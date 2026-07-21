몽텔로에더의 모회사이자 카바인 에쿼티 파트너스 포트폴리오 기업인 수아누트라, IFF의 특수 천연 원료 사업 인수로 제품 포트폴리오 확장

마드리드, 2026년 7월 20일 /PRNewswire/ -- 글로벌 과학 기반 원료 그룹인 수아누트라(SuanNutra)가 7월 20일, IFF(NYSE: IFF)로부터 특수 천연 원료 사업 포트폴리오를 인수하는 계약을 체결했다고 발표했다. 수아누트라의 대주주인 카바인 에쿼티 파트너스(Carbyne Equity Partners)가 지원하는 이번 거래는 해당 사업들을 수아누트라의 기존 운영과 합병하여 과학 기반 천연 원료 분야에서 확대된 글로벌 그룹을 구축할 예정이다. 인수는 규제 승인과 통상적인 마무리 조건을 전제로 2026년 말까지 완료될 것으로 예상된다.

새로운 카테고리 리더로서의 입지 확보

SuanNutra, a Carbyne Equity Partners Portfolio Company, Expands Product Portfolio with Specialty Natural Ingredients Businesses from IFF

이번 결합은 건강기능식품 과학을 측정 가능한 영향력으로 확대하고 식품 강화 원료로 확장하려는 전략을 직접적으로 실현하며, 이는 수아누트라에 있어 변혁적인 단계이다.

인수되는 사업들은 임상적으로 지원되는 광범위한 브랜드 원료와 산지 직영 식물성 추출, 과학적 근거 기반의 발효 비타민 및 미네랄과 더불어 식물성 천연 색소, 항산화제 및 향료를 그룹에 도입한다.

통합된 생산 거점은 스페인, 슬로베니아, 페루의 식물 추출과 미국의 발효를 아우른다. 합병된 그룹은 약 700명의 직원을 보유하며 60개국 이상에서 1200명 이상의 고객에게 서비스를 제공할 예정이다. 고객들은 중단 없이 원활하게 계속 서비스를 제공받을 것이며, 그룹은 확대된 그룹 전반에 걸쳐 상업적 역량, 연구개발, 혁신에 계속 투자할 예정이다.

새롭게 결합한 법인은 소비자가 보고 느낄 수 있는 웰니스 혜택을 제공하는, 임상적으로 뒷받침되는 원료라는 수아누트라의 비저블 헬스(Visible Health) 전략을 강화한다. 식품 강화 분야에서 천연 색소, 항산화제 및 향료는 합성 염료, 보존제, 향료에서 천연 및 클린 라벨 원료로 이동하는 산업의 전환의 중심에 그룹을 위치시킨다.

상호 보완적인 전문성의 성공적인 매칭

수아누트라의 앤소니 웨스턴(Anthony Weston) 그룹 최고경영자는 다음과 같이 말했다. "이 사업들의 참여도 높고 경험이 풍부한 인력들은 제품과 고객을 깊이 이해하고 있으며, 그 전문성은 우리가 달성하고자 하는 모든 것의 핵심이다. 우리는 함께 이 그룹을 원산지 제조, 임상적으로 검증된 원료, 건강기능식품과 식품 강화 전반에 걸친 광범위한 천연 포트폴리오를 제공함으로써 고객들을 위한 더 강력한 파트너로 성장시키며 변혁해 나갈 것이다."

수아누트라의 요니 글릭먼(Yoni Glickman) 비상임 회장은 다음과 같이 덧붙였다. "임상적으로 지원되는 브랜드 원료는 이 산업이 나아가고 있는 방향이며, 이는 학적 배경을 갖춘 검증된 활성 성분들이다. 이번 확장은 수아누트라를 이러한 전환의 최전선에 위치시킨다. 인공 색소와 보존제에서 천연의, 과학적으로 입증된 원료로의 이동은 식품 및 건강 산업을 이전보다 더 빠르게 재편하고 있다."

카바인 에쿼티 파트너스의 마르쿠스 페테르센(Markus Petersen) 매니징 파트너는 다음과 같이 설명했다. "수아누트라는 명확한 전략과 이러한 사업 및 시장을 이해하는 경영팀을 보유하고 있다. 이번 합병은 진정한 규모와 과학적 신뢰성을 가진 식물 기반 원료 그룹을 창출하며, 우리는 팀이 이를 구축하는 것을 지원하게 되어 기쁘다. 이 팀들과 수아누트라가 함께 만들어낼 기회들을 기대한다."

카바인 에쿼티 파트너스의 마이 카라스(Mai Karas) 투자 이사는 다음과 같이 말하며 결론지었다. "특수 원료는 카바인 투자 전략의 핵심이다. 이번 거래는 전 세계적 범위의 천연 원료를 그룹에 도입해, 이 부문에 대한 우리의 집중을 심화한다."

HSF Kramer는 SuanNutra와 Carbyne의 법률 고문을 맡았고, EY는 재무 자문을 담당했습니다.

SOURCE SuanNutra