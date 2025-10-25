둥잉: 석유에서 현대 농업으로

둥잉, 중국 2025년 10월 24일 /PRNewswire/ -- chinadaily.com.cn 보도:

중국 산둥성 동해안에 위치한 둥잉은 기술 혁신과 브랜드 개발, 산업 통합을 통해 농업의 대전환을 이끌고 있다. 한때 염분이 많았던 땅은 이제 고품질 농산물을 생산하는 비옥한 토양으로 탈바꿈했다.

둥잉은 지역 공공 농업 브랜드인 '황허커우(Yellow River Estuary)'를 중심으로 전국 단위의 대표 브랜드들을 잇달아 육성하며, 농촌 활성화와 농민 소득 증대를 동시에 달성했다.

둥잉은 농업 브랜드 구축•개발을 위한 계획과 조치를 통해 지역, 기업, 제품 브랜드 간의 조화로운 발전을 촉진하고 있다. 둥잉은 자연적 여건과 독특한 염전 생태계를 활용해 마완 수박, 황허커우 털게, 황허커우 쌀과 같은 지역 특산품을 육성해왔다. 지역 특산품 5종이 국가지리적표시인증(National Geographical Indication Certification)을 획득했으며, 그중 연간 생산액이 31억 9천만 위안(4억 4,860만 달러)에 이르는 황허커우 털게는 산둥성에서 유일하게 인증받은 강게로 꼽힌다.

둥잉 전역에서 혁신과 품질이 생산을 주도하고 있다. 구젠 바이오(Gujian Biological Technology)와 같은 기업들은 지능형 완전 자동화 재배 시스템을 도입해 일년 내내 안정적으로 버섯을 생산하며, 제품을 동남아와 북미로 수출하고 있다. 한편 둥잉의 마을협동조합들은 첨단 접목 및 온도 조절 기술을 통해 과일 브랜드를 통합해 연간 1억 2천만 위안 이상의 생산량을 기록하면서 2천여 지역 농가에 혜택을 제공하고 있다.

둥잉시는 브랜드 인지도 강화를 위해 온•오프라인 마케팅 통합, 전자상거래 라이브 스트리밍, 주요 전시회 참가 등 다양한 홍보 전략을 전개하고 있다. 둥잉은 중국농민수확제와 각종 과일수확 체험행사 등을 통해 시의 브랜드 구축, 기술 적용, 문화 융합 성과를 대내외로 선보이고 있다.

현재 둥잉에는 200여 개의 선도 농업 기업이 자리 잡고 있으며, 6개의 국가지리적표시인증 제품과 36개의 성급 브랜드가 등록되어 있다. 특히 '황허커우' 농업 브랜드는 평판과 영향력이 날로 높아지면서 산둥성 고품질 현대 농업의 강력한 상징으로 빠르게 부상하고 있다.

