리드 인텔리전트 건식 코팅 장비, 인터배터리 장비상 수상… 역사적 돌파 기록

서울, 한국 2026년 3월 6일 /PRNewswire/ -- 3월 3일 대한민국 서울에서 열린 2026 인터배터리 이노베이션 어워즈(InterBattery Innovation Awards)에서 우시 리드 인텔리전트 이큅먼트(Wuxi LEAD Intelligent Equipment Co., Ltd., 이하 '리드')가 자사의 건식 혼합 및 코팅 시스템으로 장비 부문 상을 받았다. 리드는 올해 전시회에서 수상한 유일한 비한국 기업이었으며, 이 상이 제정된 이후 처음으로 수상한 중국 기업이 됐다.

글로벌 배터리 및 에너지 저장 산업의 대표 행사로 평가받는 인터배터리의 수상은 그동안 한국 기업들이 주도해 왔다. 리드의 이번 수상은 이러한 오랜 흐름을 깨는 동시에 고급 배터리 장비 분야에서 건식 코팅 기술의 강력한 글로벌 경쟁력을 입증한 사례로 평가된다. 이 시스템은 또한 전고체 배터리의 대량 생산을 위한 더 효율적인 제조 경로를 제공한다.

심사 위원단에 따르면 리드의 수상 장비인 건식 혼합 및 코팅 시스템은 여러 핵심 성능 지표에서 기술적 돌파를 달성했다. 해당 장비는 분말 처리, 정밀 계량 및 공급, 섬유화, 필름 형성 및 라미네이션, 폐기물 재활용 등 공정을 아우르는 통합 설계를 특징으로 한다. 이를 통해 기존 습식 코팅 공정에서 발생하는 높은 에너지 소비, 환경 영향, 높은 비용 문제를 효과적으로 해결한다.

기술 성능 측면에서 이 시스템은 롤 간격 조정 정확도 ±1μm를 구현해 전극 표면 밀도의 균일성을 보장한다. 또한 건식 양극 코팅 공정의 핵심 기술적 병목을 극복해 LFP 및 삼원계 소재의 대규모 양산을 가능하게 하면서 기존 리튬이온 배터리와 전고체 배터리 생산 모두와 호환된다. 장비는 최대 1000mm 전극 폭을 지원하며 단일 라인 기준 5~8GWh 생산 능력을 제공한다.

지속 가능성 측면에서도 이 시스템은 에너지 소비를 35% 이상 절감하고 소재 및 제조 비용을 약 20% 낮추는 것으로 나타났으며, 이는 친환경 제조와 순환 경제 원칙을 강조하는 글로벌 배터리 산업의 흐름과도 부합한다.

신에너지 분야 지능형 제조의 글로벌 선도 기업인 리드는 최근 홍콩증권거래소에 상장(종목 코드: 0470.HK)하며 A+H 이중 상장 구조로 전환한 민간 기업이다. 이 회사는 신에너지 장비 제조 분야에서 여전히 지배적인 시장 점유율을 유지하고 있다. 업계에서는 이번 수상이 단순한 건식 전극 공정 기술 발전을 넘어섰다고 믿는다. 이는 글로벌 배터리 기술 경쟁이 새로운 단계로 진입했음을 보여주는 신호라는 것이다.

