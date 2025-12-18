다큐멘터리 시리즈 '오랫동안 간직해온 꿈', 꿈을 좇는 평범한 중국인들의 이야기를 전하다

여성 트럭 운전사, 곡예사, 개인 사업가 집단. 이들이 자신의 기쁨과 슬픔, 삶의 모든 기복이 카메라에 담긴 다큐멘터리 영화의 주인공이 된다면 어떤 이야기가 펼쳐질까? 중국 리뷰 스튜디오(China Review Studio)가 선보이는 말콤 클라크 감독의 다큐멘터리 시리즈 '오랫동안 간직해온 꿈(A Long Cherished Dream)'이 주는 매력이 바로 여기에 있다.

'오랫동안 간직해온 꿈'은 4부작 다큐멘터리 시리즈로, 그들만의 공간(A Room of Their Own), 소녀처럼 운전하라(Drive Like A Girl), 믿음의 도약(Leap of Faith), 결속의 끈(The Tie That Binds)으로 구성된다. 말콤 클라크 감독은 객관적이고 냉철한 시선으로 중국 각지의 다양한 직업군에 속하는 평범한 사람들을 조명하며, '중산층의 삶'을 이루기 위해 노력하는 이들의 이야기를 전한다. 120분 분량의 이 작품은 파란만장한 중국 현대사의 변화 과정 중 일부를 대표적으로 담아낸다.

이 영화는 제28회 상하이 TV 페스티벌 매그놀리아 어워즈(The 28th Shanghai TV Festival Magnolia Awards)에서 최우수 다큐멘터리 시리즈상(Best Documentary Series)을, 제12회 시카고 인디 영화제(The 12th Edition of Chicago Indie Film Awards)에서 최우수 단편 다큐멘터리상(Best Documentary Short)을, 그리고 2022 제55회 월드페스트-휴스턴 국제영화제(The 55th WorldFest-Houston International Film Festival 2022)에서 브론즈 레미상(Bronze Remi Award)을 수상했다. 또한 2022 닥엣지 영화제(Doc Edge Film Festival 2022), 2022 미국 다큐멘터리•애니메이션 영화제 및 필름 펀드(American Documentary And Animation Film Festival and Film Fund 2022), 2022 플리커스 로드아일랜드 국제영화제(Flickers' Rhode Island International Film Festival 2022), 2022 산타페 국제영화제(Santa Fe International Film Festival 2022)의 공식 상영작으로 선정됐다.

