나탈리아 다이어 K-뷰티 스킨케어에 주목, 촬영 현장에서 드러난 진정성

서울, 대한민국, 2026년 6월 10일 /PRNewswire/ -- 배우 나탈리아 다이어(Natalia Dyer)가 한국 스킨케어와 K-뷰티 문화에 대한 깊은 관심을 드러냈다. 최근 퓨리토서울(Purito Seoul)의 글로벌 뮤즈로 발탁되어 캠페인 촬영에 참여한 나탈리아 다이어는 성분 중심의 스킨케어 접근 방식과 피부 본연의 건강을 중요하게 생각하는 퓨리토서울의 철학에 큰 인상을 받았다고 전했다. 특히 자극은 최소화하면서도 피부 건강을 고려한 제품 개발 방식에 관심을 보이며 K-뷰티에 대한 긍정적인 반응을 나타냈다.

이번 캠페인에서는 퓨리토서울의 신제품 '레티놀 레티날 2000 NAD+ 세럼(Retinol Retinal 2000 NAD+ Serum)'과 '멀티 PDRN 콜라겐 리얼 글로우 마스크(Multi PDRN Collagen Real Glow Mask)'도 함께 공개됐다.

퓨리토서울 신제품, 멀티 PDRN 콜라겐 리얼 글로우 마스크

'레티놀 레티날 2000 NAD+ 세럼'은 피부 결 개선과 탄력 케어에 초점을 맞춘 고기능성 나이트 케어 제품이다. '멀티 PDRN 콜라겐 리얼 글로우 마스크'는 99% 순도 PDRN과 콜라겐 성분을 함유해 피부에 풍부한 수분감을 선사하고, 즉각적인 광채를 부여하는 것이 특징이다.

전 세계적으로 '글래스 스킨(Glass Skin)' 트렌드가 확산되면서 피부 본연의 윤기와 건강한 광채를 추구하는 스킨케어 제품에 대한 관심은 꾸준히 지속되고 있다.

해당 제품들은 아마존(Amazon)을 비롯한 다양한 글로벌 유통 채널을 통해 판매되고 있으며, 전 세계 소비자들이 손쉽게 만나볼 수 있다. 특히 북미 시장에서는 성분과 피부 장벽 케어를 중요하게 여기는 소비자를 중심으로 한국 스킨케어에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 추세다.

퓨리토서울 관계자는 "나탈리아 다이어는 건강한 피부의 기본에 집중하는 퓨리토서울의 스킨케어 철학에 깊이 공감했으며, 제품을 직접 경험한 후에도 높은 관심을 보였다"며 "부드러운 포뮬라로 피부에 부담을 덜면서도 효과적인 솔루션을 제공하는 브랜드의 방향성이 민감한 피부를 가진 그녀와 자연스럽게 맞아떨어졌다"고 전했다. 특히 "레티놀 레티날 2000 NAD+ 세럼을 직접 사용하며 피부의 결과 톤 개선에 효과가 있었다며 높은 애정을 보였다"는 후문이다.

퓨리토서울은 이번 캠페인을 통해 브랜드 철학과 제품 경쟁력을 글로벌 소비자들에게 보다 효과적으로 알리고, 북미 시장에서의 브랜드 입지를 더욱 강화해 나갈 계획이다.

SOURCE 퓨리토서울