글로벌 동박 선도기업 론디안왓슨, 오늘 뉴욕증권거래소 공식 상장

뉴욕, 2026년 8월 14일 /PRNewswire/ -- 세계적인 전해 동박 제조업체인 론디안왓슨 뉴 에너지 테크(LONDIAN WASON NEW ENERGY TECH INC., 이하 '론디안왓슨' 또는 '당사')가 오늘 'FOIL'이라는 티커 심볼로 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange, NYSE)에 공식 상장을 완료했다. 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald & Co.), 화타이 증권 미국법인(Huatai Securities (USA), Inc.), CMB 인터내셔널 캐피털(CMB International Capital Limited), US 타이거 증권(US Tiger Securities, Inc.), 포춘 증권(Fortune Securities), BOCOM 인터내셔널(BOCOM International), VC 브로커리지(VC Brokerage Limited)가 이번 기업공개(IPO)의 인수주관사로 참여해 주당 미화 22달러에 총 약 430만 주의 미국주식예탁증서 (American Depositary Shares, ADS)를 공모했다. 거래 첫날 주가는 공모가 대비 18.18% 상승한 주당 미화 26달러에 개장했다.

동박은 배터리, 동박적층판(Copper Clad Laminate, CCL), 인쇄회로기판(Printed Circuit Board, PCB) 등에 광범위하게 사용되는 핵심 소재이자 부품이다. 론디안왓슨은 2025년 판매량 기준 세계 최대 리튬이온배터리(LiB)용 동박 공급업체였다. 글로벌 전해 동박 시장을 선도하는 론디안왓슨은 고품질의 다각화된 글로벌 고객 기반을 구축했으며 LG에너지솔루션(LG Energy Solution), CATL, SK온(SK On), 삼성SDI(Samsung SDI), ATL, 파나소닉 인더스트리얼 머티리얼즈(Panasonic Industrial Materials) 등 세계 주요 배터리, CCL 및 PCB 제조업체를 고객으로 두고 있다.

론디안왓슨은 초박형 배터리용 동박부터 HTE에서 HVLP 규격에 이르는 PCB용 동박까지 다양한 용도에 대응하는 전 제품군을 갖춘 제조업체다.

론디안왓슨은 미국 증시 상장을 선택한 전 세계 유일의 동박 제조업체다.

론디안왓슨의 왕관란(WANG Guanran) 회장 겸 공동 최고경영자(Co-Chief Executive Officer)는 "업계 선도기업으로서 우리는 동박 산업의 제품과 솔루션 발전을 지속적으로 이끌어 왔다. 성공적인 IPO를 계기로 초박형 및 고인장 성능 배터리용 동박 제품군을 비롯해 고급 CCL 및 PCB 고객을 위한 VLP, RTF, HVLP 동박 솔루션 등 핵심 제품군의 규모를 확대하는 전략을 계속 추진할 것이다"라고 말했다.

이어 "뉴욕증권거래소 상장은 우리에게 중요한 이정표다. 중국에 뿌리를 두고 강력한 한국 및 일본 주주와 고객들과 협력해 온 글로벌 업계 선도기업으로서 시장에 선보이고, 글로벌 자본시장에 진출할 수 있게 된 것을 매우 자랑스럽게 생각한다"고 말했다.

하베스트 글로벌 캐피털 인베스트먼트(Harvest Global Capital Investments Limited)와 하이티움 글로벌(Hithium Global Pte. Ltd.)은 론디안왓슨 IPO의 주축 투자자로 참여했다. 이번 IPO를 통해 조달한 순수익은 주로 글로벌 생산능력 확대 및 고도화, 첨단기술 연구개발, 효율적인 제조공정 구축, 제품 포트폴리오 및 적용 분야 확대, 일반 기업 운영 목적 등에 사용될 예정이다.

당사는 2026년 3월 31일 종료된 3개월 동안 총매출 40억7000만 위안(미화 5억8240만 달러)을 기록해 전년 동기 대비 약 113.71% 급증했다. 또한 전년 동기 순손실에서 이번 보고 분기에는 1억3450만 위안(미화 1920만 달러)의 순이익으로 전환하며 수익성이 뚜렷하게 개선됐다.

SOURCE LONDIAN WASON NEW ENERGY TECH INC.