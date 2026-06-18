디에스엠-피르메니히, SENSORIUM™ 서울 공개…K-뷰티의 미래를 여는 향수 창조와 원료 혁신 조명

스위스 카이저아우그스트 및 네덜란드 마스트리흐트 2026년 6월 18일 /PRNewswire/ -- 영양, 건강 및 뷰티 분야 혁신 기업 디에스엠-피르메니히(dsm-firmenich)가 향수의 미래를 탐구하고 기존 관행에 도전하고자 기획한 대표 감각 체험 프로그램 SENSORIUM™의 최신 에디션을 발표했다. 6월 22일부터 7월 3일까지 서울에서 열리는 어텐션 서울: 리빙 (인)비저블)ATTENTION SEOUL: LIVING (IN)VISIBLE에서는 초청 받은 고객과 파트너, 업계 리더들이 어떻게 향기가 정체성과 감정, 인간관계 형성에 점점 더 강한 영향력을 발휘하는지 체험할 수 있다.

한국은 세계에서 손꼽히게 영향력이 큰 뷰티 시장으로 오랫동안 글로벌 혁신을 선도해 왔다. 오늘날 K-뷰티가 계속 진화하고 있는 가운데, 향수와 뷰티는 단순한 마무리 요소를 넘어 사람들이 살아가고, 관계를 맺고, 자신을 표현하는 방식에 영향을 미치는 새로운 문화적 언어이자 보이지 않는 힘으로 자리 잡고 있다.

서울을 위해 특별히 기획돼 초청 고객에게만 공개되는 SENSORIUM™에서는 향수 창조, 뷰티 혁신, 감각 과학, 문화적 통찰을 결합한 다감각적 여정을 통해 이 같은 변화를 조망해 볼 수 있다. 유서 깊은 북촌에서 개최되는 몰입형 전시에서는 향수를 단순한 제품이 아니라 현대인의 삶을 구성하는 핵심 요소로 새롭게 바라볼 수 있다.

방문객들은 서로 연결된 다섯 테마, 즉 독창성(Origin), 스타일(Style), 시간(Time), 코드(Code), 문화(Culture)를 따라 이동하며 기억, 감정, 정체성, 사회적 연결과 같은 보이지 않는 힘이 아름다움과 자아 표현이라는 가시적 결과를 어떻게 형성하는지 발견하게 된다. 독창적인 향수 창작물, 혁신적인 뷰티 원료, 개인 맞춤형 안면 진단 기기 등을 통해 더 넓은 K-뷰티 생태계에서 향이 차지하는 역할이 확대되고 있으며, 디에스엠-피르메니히가 정의하는 새 'K-향기(K-Scent)' 문화가 부상하고 있음을 보여주는 체험이다.

레벤자 토(Levenza Toh) 동남아시아•일본•한국(SEAJK) 지역 총괄 부사장은 "한국은 계속해서 글로벌 뷰티 혁신의 방향을 제시하고 있으며, 향수는 그 중심에 있다"며 "SENSORIUM™ 서울은 소비자 행동의 중대한 변화에 대한 우리의 대응이다. 이제 향은 단순한 마무리 요소가 아니라 개인의 아름다움을 표현하는 특별히 강력한 수단이 됐다"고 말했다.

전시의 중심에는 디에스엠-피르메니히의 조향사 베셀-얀 코스(Wessel-Jan Kos), 알렉상드르 프레일(Alexandre Freile), 스티브 궈(Steve Guo) 등이 개발한 독창적인 향수 컬렉션이 자리한다. 고급 향수부터 퍼스널 케어 향료에 이르기까지 다양한 창작물은 한국의 역동적인 뷰티 환경과 변화하는 소비자 행동에서 영감을 받아 창의성, 문화, 감정의 교차점을 드러낸다. 이를 통해 더욱 몰입감 있고 의미 있으며 일상생활과 긴밀히 연결된 향수의 미래상을 볼 수 있다. 베셀-얀 코스 수석 조향사는 "고정관념에서 벗어나 디에스엠-피르메니히의 다양한 향료 팔레트를 활용해 한국 소비자의 후각적 취향을 어떻게 보완할 수 있을지 고민했다. Raspberry Smell-The-Taste™와 Guava NaturePrint® 같은 원료를 활용해 헤어 및 바디 케어용 향수 세 가지를 개발했다"고 말했다.

유스케 사이토(Yusuke Saito) 뷰티 & 케어 부문 수석 디렉터는 "뷰티의 미래는 과학, 감각 경험, 그리고 연결이 만나는 지점에 있으며, 그곳에서 성능과 감성, 목적이 하나로 결합된다"며 "SENSORIUM™ 서울에서는 차세대 활성 성분, 마이크로바이옴 연구, 감각 디자인 등 피부 과학의 발전이 어떻게 혁신을 감성적으로 매력적인 소비자 경험으로 전환할 수 있는지 탐구할 예정"이라고 말했다.

디에스엠-피르메니히 소개

디에스엠-피르메니히는 영양, 건강 및 뷰티 분야의 혁신 기업으로서 전 세계 인구가 더욱 건강하고 풍요로운 삶을 누릴 수 있도록 필수 영양소, 향료 및 향수를 재창조하고 제조하는 일을 한다. 천연 및 재생 가능한 원료와 세계적으로 인정받는 과학•기술 역량을 기반으로 한 포괄적인 솔루션 포트폴리오를 통해, 삶에 필수적이고 소비자가 원하는 동시에 사람과 지구를 위해 더욱 지속 가능한 가치를 창출하고 있다. 디에스엠-피르메니히는 스위스 카이저아우그스트와 네덜란드 마스트리흐트에 공동 본사를 둔 스위스 기업으로, 유로넥스트 암스테르담(Euronext Amsterdam)에 상장돼 있다. 전 세계 약 60개국에서 사업을 운영하고 있으며 연간 매출은 120억 유로를 상회한다. 약 3만 명에 달하는 글로벌 인재들과 함께 매일, 전 세계 곳곳에서 수십억 명의 삶을 개선해 주고 있다. www.dsm-firmenich.com

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미래예측진술

본 보도자료에는 디에스엠-피르메니히의 미래 실적 및 시장 지위와 관련된 미래예측진술이 기재돼 있을 수도 있다. 이 진술은 디에스엠-피르메니히의 현재 기대, 추정 및 전망과 현재 회사가 이용 가능한 정보를 토대로 작성된 것이다. 디에스엠-피르메니히는 독자들에게 이러한 진술이 예측하기 어려운 특정 위험과 불확실성을 수반하며, 실제 실적, 거래 진행 상황 및 시장 지위가 해당 진술과 중대하게 달라질 수 있음을 주지하고자 한다. 법률에서 정한 경우를 제외하고 디에스엠-피르메니히는 본 보도자료에 기재된 진술을 갱신할 의무가 없다. 본 자료에는 유럽연합(EU) 시장남용규정(Market Abuse Regulation) 제7조 제1항에 따른 내부정보에 해당하는 정보가 수록돼 있다. 본 보도자료의 영어 버전이 다른 언어 버전에 우선한다.

SOURCE dsm-firmenich