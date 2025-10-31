ザ・レヴェリー・サイゴン、華麗なる10周年を祝し「イントゥ・ザ・ワンダー」を開催

ホーチミン市（ベトナム）、2025年10月31日 /PRNewswire/ -- ザ・レヴェリー・サイゴンは、豪華なイタリアンデザイン、世界水準のサービス、そしてベトナムで唯一のザ・リーディングホテルズ・オブ・ザ・ワールド加盟ホテルとして知られる同国屈指のラグジュアリーホテルとして、開業10周年を迎えました。その10年にわたる卓越した歩みは、ホスピタリティとデザインの両面で数々の国際的な賞賛によって称えられています。

市内の黄金の立地に位置し、グエンフエ通りとドンコイ通りの間という最高のロケーションを誇るザ・レヴェリー・サイゴンは、27階から39階までの上層階にある豪華な客室とスイートルームでゲストを迎えます。そこからは、サイゴン川や活気あふれる街並みを含む息をのむような眺望を楽しむことができ、祝祭シーズンには華やかな花火大会の光景もご覧いただけます。

The Reverie Suite bedroom adorned with Provasi interior furnishings (PRNewsfoto/The Reverie Saigon) One-starred Michelin Long Trieu Restaurant, located inside The Reverie Saigon (PRNewsfoto/The Reverie Saigon)

ホテルの館内は、まるで精巧なギャラリーのようであり、イタリアの職人技と創造的な芸術性を融合させた唯一無二の傑作の数々が展示されています。このコレクションの中心をなすのは、Colombostileによる高さ5メートルの印象的なソファ「Esmeralda」です。貴重な木材を彫刻し、24カラットの金箔とレザーで装飾したもので、アメジストの宝石がはめ込まれた華麗な逸品です。また館内には、マラカイトを用いて精巧にデザインされた高さ3メートル、重さ1トンのBaldi製タイムピースや、マラカイトの象嵌細工と金メッキで仕上げられた壮麗なBechstein製グランドピアノも設置されています。著名な建築家Philippe Starck氏によるデザインや、Louis Vuittonの最高級レザーを用いたCassinaの限定コレクションなどが、ホテルのインテリアをさらに格調高いものにしています。

標準の客室でさえ、他の高級ホテルのスイートルームに匹敵する設備を備えており、デザイナースイートはGiorgetti、Visionnaire、Provasiといったラグジュアリーブランドごとに異なるスタイルで仕上げられ、イタリア美術の壮麗なショーケースを体現しています。館内の随所には、Swarovskiのクリスタル、真珠母、モザイクストーンなどの芸術的な素材が丹念に手作業で象嵌されており、贅を尽くした雰囲気を一層際立たせています。

ザ・レヴェリー・サイゴンでは、「唯一無二」のラグジュアリーという哲学を、美的な装飾にとどまらず、心に残る体験を創り出すことで体現しています。ホテルのチームは、国際的に最高水準の基準を遵守し、細部にまで行き届いた配慮、プロフェッショナリズム、そしてゲスト一人ひとりの体験を高めるための直感的なおもてなしを徹底しています。

宿泊施設としての卓越した品質を提供するだけでなく、多彩で洗練された料理の数々によって、滞在のひとときをより豊かな体験へと昇華させています。ゲストは、独自の建築スタイルと料理の本質を表現した多彩なレストランを楽しむことができます。ミシュランの星を獲得した広東料理レストラン「Long Trieu」、その名の通り市内最長のバーとして知られる「The Long @ Times Square」は、イタリアのエッセンスと革新的なカクテルを融合させています。さらに「Café Cardinal」では、フレンチコロニアルの雰囲気の中で国際色豊かな料理を味わうことができます。

ザ・レヴェリー・サイゴンは、触感を楽しむデザイン、洗練された音響、美食、そしてシグネチャーの香りに至るまで、五感を満たすラグジュアリー体験を提供しています。この10年間で、同ホテルはオーダーメイドのインテリアと洗練されたサービスによって定義される贅沢なライフスタイルの象徴としての地位を確立しました。Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2025、World Travel Awards 2024、そしてTripAdvisorの「世界のホテルトップ10%」といった数々の受賞歴が、同ホテルがサイゴンにおける世界水準のホスピタリティを誇る最高級の目的地であることを証明しています。

開業10周年を記念し、ザ・レヴェリー・サイゴンでは公式ウェブサイトからの直接予約に限り、コード「DIRECT10」を入力することで10%割引を提供しています。

