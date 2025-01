말레이시아항공, "Time for" 글로벌 마케팅 캠페인 시작

-- 전 세계 여행자들을 60개 이상의 목적지로 연결

쿠알라룸푸르, 말레이시아 2025년 1월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 말레이시아항공은 새해를 맞아 전 세계 여행자들에게 발견의 기쁨을 만끽하고 2025년을 잊지 못할 여행의 해로 만들도록 초대하는 "Time For" 시그니처 마케팅 캠페인을 시작합니다. 이 캠페인은 여행자들에게 탐험의 즐거움을 발견하고, 다양한 문화에 흠뻑 빠지며, 모든 여정을 진정으로 특별하게 만들도록 영감을 주는 것을 목표로 합니다. 아시아와 그 너머로 가는 궁극적인 관문으로서 말레이시아항공은 널리 알려진 말레이시아의 환대로 더욱 풍부해진 뛰어난 여행 경험을 제공합니다. 이번 캠페인을 통해 말레이시아항공은 멜버른의 트램, 영국의 택시 및 버스 브랜딩 등 다양한 활동으로 말레이시아를 세계 무대에 올릴 예정입니다. 이러한 노력은 전 세계 관광객에게 말레이시아의 활기찬 매력을 선보이는 Visit Malaysia 2026과 일치합니다.



말레이시아항공, 전 세계 여행자들을 60개 이상의 목적지로 연결하는 "Time for" 글로벌 마케팅 캠페인 시작

말레이시아 항공, 전 세계 여행자들을 60개 이상의 목적지로 연결하는 "Time for" 글로벌 마케팅 캠페인 시작

말레이시아항공은 "Time for" 마케팅 캠페인의 시작과 함께, 60개 이상의 목적지로 이코노미 왕복 총액 354,200원부터 시작하는 글로벌 특가를 제공합니다. 이 특가는 오늘부터 2025년 1월 22일까지 진행됩니다. 승객들은 "Chef on Call" 메뉴를 통한 개인 맞춤형 기내 식사, 프리미엄 어메니티 키트, 그리고 최근 도입된 [MH Young Explorers Club] (쿠알라룸푸르 국제공항 출발 편에 한함) 등 향상된 기내 서비스를 즐길 수 있습니다. 또한, 어린 여행자를 동반한 가족을 위해 전용 우선 체크인 카운터와 가족 탑승 혜택이 제공되며, 어린 여행자들은 특별히 구성된 키즈 메뉴와 기내 활동 패키지를 통해 즐거운 시간을 보낼 수 있습니다.

말레이시아항공의 Chief Commercial Officer 인 Dersenish Aresandiran 은 "우리의 'Time For' 마케팅 캠페인은 단순한 여행을 기념하는 캠페인 그 이상의 의미를 갖고 있습니다. 전 세계 여행객들이 말레이시아를 발견하고 최고의 아시아와 그 너머까지 여행을 즐길 수 있도록 초대하는 것입니다. 말레이시아항공은 이 활기찬 지역으로의 궁극적인 관문으로서 말레이시아를 자리매김하고, 우리의 문화적 따뜻함과 다양성을 선보이는 데 전념하고 있습니다. Best of Asia와 셰프 온 콜 메뉴, 그리고 세심하게 설계된 기내 경험 등으로, 말레이시아의 환대를 진정으로 구현하는 잊지 못할 여행의 새로운 기준을 세우고 있습니다. 지금이야말로 말레이시아항공과 함께 여행하기에 가장 좋은 시기입니다."라고 말했습니다.

이 흥미로운 프로모션의 일환으로, 여행자들은 이코노미 클래스 왕복 총액 운임을 354,200원부터, 비즈니스 클래스 왕복 총액 운임을 965,000원부터 즐길 수 있습니다. 이번 세일은 여러 지역에 걸쳐 진행되며, 세계에서 가장 인기 있는 목적지로 가는 항공편에 탁월한 가치를 제공합니다. 발리와 몰디브의 맑고 투명한 아름다운 바다, 파리의 숨 막히는 경치, 싱가포르의 눈부신 스카이라인에 흠뻑 빠져보세요. 익숙한 지평선과 새로운 모험이 만나는 말레이시아항공과 함께 잊지 못할 여행을 떠날 절호의 시기입니다.

