능하다.

구딕스는 수년간 축적된 깊은 전문 지식과 터치 기술에 대한 지속적인 투자를 바탕으로 혁신 역량과 우수한 사용자 경험을 앞세워 중고가 스마트폰 시장을 지속적으로 선도하고 있다. 앞으로도 구딕스는 휴먼 인터페이스 기술을 발전시키고 차세대 기기 폼 팩터를 위한 차별화된 솔루션을 제공해 전 세계 사용자에게 더 스마트하고 편리한 상호작용 경험을 제공할 계획이다.

SOURCE Goodix Technology