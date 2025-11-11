닌텐도 스위치용 ' Disney 미라니스 피트니스' 11월 6일 예약 판매 시작

도쿄, 2025년 11월 11일 /PRNewswire/ -- 이매지니어(Imagineer Co., Ltd.)가 월트 디즈니 재팬(Walt Disney Japan Co., Ltd)과의 협력으로 닌텐도 스위치(Nintendo Switch™)용 'Disney 미라니스 피트니스(Disney Miraness Fitness)의 예약 판매를 2025년 11월 6일부터 시작한다고 발표했습니다.

이 게임은 2025년 12월 11일에 패키지 버전과 다운로드 버전으로 출시될 예정입니다.

조기 구매 특전

패키지 버전을 조기에 구매한 분들에게는 '오리지널 클리어 카드'를 증정합니다.

개요

전신을 움직이는 「유산소 운동」과 「무산소 운동」, 「스트레칭」 등 다채로운 메뉴가 수록되어 있어, 집에서도 본격적인 엑서사이즈를 즐길 수 있습니다.

어려울 수도 있는 엑서사이즈를 미키와 로봇 조수 헥시가 아주 쉽고 재미있게 바꿔줍니다.

Joy-Con을 들고 미키의 동작에 맞춰 몸을 움직이다보면 Disney 미라니스 피트니스의 다채로운 운동 프로그램을 자연스럽게 익히게 됩니다.엑서사이즈는 「리드미컬」, 「파워」, 「릴랙스」 세 가지 타입을 수록하였습니다.

- 「리드미컬」 엑서사이즈

온몸의 지구력 향상을 목표로 춤과 복싱 등의 동작을 접목해 리듬에 맞춰 즐기는 유산소 운동입니다. 몸이 저절로 움직이는 경쾌한 엑서사이즈로, 가볍게 운동하고 싶거나 스트레스를 발산하고 싶을 때 추천합니다.

- 「파워」 엑서사이즈

신체 부위를 집중적으로 단련하는 근력 운동 중심의 엑서사이즈로, 무산소 운동을 통한 근력 및 기초 대사 향상을 목적으로 구성한 메뉴를 수록하였습니다. 단련할 부위에 따라 각기 다른 5종류의 동작으로 구성되어 있으며, 틈틈이 휴식을 취하면서 부담 없이 운동할 수 있습니다. 짧은 시간에 확실하게 몸을 움직이고 싶은 분에게 제격인 운동입니다.

- 「릴랙스」 엑서사이즈

요가처럼 몸을 풀고 마무리하는 동작과 코어 운동을 접목한 엑서사이즈입니다. 전신을 천천히 움직이는 「부드러운 스트레칭」과 포즈를 취한 뒤 자세를 유지하는 「밸런스 스트레칭」이 있으며, 운동 후 쿨다운이나 기분 전환에 적합합니다. 매일 틈틈이 운동할 수 있는 동작으로 이루어져 있습니다.

이처럼 다양한 엑서사이즈를 즐기는 과정에서, 미키는 아낌없는 칭찬과 응원으로 곁을 지키며 동기부여를 더합니다. 또한 화려하게 변화하는 의상과 배경이 몰입감을 높이고, 이 게임에서만 만나볼 수 있는 미키의 다채로운 모습도 함께 즐길 수 있습니다.

제목: Disney 미라니스 피트니스

플랫폼: 닌텐도 스위치

장르: 피트니스

출시: 2025년 12월 11일

플레이어: 1인

언어: 중국어 번체, 중국어 간체, 한국어, 영어

퍼블리셔: 이매지니어(Imagineer Co., Ltd.)

공식 사이트: https://www.imagineer.co.jp/games/disneymiranessfitness/kr/

프레스 키트:

