말레이시아항공, 글로벌 캠페인 'Time for New Chapters'로 2026년새로운 가능성을 향한 비상

말레이시아 쿠알라룸푸르, 2026년 1월 12일 /PRNewswire/ -- 말레이시아항공이 새로운 시작과 그 이후의 여정을 테마로 한 글로벌 캠페인 **'Time for New Chapters'**를 통해 여행객들을 초대한다. 2026년의 시작과 함께 말레이시아항공은 휴양 여행, 가족 방문, 인생의 중요한 순간, 비즈니스 출장에 이르기까지 한 해 동안 의미 있는 여정을 미리 계획할 수 있는 특별한 기회를 제공한다.

이번 캠페인은 2026년 1월 7일부터 1월 20일까지 예약 가능하며, 여행 기간은 2026년 8월 31일까지 적용된다. 여행객들은 왕복 총액 기준 370,200원부터 시작하는 특별 요금으로 2026년 여행을 조기에 확보할 수 있다.

Enrich 회원은 2026년 1월 6일부터 일부 특가 항공권에 대한 우선 구매 혜택을 누릴 수 있으며, 프로모션 요금에서 추가 5% 할인이 제공된다. 아직 Enrich 회원이 아닌 고객도 캠페인 기간 중 가입 시 동일한 특가 요금과 다양한 추가 혜택을 누릴 수 있다.

Time for New Chapters는 지속적으로 확장 중인 말레이시아항공의 글로벌 네트워크를 통해 새로운 목적지와 익숙한 인기 노선을 모두 경험할 수 있는 기회를 제공한다. 퍼스, 몰디브, 발리 등 주요 글로벌 도시뿐만 아니라, 쿠알라룸푸르 국제공항(KLIA) 제1터미널에서 자매 항공사 파이어플라이(Firefly)를 통해 세부, 시엠립, 크라비 등 인기 지역 휴양지로도 편리하게 연결된다.

또한 말레이시아항공의 보너스 사이드 트립(Bonus Side Trip, BST) 프로그램을 통해 경유 일정이 말레이시아를 발견하는 특별한 여행 기회로 확장된다. 문화적 매력이 풍부한 페낭부터 청정 해변을 자랑하는 랑카위까지, 쿠알라룸푸르를 아시아 및 글로벌 여행의 환영받는 관문으로 자리매김하며 Visit Malaysia 2026 캠페인을 더욱 풍성하게 만든다.

노선 연결성 그 이상으로, 말레이시아항공은 모든 여정을 편안하고 즐겁게 만드는 동시에 말레이시아 특유의 감성을 담은 기내 경험을 제공한다. 도쿄, 발리, 멜버른, 시드니, 오클랜드 등 노선에 투입되는 차세대 A330neo 항공기를 이용하는 고객은 인체공학적으로 설계된 좌석과 대형 고해상도 기내 엔터테인먼트 스크린을 통해 더욱 쾌적하고 매끄러운 비행을 경험할 수 있다. 이는 말레이시아항공의 지속적인 기단 현대화 전략의 일환이다.

일부 항공기에는 MHstudio 기내 엔터테인먼트 시스템이 탑재되어 있으며, 모든 좌석 등급에서 MHconnect 무료 Wi-Fi가 제공되어 비행 중에도 편리한 연결과 엔터테인먼트를 즐길 수 있다.

기내 경험은 Best of Malaysia 2026 및 Best of Asia 2026 기내식 프로그램을 통해 한층 더 강화된다.

2026년 1월 1일부터 1월 31일까지 운영되는 Best of Malaysia는 말레이시아 각 주의 전통과 미식을 기념하는 순환 메뉴를 선보이며, 첫 번째로 슬랑오르 지역 대표 요리인 **다깅 스무르(Daging Semur)**와 **아얌 스무르(Ayam Semur)**를 향긋한 **나시 미냑(Nasi Minyak)**과 함께 제공한다. 해당 메뉴는 쿠알라룸푸르에서 사바 및 사라왁으로 향하는 일부 노선에서 만나볼 수 있다.

한편, 2026년 1월 1일부터 4월 30일까지 제공되는 Best of Asia는 매콤한 고기조림, 닭 볶음탕, 팟펫 치킨(Pad Phet Chicken), 마사만 커리(Massaman Curry) 등 한국 및 태국풍 요리를 포함한 아시아 대표 메뉴를 선보인다. 해당 메뉴는 쿠알라룸푸르와 사바, 사라왁, 서울 및 일부 지역 노선을 연결하는 항공편에서 비즈니스 스위트, 비즈니스 클래스, 이코노미 클래스 승객 모두에게 제공되어 기내식 선택의 폭을 넓힐 예정이다.

말레이시아항공과 함께 2026년의 시작을 기념하며, 모험과 휴식, 새로운 발견으로 가득한 여행을 계획해 보자. 말레이시아항공 공식 웹사이트 또는 모바일 앱을 통해 다음 여행을 예약하고, 진정한 말레이시아식 환대를 경험할 수 있다.

