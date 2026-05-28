대만 증권거래소, 컴퓨텍스 복귀…세계 5위 규모 자본시장으로 전방위 AI 생태계 지원

타이베이 2026년 5월 27일 /PRNewswire/ -- 대만 증권거래소(Taiwan Stock Exchange, TWSE)가 컴퓨텍스 2026(COMPUTEX 2026) 참가를 발표했다. TWSE는 '거래소를 넘어, 세계 AI의 배후(Beyond the Exchange, Behind the World's AI)'를 주제로 지난해에 이어 2년 연속으로 이 세계적인 기술 전시회에 참가하게 됐다.

오는 6월 2일부터 6월 5일까지 타이베이에서 'AI 투게더(AI Together)'를 주제로 열리는 컴퓨텍스는 글로벌 기술 리더들이 한자리에 모여 AI 기반 혁신과 차세대 디지털 인프라 발전을 선보이는 행사다. 이번 TWSE의 참가는 혁신에서 실제 구현 단계까지 AI 확장을 지원하는 데 자본시장의 중요성이 점점 커지고 있음을 보여주는 것으로, 첨단 기술 발전을 이끄는 기업들과 글로벌 자본을 연결하는 역할을 강조할 예정이다.

행사 기간에 TWSE는 델타 일렉트로닉스(Delta Electronics, 2308), 난야 테크놀로지(Nanya Technology, 2408), 아시아 바이탈 컴포넌츠(Asia Vital Components Company, 3017), 유니마이크론 테크놀로지(Unimicron Technology, 3037), 위스트론(Wistron Corporation, 3231), 알칩 테크놀로지스(Alchip Technologies, 3661), MSSCORPS(6830) 등 상장 기술 기업 관계자들이 참여하는 미디어 브리핑을 개최한다. 해당 세션에서는 대만 자본시장 현황과 글로벌 AI 발전을 견인하는 상장기업들의 역할에 관한 인사이트를 제시할 예정이다.

TWSE는 또 행사 기간에 전용 미디어 라운지를 운영해 언론 관계자들이 TWSE 대표단과 시장 동향, 자본 흐름, 기술 혁신과 자본시장 간 진화하는 관계 등에 대해 의견을 교환할 수 있는 공간도 마련한다. 라운지에서는 TWSE의 AI 기업 계층 구조를 시각적으로 소개하며, AI 가치사슬 전반에 걸친 상장기업들이 대만 자본시장 생태계에 어떻게 참여하고 기여하는지를 보여줄 예정이다.

린 슈먼(Sherman Lin) TWSE 회장 겸 CEO는 "COMPUTEX는 AI와 차세대 기술의 기반을 구축하는 기업들이 모이는 자리"라며 "이번 참가를 통해 TWSE가 대만 혁신 생태계를 지원하고 미래 산업을 형성하는 분야에 글로벌 투자자들의 접근을 지원하려는 장기적 의지를 보여주고자 한다. TWSE는 기술 혁신이 가속화되는 가운데 단순한 자본 거래 시장을 넘어, 차세대 혁신을 주도하는 기업들과 글로벌 자본을 연결하는 플랫폼 역할을 수행하고자 한다"고 말했다.

글로벌 기술 생태계가 타이베이에 집결하는 가운데, TWSE는 컴퓨텍스 2026에서 자본시장을 통한 혁신 촉진이라는 전략적 역할을 통해 다시 한번 그 존재감을 부각시키고 있다. TWSE 전체 시가총액의 약 81.44%는 반도체부터 첨단 컴퓨팅 하드웨어에 이르는 기술 관련 산업에 집중돼 있다. AI 개발 최전선에 있는 다수의 기업들이 TWSE에 상장돼 있어 글로벌 투자자들은 이 핵심 시장 부문에 직접 접근할 수 있다.

사전 등록한 미디어 관계자들은 타이베이 난강전시센터(Taipei Nangang Exhibition Center) 제1전시장(TaiNEX 1) 4층 VIP 브리핑룸에 마련된 TWSE 라운지를 방문할 수 있다. COMPUTEX에 참가하는 TWSE 상장기업과의 연결을 희망하는 언론 관계자는 추가 정보를 문의하면 된다.

TWSE 소개

대만 증권거래소는 1962년 2월 9일 운영을 시작했으며, 대만 증권시장의 운영과 발전을 담당하고 있다. 주요 사업 분야로는 상장, 거래, 결제 및 시장 감시이며, 여기에는 상장 유치 및 심사, 상장 후 감독과 기업 지배구조 관리, 시장 거래 질서 유지, 증권사 서비스, 투자자 보호, 청산 및 결제 업무, 시장 부도 방지, 불공정 거래 감시 등이 있다. TWSE는 증권시장 전반에서 종합 서비스를 제공하고 있다.

SOURCE Taiwan Stock Exchange