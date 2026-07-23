데크라코리아, KTL과 전략적 협력 체결, 유로7 및 탄소규제 대응으로 국내 자동차 부품기업의 유럽 시장 진출 지원

서울, 대한민국, 2026년 7월 23일 /PRNewswire/ -- 글로벌 시험•검사•인증(TIC) 전문기관 데크라코리아(DEKRA Korea)는 한국산업기술시험원(KTL)과 유럽연합(EU)의 유로7(Euro 7) 및 탄소 관련 규제 대응을 위한 시험•인증 협력을 강화하고자 전략적 파트너십을 체결했다.

이번 협력은 브레이크 마모 미세입자 시험성적서의 유럽 내 상호인정 체계 구축을 목표로 하며, 국내 자동차 부품기업의 인증 부담을 줄이고 유럽 시장 진출을 보다 원활하게 지원하는 데 목적이 있다.

양 기관은 서울 KTL 국제회의실에서 업무협약(MoU)을 체결했다.

협약식에는 고영환 KTL 기후환경본부장, 차재두 KTL 환경사업개발센터장, 킬리안 아빌레스(Kilian Aviles) 데크라 그룹 Executive Vice President 겸 아시아•태평양 지역 총괄, 밍 셩(Ming Sheng) 데크라코리아 대표가 참석했다.

이번 협력은 유로7 규제에 따라 새롭게 요구되는 브레이크 마모 미세입자 시험 및 인증 요건에 공동 대응하기 위해 마련됐다.

유로7은 기존의 배출가스 규제를 넘어 브레이크 마모 입자, 타이어 마모 입자, 배터리 내구성 등 비배기계(Non-Exhaust Emissions, NEE)까지 관리 범위를 확대하고 있다. 이에 따라 유럽 시장으로 수출하는 국내 자동차 부품기업은 더욱 강화되는 규제 환경에 대응해야 하는 상황이다.

데크라코리아는 KTL이 2025년에 구축한 브레이크 마모 미세입자 시험실을 기반으로 KTL과 협력하여 시험성적서 상호인정을 추진할 예정이다. 이를 통해 국내에서 수행된 시험 결과가 유럽연합(EU) 형식승인(Type Approval) 절차에 활용될 수 있는 기반을 마련할 것으로 기대된다.

또한 양 기관은 국제 기준에 부합하는 브레이크 마모 미세입자 시험•인증 체계를 공동으로 구축해 나갈 계획이다. 이를 통해 국내 기업들의 유럽 규제 대응 역량을 강화하는 한편, 해외 시험기관 의존도를 낮추는 데 기여할 것으로 기대된다.

이번 업무협약을 통해 양 기관은 다음 분야에서 협력을 추진한다.

유로7 및 비배기계(Non-Exhaust Emissions, NEE) 관련 기술 정보 교류

KTL 시험소를 활용한 유럽 인증시험 협력

제품탄소발자국(Product Carbon Footprint, PCF) 및 EU 탄소국경조정제도(CBAM) 관련 기술 협력

킬리안 아빌레스 데크라 그룹 Executive Vice President 겸 아시아•태평양 지역 총괄은 다음과 같이 말했다.

"이번 협력은 KTL이 수행한 브레이크 마모 미세입자 시험성적서가 유럽에서 상호인정될 수 있는 기반을 마련하는 첫걸음입니다. 양 기관은 한국 제품과 기술의 시험 신뢰도를 높이고, 국제적으로 통용되는 인증 협력 모델을 구축하기 위해 함께 노력하겠습니다."

고영환 KTL 기후환경본부장은 다음과 같이 말했다.

"브레이크 마모 미세입자 규제는 전 세계적으로 새롭게 도입되는 규제 분야로 기업이 독자적으로 대응하기 쉽지 않습니다. 앞으로도 국내 기업들이 유로7 및 유럽 시장의 다양한 규제 요구사항에 효과적으로 대응할 수 있도록 시험•인증 지원체계를 지속적으로 강화해 나가겠습니다."

KTL은 자동차 배기계 및 비배기계 규제 대응을 비롯해 환경측정기기 시험•인증 서비스를 제공하며 국내 자동차 산업의 경쟁력 강화와 친환경 전환을 지속적으로 지원하고 있다.

이번 전략적 파트너십은 국내 자동차 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다. 데크라코리아와 KTL은 앞으로도 유로7 및 탄소 관련 규제에 효과적으로 대응할 수 있는 시험•인증 솔루션을 제공하며, 국내 기업들의 글로벌 시장 진출을 적극 지원할 계획이다. 또한 이번 협력을 통해 대한민국 자동차 산업의 기술 경쟁력과 국제 규제 대응 역량을 더욱 강화하는 한편, 데크라코리아는 안전과 지속가능성을 기반으로 한 세계적 수준의 시험•검사•인증 서비스를 지속적으로 제공해 나갈 예정이다.

데크라(DEKRA) 소개

DEKRA는 지난 100여 년간 안전 분야에서 신뢰받는 글로벌 전문기관으로 자리매김해 왔다. 1925년 자동차 검사 서비스를 통해 도로 안전 향상을 목표로 설립된 DEKRA는 현재 시험(Test), 검사(Inspection), 인증(Certification) 분야에서 세계 최대 규모의 독립 비상장 전문기관으로 성장했다.

오늘날 DEKRA는 글로벌 파트너로서 고객에게 종합적인 시험•검사•인증 서비스와 솔루션을 제공하며 안전과 지속가능성 향상을 지원하고 있다. 2025년 기준 약 44억 유로의 매출을 기록했으며, 전 세계 약 60개국에서 4만 8천여 명의 전문가가 독립적이고 전문적인 서비스를 제공하고 있다. 또한 글로벌 지속가능성 평가기관인 EcoVadis로부터 최고 등급인 플래티넘(Platinum) 등급을 획득하며 세계 상위 1% 지속가능 기업으로 평가받고 있다.

SOURCE DEKRA Korea