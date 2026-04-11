노보진 (NovogeneAIT Genomics), 싱가포르 대규모 단백질체학 코호트 연구 프로젝트 PRECISE-SG100K 추진을 위한 서비스 제공업체로 선정

싱가포르, 2026년 4월 11일 /PRNewswire/ -- 노보진 아시아 본부인 NovogeneAIT Genomics가PRECISE-SG100K 단백질체학 (Proteomics) 프로젝트의 지정 서비스 제공업체로 선정되었음을 발표했다. 이 역할을 통해 NovogeneAIT Genomics(노보진 싱가포르)는 싱가포르의 정밀 의학 연구를 지원하기 위해 프리사이스(PRECISE)와의 협력 아래 써모피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific)이 주도하는 PRECISE-SG100K 코호트에서 10,000개의 혈장 샘플 데이터를 처리하고 생성할 예정이다.

이 획기적인 프로젝트는 써모피셔 사이언티픽의 최신 MS장비인 Orbitrap Astral 질량 분석 장비 플랫폼을 활용하며, 시어(Seer)의 프로테오그래프 프로덕트 스위트(Proteograph Product Suite)와 오링크(Olink)의 리빌 어세이(Reveal Assay)를 결합한다. 이러한 첨단 기술들은 함께 10,000 개 샘플의 심층 단백질체 프로파일링을 구현한다. 이 연구는 심층적이고 편향되지 않은 혈장 단백질체학(Proteomics)의 심오한 가치를 입증하고, 노화 및 질병과 관련된 새로운 바이오마커와 생물학적 시그니처의 고처리량 분석 및 발견을 가능하게 하는 것을 목표로 한다.

노보진AIT의 존 장(John Zhang) 시니어 커머셜 이사는 "이 획기적인 연구의 서비스 랩으로 선정된 것은 싱가포르에서 대규모 단백질체학(Proteomics) 연구를 지원하는 우리 역량에 있어 큰 도약을 의미한다. 써모피셔 사이언티픽, 시어와 함께 우리는 이 코호트에서 심층적이고 실행 가능한 인사이트를 제공하고 싱가포르의 국가 정밀 의학 프로그램에 의미 있게 기여할 수 있는 독보적인 위치에 있다"고 말했다.

프리사이스의 최고 과학 책임자이자 PRECISE-SG100K 코호트의 수석 주요 연구원인 존 체임버스(John Chambers) 교수는 이번 파트너십의 중요성을 "이번 협력은 단백질체 변이에 대한 질량 분석 기반 평가를 추가함으로써 PRECISE-SG100K 데이터 세트를 강화한다. 연구 결과는 연구자들이 다양한 생물학적 층위에 걸쳐 통합 분석을 수행할 수 있도록 지원할 것이다. 이러한 노력은 질병 메커니즘에 대한 이해를 높이고 미래의 중개 연구를 지원하는 데 중요하다"고 말했다.

10,000개 샘플 파일럿 연구의 성공적인 완료는 강력한 개념 증명으로 기능할 것으로 기대된다. 이를 통해 상호 보완적인 단백질체학(Proteomics)의 엄청난 가치를 입증하고 PRECISE-SG100K 코호트를 위한 멀티오믹스(Multiomics) 접근 방식의 확장을 지원할 것이다.

노보진AIT 지노믹스 소개

노보진AIT 지노믹스(NovogeneAIT Genomics)는 싱가포르에 본사를 둔 선도적인 멀티오믹스(Multiomics) 서비스 및 솔루션 제공업체다. 노보진(Novogene)과 AIT바이오테크(AITbiotech)의 합작 투자로 설립되어 동남아시아 최대 멀티오믹스(Multiomics) 서비스 제공업체 중 하나로 성장했다. 이 회사는 Genomics, Transcriptomics, Single cell, Spatial Transcriptomics, Metagenomics 및 Proteomics등 포괄적인 서비스를 제공한다. 노보진AIT 지노믹스는 의료 및 농업을 포함한 다양한 분야의 연구를 지원하기 위해 고품질 오믹스 솔루션을 제공한다.

PRECISE-SG100K 소개

PRECISE-SG100K 연구는 싱가포르의 다양한 다민족 인구에서 10만 명 이상의 참가자를 모집하는 모집 단계를 성공적으로 완료한 획기적인 장기 연구 프로젝트다. 이 포괄적인 연구는 전국 참가자들로부터 광범위한 기초 건강 정보와 생물학적 검체를 수집했다. 앞으로 이 연구는 장기적인 건강 결과를 계속 모니터링하고 당뇨병, 고혈압, 암 등의 질병과 관련된 환경, 생활 방식 및 유전 관련 요인을 규명할 것이다. 동남아시아 최대 규모의 인구 건강 연구 중 하나인 PRECISE-SG100K는 싱가포르 건강 연구의 중요한 이정표를 나타내며, 전 세계적으로 중요한 결과를 도출해 정밀 의학을 발전시키고 전 세계 다양한 인구의 건강 결과를 개선하는 데 기여할 것으로 기대된다. 자세한 정보는 Phase II: PRECISE SG100K를 방문해 확인할 수 있다.

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SOURCE NovogeneAIT Genomics