마블러스 디자이너, 학생 플랜 영구 업그레이드 및 3개월 한정 무료 프로모션 발표

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CLO Virtual Fashion

2026년 07월 09일 17:07 KST

뉴욕, 2026년 7월 9일 /PRNewswire/ -- 글로벌 의상 시뮬레이션 기술의 선두주자인 클로버추얼패션이 영화, 게임 및 VFX 산업에서 쓰이는 3D 의상 디자인 소프트웨어 '마블러스 디자이너(Marvelous Designer)'의 '학생 플랜'에 대한 대대적인 업데이트를 진행했다고 9일 밝혔다.

신규 학생 프로그램은 기존 2년이었던 학생 자격 유지 기간을 최대 4년으로 확대한 것이 특징이다. 또한, 연간 구독 모델 대신 매월 8.25달러의 유연한 월간 결제 방식을 도입해 학생들의 부담을 크게 낮췄다. 이전의 연간 구독 구매 이력과 상관없이 최초 학생 인증일을 기준으로 총 4년의 자격 기간을 보장받게 되며, 현재 연간 구독을 이용 중인 회원들은 기존 선불 라이선스가 만료된 이후 새로운 월간 구독 요금으로 전환될 예정이다. 기존 학생 구독자들은 별도의 신청 절차 없이 신규 프로그램으로 자동 전환된다. 이와 함께 가입 절차를 한층 더 간소화하기 위해 학생 인증과 구독 프로세스를 단일 단계로 통합, 소프트웨어에 대한 접근성을 획기적으로 개선했다.

한편, 마블러스 디자이너는 이번 제도 변경을 기념하여 학생유저를 대상으로 3개월간 소프트웨어를 무료로 사용할 수 있는 기간 한정 프로모션을 진행한다. 해당 프로모션은 오는 10월 31일까지 유효하다.

자격 요건을 갖춘 학생 및 아카데믹 유저들은 마블러스 디자이너 공식 사이트(www.marvelousdesigner.com/pricing?type=academic)를 통해 변경된 정책을 확인하고 구독을 신청할 수 있다.

SOURCE CLO Virtual Fashion

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