Londian Wason, premier fabricant mondial de feuilles de cuivre, fait aujourd'hui son entrée officielle à la Bourse de New York

NEW YORK, 14 août 2026 /PRNewswire/ -- LONDIAN WASON NEW ENERGY TECH INC. (« Londian Wason » ou la « Société »), l'un des principaux fabricants mondiaux de feuilles de cuivre électrolytique, a finalisé aujourd'hui son introduction officielle à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole boursier « FOIL ». Cantor Fitzgerald & Co., Huatai Securities (USA), Inc., CMB International Capital Limited, US Tiger Securities, Inc., Fortune Securities, BOCOM International, and VC Brokerage Limited ont fait office de souscripteurs dans le cadre de ce premier appel public à l'épargne (PAPE) et ont proposé un total d'environ 4,3 millions d'American Depositary Shares (ADS) au prix de 22,00 dollars l'ADS. Lors de son premier jour de cotation, l'action a ouvert à 26,00 dollars par action, soit une hausse de 18,18 % par rapport au prix de souscription PAPE.

La feuille de cuivre est un matériau et un composant essentiel largement utilisé dans les batteries, les stratifiés cuivrés (CCL) et les circuits imprimés (PCB). En 2025, cette entreprise était le premier fournisseur mondial de feuilles de cuivre destinées aux batteries lithium-ion (LiB) en termes de volume de ventes. En tant que leader sur le marché mondial des feuilles de cuivre électrolytique, Londian Wason s'est constitué une clientèle internationale diversifiée et de grande qualité, et fournit les principaux fabricants mondiaux de batteries, de stratifiés cuivrés et de circuits imprimés. Notamment LG Energy Solution, CATL, SK On, Samsung SDI, ATL et Panasonic Industrial Materials.

Londian Wason est un fabricant qui propose une gamme complète de produits destinés à diverses applications, notamment des feuilles de cuivre ultra-minces pour batteries et des feuilles pour circuits imprimés répondant à des spécifications allant de HTE à HVLP.

Londian Wason est le seul fabricant de feuilles de cuivre au monde qui a opté pour une introduction en bourse aux États-Unis.

M. WANG Guanran, président et co-directeur général de Londian Wason : « En tant que leader du secteur, nous avons toujours été à l'origine de l'évolution des produits et des solutions dans le secteur des feuilles de cuivre. Forts du succès de notre introduction en bourse, nous sommes impatients de poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie visant à développer notre gamme de produits phares, notamment celle des feuilles ultra-minces et à haute résistance à la traction pour batteries, ainsi que nos solutions de feuilles de cuivre VLP, RTF et HVLP destinées à nos clients du secteur haut de gamme des stratifiés cuivrés et des circuits imprimés. »

« Notre introduction à la Bourse de New York marque une étape décisive pour nous. Nous sommes également très fiers de pouvoir nous présenter sur le marché en tant que leader mondial du secteur, une entreprise d'origine chinoise qui travaille aux côtés d'actionnaires et de clients sud-coréens et japonais de premier plan et qui fait son entrée sur les marchés financiers mondiaux. »

Harvest Global Capital Investments Limited et Hithium Global Pte. Ltd. sont les principaux investisseurs dans ce premier appel public à l'épargne de Londian Wason. Le produit net de ce premier appel public à l'épargne permettra principalement de financer l'expansion de sa production à l'échelle mondiale et la modernisation des installations, la recherche et le développement de technologies de pointe, l'amélioration de l'efficacité des processus de fabrication, l'élargissement du portefeuille de produits et des applications, ainsi que les besoins généraux de l'entreprise.

Pour le trimestre clos le 31 mars 2026, la Société a enregistré un chiffre d'affaires total de 4,07 milliards de yuans (soit 582,4 millions de dollars), ce qui représente une hausse d'environ 113,71 % par rapport à la même période de l'année précédente. La Société est également passée d'une perte nette au cours de la même période de l'année dernière à un bénéfice net de 134,5 millions de yuans (19,2 millions de dollars) au cours du trimestre considéré, ce qui marque un redressement notable de sa rentabilité.