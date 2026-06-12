레카와 문밸리, 피지컬 AI 모델 및 인프라 발전을 위해 협력

샌프란시스코, 2026년 6월 12일 /PRNewswire/-- 물리적 세계를 위한 기반 인텔리전스를 구축하는 AI 연구소 레카(Reka)가 문밸리(Moonvalley)와 협력해 피지컬 AI 시대의 모델 및 인프라 개발을 가속화하기 위한 AI 연구원 및 엔지니어 팀을 합류시켰다.

이번 합병으로 마테우시 말리노프스키(Mateusz Malinowski) 박사, 미코와이 빈코프스키(Mikołaj Bińkowski) 박사와 전직 딥마인드(DeepMind), 메타(Meta), 아마존(Amazon), 마이크로소프트(Microsoft), 구글(Google), 웨이브(Wayve), 런웨이(Runway) 출신 연구원 및 엔지니어 팀이 레카에 합류했다. 구글 딥마인드(Google DeepMind)에서 각각 책임 연구원과 선임 연구원으로 근무하며 구글의 비오(Veo)가 된 모델의 핵심 기여자였던 말리노프스키와 빈코프스키는 레카의 연구 리더십에 합류한다.

레카의 미션은 물리적 세계에서 추론하고, 시뮬레이션하며, 행동하는 AI를 개발하는 것이다. 레카의 모델은 자율 방어 및 지능형 로봇부터 차세대 웨어러블 및 미디어에 이르기까지 가장 복잡한 실제 문제를 해결하도록 구축됐다.

레카의 다니 요가타마(Dani Yogatama) 최고경영자는 "피지컬 AI는 근본적으로 연구 문제"라고 말했다. 이어 "이 팀은 비디오 생성 및 멀티모달 모델 분야에서 세계적 수준의 전문성을 보유하고 있다. 우리는 함께 시뮬레이션부터 로보틱스, 실시간 의사결정에 이르기까지 물리적 세계를 이해하고 그 안에서 행동하는 AI 시스템을 구축하고 있다"고 덧붙였다.

마테우시 말리노프스키는 "우리는 단순히 비디오를 생성하는 것이 아니라, 물리적 세계가 어떻게 작동하는지 이해하는 모델을 구축하고 있다"고 말했다. 이어 "이는 로봇이 행동하기 전에 결과에 대해 추론할 수 있도록 움직임, 물리학, 시간적 역학을 시뮬레이션하는 것을 의미하며, 이를 통해 훨씬 더 안전하고 책임감 있는 AI를 구현할 수 있다. 단일 시스템에서 시뮬레이션과 추론을 통합하는 우리의 공동 접근 방식은 올바른 방향"이라고 덧붙였다.

통합된 팀은 일인칭 데이터 및 기타 물리적 세계 데이터를 학습해 계획을 위한 현실적인 시뮬레이션을 수행함으로써 실제 세계를 인식하고 행동할 수 있는 독자적인 옴니 모델인 월드 랭귀지 액션 모델(World Language Action Model, WLAM)에 집중할 예정이다. 이 모델은 고품질 멀티모달 출력을 생성하고, 최첨단 공간 및 시간 인식을 통해 멀티모달 인식을 로봇 실행으로 변환하며, 장편 및 스트리밍 비디오에 대한 섬세한 추론을 수행할 수 있다.

레카는 네 가지 핵심 축을 중심으로 하여 지속적으로 운영된다.

레카 랩스(Reka Labs) — 물리적 세계를 위한 기반 인텔리전스의 연구 및 개발.

— 물리적 세계를 위한 기반 인텔리전스의 연구 및 개발. 레카 인퍼(Reka Infer) — 멀티모달 AI를 위한 추론 인프라 및 API.

— 멀티모달 AI를 위한 추론 인프라 및 API. 레카 비전(Reka Vision) — 대용량 비디오 데이터를 태그, 추론, 검색 및 클리핑하는 비디오 처리 인프라 플랫폼.

— 대용량 비디오 데이터를 태그, 추론, 검색 및 클리핑하는 비디오 처리 인프라 플랫폼. 레카 클라루(Reka Claru) — 자기중심적 비디오, 로보틱스 궤적, 월드 모델 영상, 대규모 전문가 인간 판단을 포함한 피지컬 AI를 위한 학습 데이터.

레카는 연구, 엔지니어링, 제품 분야에서 적극적으로 채용 중이다. 레카 플랫폼에 대한 조기 접근을 원하는 엔터프라이즈 파트너는 팀에 직접 문의할 수 있다.

레카 소개

레카는 샌프란시스코에 본사를 둔 AI 연구소로, 딥마인드, 메타, 구글 출신 연구원들이 설립했으며 피지컬 AI 시대를 위한 모델 및 인프라를 구축하고 있다.

SOURCE Reka