목적지 이코노미

LITE 이코노미

BASIC 이코노미

FLEX 비즈니스

BASIC 치앙마이 395,300 412,300 495,300 1,030,600 싱가포르 422,900 439,900 522,900 965,000 푸껫 438,000 455,000 538,000 1,030,600 페낭 443,100 460,100 543,100 1,337,800 발리 444,300 461,300 544,300 1,216,90S0 쿠알라룸푸르 516,000 533,000 616,000 1,940,700 몰디브 804,600 821,600 904,600 2,776,400 퍼스 821,000 844,000 953,000 2,553,200 시드니 847,100 870,100 979,100 2,579,300 파리 1,222,900 1,245,900 1,354,900 5,388,200 * 최저 총액 왕복 요금 기준 (단위 원)

이 할인 운임 외에도, 승객들은 다양한 추가 프로모션을 이용할 수 있습니다. 여기에는 사전 좌석 지정, 스탠더드 좌석과 추가 10kg 수하물을 포함한 밸류 번들, 추가 레그룸 좌석과 KLIA 터미널 1 골든 라운지 이용을 포함한 프리미엄 번들, 그리고 스탠더드 좌석, 추가 10kg 수하물, KLIA 터미널 1 골든 라운지 이용을 결합한 MH 트래블러스 트리오 패키지의 최대 10% 할인이 포함됩니다. 세계에서 가장 아름답고 흥미로운 목적지를 탐험하면서, 2025년 여행 계획을 놀라운 절약과 혜택으로 시작할 수 있는 절호의 기회입니다.

2025년을 발견의 해로 만들어 말레이시아항공과 함께 잊지 못할 추억을 만들어 보세요. 자세한 정보 및 다음 휴가 예약은 공식 웹사이트 www.malaysiaairlines.com 또는 모바일 앱을 방문하여 언제 어디서나 편리하게 최신 정보와 프로모션을 확인하세요.

말레이시아항공에 대하여

말레이시아항공은 말레이시아의 국영 항공사로, 프리미엄 풀서비스를 통해 말레이시아 내외로 이동할 수 있는 최상의 방법을 제공합니다. 말레이시아항공은 매일 최대 4만 명의 승객에게 말레이시아의 다양한 문화를 반영한 잊지 못할 여행을 제공합니다. 국영 항공사로서 말레이시아의 놀라운 다양성을 체현하며, 모든 고객 접점에서 독창적인 "말레이시아식 환대"를 선보이고 있습니다.

2015년 9월부터 말레이시아항공은 말레이시아항공 버하드(Malaysia Airlines Berhad)가 소유 및 운영하고 있으며, 말레이시아항공그룹(MAG)의 일부입니다. MAG는 글로벌 항공 사업 및 라이프스타일 여행 솔루션 포트폴리오를 보유한 글로벌 항공 조직입니다. 회사는 "MHFlySafe" 이니셔티브에 따라 모든 고객 접점에서 안전성과 위생을 핵심으로 하여 안전하고 원활한 여행을 지원합니다. oneworld® 얼라이언스를 통해 말레이시아항공은 전 세계 170개국 이상, 900개 이상의 목적지로의 우수한 연결성을 제공합니다. 자세한 내용은 공식 웹사이트(www.malaysiaairlines.com[https://www.malaysiaairlines.com/kr/ko/home.html ])에서 확인하실 수 있습니다. 말레이시아항공 앱을 다운로드 받아 최신 프로모션을 간편하게 확인하세요.

팔로우하기:

본 보도자료는 말레이시아항공그룹 커뮤니케이션 부서에서 발행되었습니다.

SOURCE Malaysia Airlines