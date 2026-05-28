ネクシオン、戦略的投資家としてホンダを歓迎

イングランド、オックスフォード, 2026年5月28日 /PRNewswire/ -- バッテリー業界向けシリコン系負極材料のリーダーであるNexeon（ネクシオン）は、本田技研工業株式会社（以下「ホンダ」）からの新たな投資を受けたことを発表しました。ホンダは、グローバル オープン イノベーション プログラムである「Honda Xcelerator Ventures」を通じて革新的なスタートアップ企業に投資を行っています。この重要なマイルストーンは、ネクシオンのテクノロジーに対する信頼と将来の高性能エネルギーストレージで重要な役割を果たすであろうネクシオンの潜在力を反映するものです。

今回の資金調達は、ネクシオンの継続的成長とそのシリコン系負極材料の進歩を促進するとともに、電気自動車や他のアプリケーションに求められるエネルギー密度とバッテリー性能のさらなる向上を可能にします。

Nexeon silicon anode battery materials give higher energy density

ネクシオンは、最先端シリコンカーボン材料の開発において重要な貢献をしており、次世代型バッテリーで実現可能な性能や技術の限界を押し広げています。ネクシオンのシリコン系負極プラットフォームは次世代型エネルギーストレージの基盤であり、ホンダによる投資は、この重要なテクノロジーの開発を支援するものです。

ネクシオンのCEOであるScott Brownは、「事業が重要な段階に入り、当社のテクノロジーが商用化に向かう中、株主としてホンダを迎えられることを嬉しく思います。生産規模を拡大するにあたり、ホンダ並びに他のパートナー各社との緊密な連携に期待しています」としており、さらに「今回の資金調達は、当社のテクノロジーと事業拡大の実績を証明しているだけでなく、電動化に向けた世界的なエネルギー転換においてネクシオンが果たすことができる戦略的役割が公に認められたと言えます」と述べています。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2987826/Nexeon.jpg

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2987825/Nexeon_Logo.jpg

SOURCE Nexeon Ltd