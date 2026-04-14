뉴마크, 홍콩 리서치 총괄로 로이 응 선임

홍콩, 2026년 4월 14일 /PRNewswire/ -- 뉴마크(Newmark)가 MRICS 자격을 보유한 로이 응(Roy Ng)을 홍콩 리서치 부문 총괄로 선임했다고 발표하며 지역 전반에 걸친 회사의 리서치 역량을 강화했다.

로이 총괄은 이 역할을 통해 오피스, 산업, 리테일 및 자본 시장 전반에 걸친 시장 조사, 예측 및 사고 리더십을 주도하며 변화하는 임차인 및 투자 역학 속에서 데이터 기반 인사이트로 고객을 지원한다. 또한 뉴마크의 지역 및 글로벌 리서치 팀과 긴밀히 협력해 범위를 확장하고 분석의 엄밀함을 높이며 현지 인텔리전스를 글로벌 트렌드와 연계할 예정이다.

Image courtesy of Newmark: Roy Ng.

뉴마크 홍콩의 로드리 제임스(Rhodri James) 부회장은 "홍콩은 세계에서 가장 복잡하고 역동적인 부동산 시장 중 하나"라고 말했다. 이어 "자본 흐름, 임차인 전략, 정책 역학이 계속 변화하는 가운데 엄밀하고 현지에 뿌리를 둔 리서치는 기회를 발굴하는 데 필수적이다. 로이의 리더십은 고객들이 명확성, 확신, 미래 지향적 시각으로 변화하는 환경을 헤쳐나갈 수 있도록 지원하는 우리의 역량을 강화한다"고 말했다.

글로벌 리서치 부문의 데이비드 비트너(David Bitner) 상무이사는 다음과 같이 덧붙였다. "주요 글로벌 시장 전반에 걸쳐 리서치 역량이 심화됨에 따라 고객을 위한 기하급수적인 새로운 기회를 창출하고 있으며, 지역 인사이트와 글로벌 인텔리전스를 연결해 더 나은 의사결정, 더 강력한 성과 및 전 세계 부동산에 대한 더욱 통합된 이해를 이끌어낸다. 로이는 깊은 지역적 지식, 기술적 리서치 전문성, 실전 자문 경험이라는 보기 드문 조합을 갖추고 있다. 그는 고객들이 자신감을 갖고 복잡성을 헤쳐나갈 수 있도록 적시에 데이터 기반 인사이트를 제공하는 우리의 역량을 강화한다."

로이는 상업용 임대, 자본 시장 분석, 지역 리서치 리더십에 걸친 이력을 바탕으로 부동산 리서치, 임대, 전략 자문 분야에서 10년 이상의 경험을 보유하고 있다. 그는 선도적인 부동산 회사들에서 시니어 직책을 역임하며 홍콩과 범주강삼각주 지역 전반의 투자자, 개발사, 임차인을 위한 시장 전망, 예측 및 자문 인사이트를 제공해왔다.

로이는 "뉴마크의 리서치는 고객을 위한 명확성, 엄밀성 및 관련성을 중심으로 구축되어 있다"고 말했다. 이어 "홍콩 전반에 걸친 인사이트를 심화하는 동시에 현지 인텔리전스를 임차인 및 투자 의사결정을 형성하는 글로벌 동력과 연결하게 되어 기쁘다"고 덧붙였다.

뉴마크 소개

뉴마크 그룹(Newmark Group, Inc., Nasdaq: NMRK)은 자회사(이하 '뉴마크')와 함께 부동산 생애 주기의 모든 단계를 원활하게 지원하는 상업용 부동산 분야의 글로벌 선도 기업이다. 뉴마크의 포괄적인 서비스 및 제품 라인업은 소유자부터 임차인, 투자자부터 창업자, 스타트업부터 우량 기업까지 각 고객에게 맞춤화되어 있다. 플랫폼의 글로벌 도달 범위와 기성 및 신흥 부동산 시장에서의 시장 인텔리전스를 결합해 뉴마크는 업계 전반의 고객에게 최고 수준의 서비스를 제공한다. 2025년 12월 31일 종료된 12개월 기준 뉴마크의 매출은 약 33억 달러를 기록했다. 2025년 12월 31일 기준 뉴마크와 비즈니스 파트너들은 4개 대륙에 걸쳐 약 175개 사무소에서 9300명 이상의 전문가와 함께 운영되고 있다. 자세한 내용은 nmrk.com을 방문하거나 @newmark을 팔로우해 확인할 수 있다.

뉴마크의 미래 예측 진술에 관한 논의

본 문서에서 역사적 사실이 아닌 뉴마크에 관한 진술은 실제 결과가 미래 예측 진술에 포함된 내용과 다를 수 있는 리스크와 불확실성을 수반하는 '미래 예측 진술'이다. 여기에는 실제 영향이 현재 예상과 실질적으로 다를 수 있는 회사의 사업, 실적, 재무 상태, 유동성, 전망에 관한 진술이 포함되며 이는 미래 예측 진술을 구성할 수 있다. 법적으로 요구되는 경우를 제외하고 뉴마크는 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다. 실제 결과가 미래 예측 진술에 포함된 내용과 다를 수 있는 추가적인 리스크 및 불확실성에 대한 논의는 뉴마크의 미국 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission) 제출 서류, 특히 이러한 서류에 명시된 리스크 요인 및 미래 예측 정보에 관한 특별 주의사항, 그리고 이후 제출되는 Form 10-K, Form 10-Q, Form 8-K 보고서에 포함된 해당 리스크 요인 및 특별 주의사항의 업데이트 내용을 참조할 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2955056/Roy_Ng.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1057994/Newmark_Group_Logo_v1.jpg

SOURCE Newmark Group, Inc.