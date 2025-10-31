더 리베리 사이공, '인투 더 원더(Into the Wonder)'로 화려한 10주년 기념

호찌민시, 베트남 2025년 10월 30일 /PRNewswire/ -- 더 리베리 사이공(The Reverie Saigon)이 베트남 최고의 럭셔리 호텔로서 10주년을 맞이했다. 이 호텔은 이탈리아풍의 화려한 디자인, 세계적 수준의 서비스, 베트남 유일의 '더 리딩 호텔스 오브 더 월드(The Leading Hotels of the World)' 회원으로서의 위상을 자랑한다. 지난 10년간 더 리베리 사이공은 호스피탈리티 및 디자인 부문에서 다수의 국제적인 상을 수상하며 그 명성을 입증했다.

호찌민 중심의 응우옌후에 거리와 동코이 거리 사이 황금 입지에 위치한 더 리베리 사이공은 건물의 27층부터 39층까지 객실과 스위트룸이 마련돼 있어 압도적인 전망을 선사한다. 이를 통해 투숙객들은 사이공강과 화려한 도심 전경은 물론, 축제 기간에 펼쳐지는 불꽃놀이까지 감상할 수 있다.

호텔 내부는 이탈리아 장인정신과 예술적 창의성이 조화롭게 어우러져 예술 갤러리를 방불케 한다. 그 중심에는 콜롬보스틸레(Colombostile)가 제작한 높이 5미터의 '에스메랄다(Esmeralda)' 소파가 자리하며, 귀한 목재에 24K 금박과 가죽 장식, 그리고 자수정을 세공해 완성했다. 또한, 말라카이트로 제작된 높이 3미터, 무게 1톤의 발디(Baldi) 시계, 금도금과 말라카이트 상감으로 장식된 베히슈타인(Bechstein) 피아노 등도 웅장하게 자리하고 있다. 이 외에도 건축가 필립 스탁(Philippe Starck)의 디자인과 루이비통(Louis Vuitton)의 최고급 가죽을 사용한 까시나(Cassina) 가구들이 공간을 더욱 고급스럽게 연출한다.

더 리베리 사이공의 일반 객실은 다른 최고급 호텔의 스위트룸과 견줄 만큼 화려하며, 지오르제띠(Giorgetti), 비조네어(Visionnaire), 프로바시(Provasi) 등 명품 브랜드가 개별적으로 디자인한 디자이너 스위트(Designer Suites)는 이탈리아 예술의 정수를 담은 럭셔리 공간으로 꾸며져 있다. 호텔 곳곳에는 스와로브스키(Swarovski) 크리스털, 자개, 모자이크 스톤 등 예술적 소재가 세밀하게 수공 상감되어 있으며, 이는 더 리베리 사이공 특유의 화려함과 고급스러움을 한층 더 끌어올린다.

더 리베리 사이공은 단순한 미적 아름다움이 아니라 잊을 수 없는 경험을 만들어내는 데 초점을 맞추고 '단 하나뿐인(one-of-a-kind)' 럭셔리 철학을 구현하고 있다. 호텔 팀은 최고 수준의 국제 기준에 따라 세심한 디테일, 전문성, 그리고 개인적 감각을 바탕으로 각 투숙객의 체류 경험을 한층 더 완성도 높게 만든다.

호텔은 최고급 숙박 시설을 제공하는 것에 그치지 않고, 다양하고 세련된 미식 경험을 통해 투숙객의 시간을 더욱 풍성하게 한다. 더 리베리 사이공 내 레스토랑들은 각기 독특한 건축적 스타일과 요리 철학을 지니고 있다. 롱 트리우(Long Trieu)는 미슐랭 스타를 받은 광둥식 레스토랑이며, 더 롱 앳 타임스스퀘어(The Long @ Times Square)는 이름처럼 도시에서 가장 긴 바로, 이탈리아의 감성과 혁신적인 칵테일을 결합했다. 카페 카디날(Café Cardinal)은 프렌치 식민지풍 분위기 속에서 세계 각국의 요리를 선보인다.

더 리베리 사이공은 촉각적인 디자인, 세련된 음향, 세련된 요리, 그리고 시그니처 향에 이르기까지 오감을 만족시키는 럭셔리 경험을 제공한다. 지난 10년 동안 호텔은 맞춤형 인테리어와 선별된 서비스로 정의되는 호화로운 라이프스타일의 상징으로 자리매김했다. 트래블 + 레저 아시아 퍼시픽 럭셔리 어워즈 2025(Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2025), 월드 트래블 어워즈 2024(World Travel Awards 2024), 트립어드바이저(TripAdvisor)의 '전 세계 상위 10% 호텔' 선정 등 다양한 수상 실적이 더 리베리 사이공의 위상을 증명한다.

더 리베리 사이공은 10주년을 기념해 공식 웹사이트를 통한 직접 예약 시 'DIRECT10' 코드를 입력하면 10% 할인 혜택을 제공한다https://www.thereveriesaigon.com/.

