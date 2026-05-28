넥세온, 혼다로부터 전략적 투자 유치

옥스퍼드, 영국, 2026년 5월 28일 /PRNewswire/ -- 배터리 산업용 실리콘 음극재 분야의 선두 주자인 넥세온이 혼다 Motor Co., Ltd.부터의 신규 투자를 유치했다. 혼다는 글로벌 오픈 이노베이션 프로그램인 혼다 Xcelerator Ventures를 통해 혁신적인 스타트업에 투자하고 있다. 혼다의 이번 결정은 넥세온의 기술력, 그리고 고성능 에너지 저장 장치의 미래에서 핵심적인 역할을 담당할 넥세온의 잠재력에 대한 신뢰를 확인시켜 주는 중요한 성과라 할 수 있다.

이번 투자는 넥세온의 지속적인 성장을 뒷받침하고, 전기 모빌리티 및 기타 응용 분야에서 더 높은 에너지 밀도와 향상된 배터리 성능을 가능하게 하는 실리콘 음극재 기술의 발전을 가속화할 것이다.

Nexeon silicon anode battery materials give higher energy density

넥세온은 차세대 배터리 성능의 한계를 뛰어넘는 첨단 실리콘-탄소 소재 개발에서 상당한 진전을 이루어 왔다. 넥세온의 실리콘 음극재 플랫폼은 차세대 에너지 저장 장치의 초석이며, 혼다의 이번 투자는 이 핵심 기술의 개발을 지원할 예정이다.

"당사가 매우 중요한 단계에 진입하여 기술을 상용화하고 있는 시점에 혼다를 주주로 맞이하게 되어 기쁘게 생각하며, 생산 규모를 확대해 나가는 과정에서 혼다를 비롯한 다른 파트너사들과 긴밀히 협력하기를 기대합니다."라고 넥세온의 CEO, Scott Brown 박사가 말한다. 또한 그는 "이번 투자 유치는 당사의 기술력과 시장 지배력을 입증하는 것일 뿐만 아니라, 전 세계적인 전동화 전환 과정에서 넥세온이 수행할 수 있는 전략적 역할에 대한 명확한 지지이기도 합니다."라고 덧붙였다.

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SOURCE Nexeon Ltd