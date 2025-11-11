글락바이오텍, 'iSEE 글로벌 이노베이션 어워드'서 2관왕 수상 -- 락토바실러스 플란타럼 PL-02, 기능성 프로바이오틱스의 새로운 기준 제시

타이베이 2025년 11월 11일 /PRNewswire/ -- 프로바이오틱스 및 포스트바이오틱스 연구 선도 기업 글락바이오텍(GLAC Biotech)이 세계 무대에서 또 하나의 중요한 성과를 거뒀다. 자사의 대표 균주인 락토바실러스 플란타럼(Lactobacillus plantarum) PL-02가 제7회 iSEE 글로벌 이노베이션 어워드(iSEE Global Innovation Awards)에서 과학적 검증과 혁신적 응용성을 인정받아 '뇌 건강' 및 '스포츠 영양' 두 부문에서 주요 상을 수상했다.

과학적으로 입증된 PL-02의 효능

GLAC Biotech Triumphs with Double Honors at the iSEE Global Innovation Awards — PL-02 Pioneers the Future of Brain and Sports Health.

PL-02는 올림픽 금메달리스트의 장내 미생물에서 유래한 균주로, 운동선수의 활력과 첨단 과학 연구의 결합을 상징한다. 다양한 연구를 통해 탁월한 산•담즙 내성, 장내 정착 능력, 그리고 에너지 대사•신체 수행 능력•장-뇌 건강 개선에 대한 다방면의 효능이 입증됐다.

수년간의 엄격한 연구개발(R&D)을 통해 글락바이오텍은 PL-02를 차세대 기능성 프로바이오틱스로 확립하며, 근거 기반 혁신의 새로운 기준을 제시했다.

과학적 우수성으로 2관왕 수상

PL-02를 기반으로 개발된 두 가지 기능성 프로바이오틱 성분이 글로벌 경쟁사들 사이에서 두각을 나타내며 iSEE 어워드에서 나란히 수상했다.

PRONULIFE® IntBrain — 장-뇌 축(gut-brain axis) 조절을 통해 집중력, 인지 기능, 정서 균형을 지원하는 뇌 건강용 프로바이오틱스

PRONULIFE® Effenergy — 지구력 향상, 회복 속도 가속, 에너지 활용 최적화를 통해 스포츠 수행 능력을 강화하는 프로바이오틱스

이번 2관왕 수상은 PL-02의 과학적 효능이 국제적으로 공인된 성과이자, 글락바이오텍이 프로바이오틱스 혁신 분야에서 글로벌 리더로 자리매김했음을 보여주는 중요한 이정표다.

iSEE 글로벌 인정 — 대만 과학의 자부심

'헬스 산업의 오스카상'이라고 불리는 'iSEE 글로벌 이노베이션 어워드'는 혁신성, 효능, 과학적 엄격성을 결합한 제품을 기리는 상이다. PL-02의 2관왕 수상은 탄탄한 임상 근거를 입증함과 동시에, 대만의 바이오테크 연구가 글로벌 프로바이오틱스 산업의 최전선에 서 있음을 방증한다. 글락바이오텍은 "PL-02는 단순한 프로바이오틱스 균주가 아니라, 과학적 탁월성과 인간의 수행 능력에 대한 잠재력을 상징한다"며 "이번 수상은 기능성 프로바이오틱스 분야에서 임상 검증과 글로벌 협력에 대한 우리의 장기적인 헌신이 인정받은 결과"라고 밝혔다.

미래 전망 : 기능 중심 건강의 지평 확장

글락바이오텍은 PL-02의 연구를 지속적으로 발전시켜 뇌 건강, 운동 수행력, 에너지 대사 분야에서의 응용 범위를 확장하고, 대만에서 개발된 프로바이오틱 혁신을 전 세계 시장으로 확산시키기 위한 글로벌 파트너십을 강화할 계획이다.

행사 미리보기｜천연 추출물 및 건강 원료 전시회(Natural Extracts & Health Ingredients Exhibition (FIC-Health 2025)) 및 제24회 식품첨가물 및 원료 전시회(National Food Additives and Ingredients Exhibition)

날짜: 2025년 11월 26~28일

부스: 10B58

세미나: 11월 27일 오전 11시 ｜ 회의실 4

주제: 마음과 몸의 경계를 여는 열쇠 — 인지력과 운동 능력을 위한 새로운 선택, PL-02 프로바이오틱스(Unlocking the Mind-Body Frontier — PL-02 Probiotic, a New Choice for Cognitive and Athletic Performance)

SOURCE GLAC BIOTECH CO., LTD