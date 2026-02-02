국제 암 기관들, 베트남 여성 암 환자의 치료 수요 충족 위해 협력

미국종합암네트워크, 베트남 국립암병원과 협력해 유방암 및 난소암 치료 위한 지역 맞춤형 권고안 마련

하노이, 베트남, 2026년 2월 2일 /PRNewswire/ -- 미국의 주요 암 치료 기관 연합체인 미국 종합암네트워크(National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®)가 베트남 국립암병원(Vietnam National Cancer Hospital, K Hospital)과 협력해 베트남 전역의 암 환자 치료 성과를 개선하기 위한 노력에서 중요한 이정표를 세우는 중이다. 양 기관은 유방암과 난소암을 대상으로 한 베트남 전용 NCCN 종양학 임상실무지침(NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology®, NCCN Guidelines®)을 공식 발표했으며 이는 베트남 여성에서 발생률이 높은 암종에 대응하고, 전반적인 진료의 질을 향상하며 역내에서 베트남의 역할을 강화하겠다는 의지를 보여준다.

지역별 실무 관행, 규제 상태, 의료 기술 수준을 반영해 맞춤화된 NCCN 지침 해외 번안®(International Adaptations of the NCCN Guidelines®)은 NCCN.org/global 또는 NCCN 지침 가상 라이브러리 앱(Virtual Library of NCCN Guidelines App)을 통해 무료로 제공된다.

베트남 국립암병원 원장이자 베트남 난소암 NCCN 지침 패널 의장인 레 반 꽝(Le Van Quang) 교수는 "베트남 암 환자에게 최적의 진단과 치료 품질을 제공하기 위해 전 세계에서 가장 앞선 의학적 성과를 지속적으로 도입하고, 갱신하며, 적용하고자 노력하고 있다"고 말했다. 그는 이어 "NCCN과의 협력은 매우 중대한 의미를 지닌다. NCCN 지침은 최신 과학적 근거에 기반한 국제적으로 인정받는 표준이다. 이를 베트남 현실에 맞게 공동으로 개발하고, 조정하며, 현지화하는 작업은 암 치료를 글로벌 표준과 조화시키는 중요한 진전"이라며 "베트남 국립암병원 과 NCCN 간 전략적 협력이 향후 교육과 연구, 그리고 베트남의 암 진료 질 향상을 위한 견고한 토대를 지속적으로 확대해 나갈 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

유방암은 베트남 여성에게 가장 흔한 암으로, 2022년 기준 전체 신규 암 사례 약 7건 중 1건을 차지한다¹. 전 세계적으로 유방암 진단을 받는 여성 3명 중 1명은 50세 미만이지만, 동남아시아에서 유방암 진단을 받은 여성의 거의 절반이 이 연령대보다 낮다².

NCCN과 베트남 국립암병원은 2023년 양해각서를 체결한 이후, 비소세포폐암을 대상으로 한 NCCN 종양학 임상실무지침을 기반으로 베트남 환자에게 맞춤화된 근거 중심적이고 전문가 합의 주도형 지침을 개발 및 발표하는 시범 사업을 성공적으로 추진했다. 이후 간암 지침을 추가했으며, 이번 유방암 및 난소암 지침을 포함해 총 4종의 베트남 맞춤형 지침이 마련됐다. 대장암, 위암 등 기타 암종에 대한 추가 자료도 곧 공개될 예정이다.

지침 조정 과정에서 베트남 난소암 NCCN 지침 현지 패널 위원들은 임신 중 난소암 치료와 관련한 핵심 정보를 제공했다.

꽝 교수는 "임신 중 난소암은 드문 사례이지만, 치료가 표준화되지 않을 경우 산모와 태아 모두에게 중대한 유해 결과가 따르는 복잡한 의사결정이 요구된다"고 설명했다. 그는 이어 "추가된 이 알고리즘은 수술적 치료 기준, 화학요법의 적응증과 시기, 산모-태아 통합 모니터링 방안을 명확히 제시한다"고 말했다.

NCCN의 크리스털 S. 덴링거(Crystal S. Denlinger) 최고경영자 및 의사는 "국제 전문가들로부터 받는 피드백은 미국 내 진료의 질을 개선하는 데에도 큰 도움이 된다"며 "전 세계 암 치료 분야의 연구, 교육, 훈련을 촉진하는 지식 교류에 기여하게 되어 자랑스럽게 생각한다"고 말했다. 이어 "이러한 지역 맞춤형 지침은 국가암관리종합계획(National Cancer Control Plan, NCCP)의 기초로 활용될 수 있으며, 베트남과 전 세계의 암 치료 역량 강화를 위한 향후 협력의 토대가 될 것"이라고 말했다.

현재 아시아, 아프리카, 유럽, 남미 전역에서 약 100종에 달하는 NCCN 지침의 전 세계적 번안이 제공되고 있으며, NCCN 자료는 70개 이상의 언어로 번역돼 있다. 진행 중인 협력과 전 세계 암 치료 수준 향상에 대한 자세한 내용은 NCCN.org/global에서 확인할 수 있다.

