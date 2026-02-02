Organisasi Kanker Internasional Bekerja Sama Untuk Memenuhi Kebutuhan Pasien Kanker Wanita di Vietnam

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) bekerja sama dengan Vietnam National Cancer Hospital (K Hospital) untuk mengadaptasi rekomendasi regional dalam menangani kanker payudara dan kanker ovarium.

HANOI, Vietnam, 2 Februari, 2026 /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) adalah aliansi berbagai pusat kanker terkemuka di Amerika Serikat. NCCN meraih pencapaian penting dalam upaya meningkatkan hasil bagi penderita kanker di Vietnam melalui kerja sama dengan Vietnam National Cancer Hospital (K Hospital). Organisasi ini telah menerbitkan NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) Adaptations untuk Vietnam bagi penyakit kanker payudara dan kanker ovarium sebagai komitmen mereka terhadap penanganan berbagai penyakit kanker yang sering dialami wanita di Vietnam, peningkatan kualitas perawatan secara keseluruhan, dan memperkuat peran Vietnam di kawasan ini.

International Adaptations of the NCCN Guidelines®- yang disesuaikan dengan pola praktik regional, status peraturan, dan teknologi perawatan kesehatan - tersedia cuma-cuma di NCCN.org/global atau Perpustakaan Virtual Aplikasi NCCN Guidelines.

"Kami terus berupaya mengakses, memperbarui, dan menerapkan kemajuan medis tercanggih di seluruh dunia untuk menyediakan kualitas diagnosis dan pengobatan yang optimal bagi pasien kanker di Vietnam," kata Prof. Le Van Quang, MD, PhD, Direktur National Cancer Hospital dan Ketua NCCN Guidelines for Vietnam Panel for Ovarian Cancer. "Kerja sama dengan NCCN sangat penting. NCCN Guidelines mewujudkan standar yang diakui internasional berdasarkan bukti ilmiah terkini. Upaya bersama untuk mengembangkan, mengadaptasi, dan melokalkan pedoman ini di Vietnam adalah langkah penting untuk menyelaraskan praktik pengobatan kanker dengan standar global. Kami percaya bahwa perjanjian strategis antara K Hospital dan NCCN akan terus berkembang, sehingga menciptakan landasan yang kuat untuk pelatihan, penelitian, dan peningkatan kualitas perawatan kanker di Vietnam."

Kanker payudara adalah kanker yang paling umum terjadi pada wanita di Vietnam, yakni kurang lebih satu dari setiap tujuh kasus kanker baru di tahun 2022.1. Secara global, satu dari tiga wanita yang didiagnosis menderita kanker payudara berusia di bawah 50 tahun. Tapi di Asia Tenggara, hampir separuh dari semua wanita penderita kanker payudara berusia di bawah 50 tahun.2.

NCCN dan K Hospital pertama kali menandatangani nota kesepahaman pada tahun 2023 ketika berhasil menyelesaikan program percontohan dalam mengadaptasi dan menerbitkan pedoman berdasarkan bukti dan permufakatan para ahli untuk kanker paru-paru berdasarkan NCCN Clinical Practice Guidelines di bidang Onkologi untuk Kanker Paru-Paru Non Sel Kecil dan disesuaikan bagi pasien di Vietnam. Kemudian mereka menambahkan pedoman untuk kanker hati. Dengan pedoman baru untuk kanker payudara dan kanker ovarium, jumlah adaptasi tersebut menjadi empat. Sumber bahan lain untuk kanker kolorektal, kanker lambung, dan beberapa kanker lainnya akan segera tersedia.

Selama proses adaptasi, para anggota panel lokal untuk NCCN Guidelines for Vietnam for Ovarian Cancer memberikan informasi penting dalam menangani pengobatan kanker ovarium selama kehamilan.

"Meskipun jarang terjadi, kanker ovarium selama kehamilan membutuhkan pengambilan keputusan yang kompleks dan kemungkinan besar berdampak buruk pada ibu dan janin jika tidak ada standar penanganan," jelas Dr. Quang. "Tambahan algoritme ini memberikan kriteria yang jelas untuk penanganan bedah, indikasi dan waktu kemoterapi, dan pemantauan ibu-janin yang terkoordinasi."

"Umpan balik dari para ahli internasional juga membantu kami meningkatkan perawatan di Amerika Serikat," kata Crystal S. Denlinger, MD, CEO di NCCN. "Kami bangga dapat bertukar pengetahuan yang mendorong penelitian, pelatihan, dan pendidikan untuk perawatan kanker di seluruh dunia. Pedoman yang telah diadaptasi secara regional ini menjadi dasar untuk National Cancer Control Plan (NCCP) dan bagi upaya di masa depan dalam meningkatkan pengobatan kanker dan membangun kemampuan di Vietnam maupun di seluruh dunia."

Saat ini tersedia hampir 100 adaptasi global untuk NCCN Guidelines di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan. Sumber bahan NCCN juga telah diterjemahkan ke lebih dari 70 bahasa. Kunjungi NCCN.org/global untuk informasi lebih lanjut tentang kerja sama yang ada dan perannya dalam meningkatkan perawatan kanker di seluruh dunia.

