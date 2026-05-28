메타노이아, 와이어리스 재팬 2026에서 AI 기반 5G 오픈 SDR 플랫폼 공개

도쿄 2026년 5월 28일 /PRNewswire/ -- 메타노이아 커뮤니케이션즈(Metanoia Communications)가 와이어리스 재팬 2026(Wireless Japan 2026)에서 AI 기반 5G 오픈 SDR(Software-Defined Radio) 플랫폼을 5월 27일 공개했다. 이번 전시에서는 MT2824 5G SoC와 MOSART(Metanoia Open Source Advanced Radio Technology) 오픈 파운데이션 SDR 플랫폼 기반의 FR1 및 FR2 오픈 RAN 무선 솔루션이 소개됐다.

웨스트홀 4(West Hall 4) 부스 W-61에서 공개된 이 플랫폼은 유연한 소프트웨어 정의 무선(SDR) 아키텍처를 기반으로 AI-RAN 구축을 가속화하도록 설계됐다. 통신사업자와 ODM 기업은 이를 통해 AI 워크로드를 원활하게 통합하고, 에너지 효율성을 개선하며, 필요 시 소프트웨어 업그레이드를 통해 하드웨어 수명을 연장할 수 있다. 기존 고정 기능형 무선 아키텍처에서는 구현이 어려운 기능이다.

MT2824 기반 플랫폼은 다음을 포함해 O-RAN 얼라이언스 워킹그룹7(O-RAN Alliance WG7)의 '화이트박스(white-box)' 아키텍처를 완벽하게 지원한다.

• 4T4R 24 dBm 실내용 ORU

• 4T4R 5W 및 15W FR1 실외용 ORU

• FWA 및 프라이빗 네트워크용 50 dBm FR2 실외 무선 장치

메타노이아는 또 하드웨어 설계 키트(HDK)와 세미 턴키(Semi-Turn-Key) 소프트웨어 개발 키트(SDK)도 완벽하게 공급해 ODM 기업이 신속하게 개발 및 상용화를 추진하도록 지원한다.

플랫폼의 핵심에는 MOSART가 있다. 오픈 리눅스 기반 SDR 스택과 MRAS(Metanoia Radio Acceleration Subsystem) DSP 가속 기술을 결합한 것으로, 통신사업자와 ODM 기업은 이를 통해 특정 소프트웨어에 종속되지 않고 기능, 보안, 라이프사이클 관리를 더 강력히 통제할 수 있다.

스튜어트 우(Stewart Wu) 메타노이아 CEO는 "소프트웨어 정의 무선(Software Defined Radio)은 확장 가능하고 경제적인 AI-RAN 인프라의 기반"이라며 "MOSART는 유연성이 좋아 통신사업자와 ODM 기업는 이를 통해 네트워크를 꾸준히 발전시킬 수 있고 동시에 엣지 환경에서 새롭게 등장하는 AI 애플리케이션을 지원할 수도 있다"고 말했다.

메타노이아는 와이어리스 재팬 2026 웨스트홀 4 부스 W-61에서 FR1 및 FR2 오픈 RAN 레퍼런스 플랫폼을 시연하고 있다.

메타노이아 소개

메타노이아 커뮤니케이션즈 신주과학단지(Hsinchu Science Park)에 본사를 둔 기업으로 5G 오픈 RAN 무선 장치와 스몰셀용 SDR SoC 솔루션을 개발하고 있으며 이를 통해 더 빠르고, 전력 소모가 적고 유연한 차세대 무선 인프라 구현을 지원하고 있다.

미디어 문의처

메타노이아 커뮤니케이션즈

량푸 로(Liangfu Lo)

일본 지사장

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SOURCE Metanoia Communications