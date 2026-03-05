한국산텐제약, 신뢰와 존중의 조직문화로 '일하기 좋은 기업' 재선정

서울, 한국 2026년 3월 6일 /PRNewswire/ -- 한국산텐제약㈜이 글로벌 제도 Great Place To Work® 기준에 따라 '제24회 대한민국 일하기 좋은 기업'에 재선정됐다. 이는 '제23회' 선정에 이은 2년 연속 성과로, 특히 대한민국 GPTW 혁신 리더와 대한민국 자랑스런 워킹맘 부문에서도 수상자를 배출하며 다양성과 포용성을 실천하는 기업으로서의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

2000년 설립된 한국산텐제약㈜는 일본에 본사를 둔 글로벌 안과 전문 제약사로, 녹내장•건성안•감염•알레르기 등 핵심 영역에서 선도적 입지를 확보하고 있다. 설립 25년 만에 연 매출 약 1,300억원 규모로 성장했으며, '대한민국 일하기 좋은 100대 기업' 선정과 여성가족부 인증 가족친화기업 인증을 통해 건강한 조직문화를 대내외에 지속적으로 인정받아 왔다.

Great Place To Work®는 미국, 일본, 유럽 등 전 세계 180개국에서 동일한 기준으로 운영되는 글로벌 인증 제도로, 임직원을 대상으로 한 신뢰경영 지수(Employee Experience–Trust Index) 평가를 통해 믿음•존중•공정성•자부심•동료애 등 5가지 핵심 범주와 15대 요소, 60개 세부 항목을 종합적으로 검증해 선정한다.

한국산텐제약은 Trust Index™ 평가에서 60% 이상의 점수를 획득하며 이번 재선정에 이름을 올렸다. 이는 믿음•존중•공정성•자부심•동료애를 중요한 가치로 인식하고, 이를 조직문화 전반에 안정적으로 정착시키기 위한 지속적인 노력이 일관된 성과로 이어지고 있음을 보여준다.

예를 들어, 일부에서는 근무 시간과 장소의 자율화에 대해 회의적인 시각을 보이기도 하지만, 한국산텐제약은 직원에 대한 믿음과 존중을 기반으로 '뉴 워크 스타일(New Work Style)' 제도를 안정적으로 운영하고 있다. 회사는 유연 근무 기조를 유지하면서도 주 1~2회 자율 출근 방식을 병행해, 원격 근무의 한계를 보완하고 조직 내 소통과 협업을 강화함으로써 신뢰 중심의 일하는 문화를 실현하고 있다.

HR 박태오 부서장은 "작년에 이어 Great Place To Work 재인증을 받게 되어 매우 뜻깊게 생각하며, 이 결과를 함께 만들어 주신 모든 임직원 여러분께 진심으로 감사드린다"며, "앞으로도 구성원이 몰입하고 성장할 수 있는 더 좋은 일터를 만들기 위한 실천을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

이와 함께 한국산텐제약은 여성 인재 육성과 일•가정 양립 문화 확산에도 지속적으로 힘을 기울이고 있다. 이러한 노력의 일환으로 이번에 '대한민국 자랑스런 워킹맘 부문'을 수상한 마케팅전략사업부 박소정 팀장은 "워킹맘으로 살아간다는 것은 매일 선택과 균형의 연속으로, 회사와 가족들의 변함없는 지지에 늘 감사한 마음"이라며, "앞으로도 맡은 역할에 책임을 다하며 조직과 사회에 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 노력하겠다"는 수상 소감을 전했다.

이한웅 한국산텐제약 대표이사는 "2년 연속 대한민국에서 일하기 좋은 기업으로 선정된 것을 매우 기쁘게 생각한다"며, "산텐의 월드비전 'Happiness with Vision'을 실현하는 과정에서 신뢰와 존중을 기반으로 한 조직문화를 직원들과 함께 만들어가며, 앞으로도 더욱 일하기 좋은 기업으로 발전해 나가겠다"고 말했다.

