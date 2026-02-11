기업들, 한국의 청정에너지 목표 지원 약속

정부-기업 간 공동 의지 확인한 고위급 대화 개최

서울, 한국, 2026년 2월 12일 /PRNewswire/ -- 청정에너지구매자연합(Clean Energy Buyers Association, CEBA)이 이번 주, 기후에너지환경부(MCEE)의 이호현 차관과 한국 및 다국적 기업 청정에너지 구매 및 개발사들의 고위 리더들이 참석한 고위급 대화 및 리셉션인 '글로벌 재생에너지 구매기업 신년회(Renewable Energy in the Republic of Korea: A New Year & New Ambition)'를 공동 주최했다.

CEBA의 에릭 깁스(Eric Gibbs) 글로벌 전략 수석부회장은 월요일 서울에서 열린 행사에서 "CEBA와 회원사들은 한국 정부의 야심 찬 청정에너지 확대 계획을 적극 지원할 준비가 돼 있으며, 이는 투자 촉진, 국가 에너지 안보 강화, 산업 경쟁력을 제고하는 것은 물론 한국을 아시아 청정에너지 선도국으로 도약시키는 기반이 될 것이다"라고 밝혔다.

이번 행사는 아시아청정에너지연합(Asia Clean Energy Coalition) 및 기업재생에너지재단(Corporate Renewable Energy Foundation of South Korea)과 공동으로 개최됐다. 대화에서는 재생에너지 공급 확대, 전력망 인프라 강화, 기업의 재생에너지 조달을 가능하게 하는 시장 메커니즘 개선에 대한 정부와 산업계의 공동 관심이 재확인됐다.

CEBA의 글로벌 기업 회원사들과 한국 기업들은 2030년까지 재생에너지 100기가와트를 보급하겠다는 정부의 목표를 지지하기 위해 뜻을 모았다. 이번 행사는 자발적 기업 청정에너지 조달의 핵심적 역할을 조명하고, 정부와의 협력을 통해 재생에너지 확대를 가속화하겠다는 업계의 의지를 재확인했다.

깁스 수석부회장은 "CEBA 회원사와 이들의 한국 공급업체를 포함한 기업 청정에너지 구매자들은 이러한 미래를 실현하는 데 중요한 역할을 한다"고 말했다. 이어 "자발적 청정에너지 조달은 청정에너지 프로젝트의 개발과 보급을 가속화하는 데 필요한 투자를 뒷받침한다"고 강조했다.

CEBA는 청정에너지 조달 아카데미(Clean Energy Procurement Academy)의 운영과 전력구매계약, 유틸리티 녹색요금제 등 기업 조달 경로에 대한 공동 연구를 통해 한국의 청정에너지 생태계를 지원해 왔다.

CEBA는 앞으로도 MCEE 및 협력 파트너들과의 지속적인 대화와 협력을 통해 한국의 재생에너지 목표 달성을 지원할 계획이다.

CEBA는 탄소배출이 없는 글로벌 에너지 시스템 구축을 위해 시장 및 정책 솔루션을 추진하는 에너지 고객 및 파트너 커뮤니티를 활성화하는 기업 무역협회다. CEBA 회원사는 총 38조 달러 규모의 시가총액을 대표하며 기업 및 산업체, 대학, 도시 등 다양한 규모와 유형의 기관 에너지 고객을 포함하고 있다. 자세한 정보는 cebuyers.org를 방문하거나 엑스(X) 및 링크드인에서 확인할 수 있다.

