멀츠 에스테틱스 코리아, '가장 일하기 좋은 기업' 2년 연속 1위

서울, 대한민국, 2026년 2월 25일 /PRNewswire/ -- 글로벌 메디컬 에스테틱 리딩 기업 멀츠 에스테틱스 코리아(대표 유수연, 이하 멀츠)가 GPTW '2026 대한민국 가장 일하기 좋은 기업'에서 2년 연속 1위를 달성했다.

이로써 멀츠는 '대한민국 가장 일하기 좋은 100대 기업'에 4년 연속 이름을 올리고, 역대 최초로 2년 연속 1위를 기록하는 쾌거를 이뤘다. 또한, 글로벌 멀츠 에스테틱스는 2025년 GPTW '아시아에서 가장 일하기 좋은 기업' 1위로 선정된 바 있다.

멀츠는 명확한 비전(Visioning)에 대한 구성원들의 공감(Alignment)과 적극적인 참여(Engagement)를 통해, 모든 사람이 더 큰 자신감으로 더 나은 삶을 느끼고 살아가도록 돕는다는 기업 미션을 실현해 가고 있다.

인사 전략으로는 '소속감(Belonging)', '성취감(Performing)', '만족감(Rewarding)'을 중심으로 모든 구성원이 존중 받고 함께 성장할 수 있는 조직 문화를 구축해 왔다.

멀츠는 'Your success is our success'라는 철학 아래, 멀츠만의 스킬 프레임워크를 만들어 직급별 필요한 교육과 스킬 레벨에 대한 가이드를 마련했다. 이에 따라, 직원들은 스스로 역량 개발 및 장기적인 커리어 방향성에 대한 계획을 세우며, 회사는 체계적인 교육 커리큘럼과 외부 교육 및 직무 전환 기회 등을 제공한다.

특히, 2025년부터는 모든 구성원이 각자의 자리에서 심리적 안전감을 바탕으로 공감과 협업을 이끌어 내는 'Authentic Leadership(진정한 리더십)' 문화를 강화하고 있다. 이를 위해 멀츠 스킬 프레임워크와 4Cs(Courage–Connect–Commit–Communicate) 모델을 중심으로 연간 교육 프로그램을 설계하여 직급별로 필요한 리더십 역량을 체계적으로 성장시켜나가고 있다.

이 외에도 '마이 멀츠 익스피리언스 저니(My Merz Experience Journey)' 프로그램을 통해 임직원이 업무 환경 개선, 조직 문화 설계, ESG 캠페인 기획 및 운영 등에 직접 참여하며 일하기 좋은 기업을 만드는 데 일조하고 있다.

아울러, 일과 삶의 균형을 고려한 일하기 좋은 기업을 만들기 위해 다양한 복지 제도도 운영 중이다. ▲유연근무제 ▲월 4회 재택근무 ▲매주 금요일은 오후 4시 퇴근을 장려하는 패밀리데이 등의 근무 체계를 갖추었으며, ▲임산부 및 수유부를 위한 전용 휴게실 ▲자녀 수에 제한 없는 유치원 보조금 지급 ▲초등학교 입학 자녀 돌봄을 위한 3월 추가 재택근무 ▲초등학교 입학 자녀를 위한 입학 선물과 입학식 당일 유급 휴가 등 자녀를 둔 임직원도 일과 가정 모두를 지키며 커리어를 발전시킬 수 있도록 지원하고 있다.

