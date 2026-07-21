Monteloederの親会社でCarbyne Equity Partnersのポートフォリオ企業であるSuanNutra、IFFの特殊天然原料事業を取得し製品ポートフォリオを拡充

マドリード, 2026年7月20日 /PRNewswire/ -- 科学的根拠に裏打ちされた原料を扱うグローバル企業グループのSuanNutraは、IFF（NYSE: IFF）から特殊天然原料事業のポートフォリオを取得する契約を締結したと発表しました。SuanNutraの過半数株主であるCarbyne Equity Partnersの支援を受けた本取引により、対象事業はSuanNutraの既存事業と統合され、科学的根拠に裏打ちされた天然原料を扱う、より大規模なグローバル企業グループが誕生します。本取引は、規制当局の承認および通常の取引完了条件を満たすことを前提に、2026年末までに完了する見込みです。

新たなカテゴリーリーダーとなる態勢を整える

SuanNutra, a Carbyne Equity Partners Portfolio Company, Expands Product Portfolio with Specialty Natural Ingredients Businesses from IFF

今回の統合はSuanNutraにとって変革をもたらす一歩であり、ニュートラシューティカル分野の科学的知見をより広く活用して測定可能な成果につなげるとともに、食品改良原料分野へ事業を拡大するという同社の戦略を直接実行に移すものです。

統合される事業は、臨床的裏付けのあるブランド原料のラインアップを拡充するとともに、産地で自社が手掛ける植物抽出機能、科学的根拠に裏打ちされた発酵由来のビタミンおよびミネラル、さらに植物由来の天然着色料、抗酸化成分、香料をもたらします。

統合後の製造体制は、スペイン、スロベニア、ペルーでの植物抽出と、米国での発酵生産で構成されます。統合後のグループは約700人の従業員を擁し、60カ国以上の1,200社を超える顧客にサービスを提供します。顧客へのサービスは中断なく円滑に継続され、同グループは統合後の事業全体で、営業力、研究開発、イノベーションへの投資を引き続き行います。

新たに統合された事業体は、SuanNutraの「目に見えて実感できる健康（Visible Health）」戦略を強化します。これは、臨床的裏付けのある原料を通じて、消費者が目に見え、実感できるウェルネス上のメリットを提供するという戦略です。食品改良分野では、天然着色料、抗酸化成分、香料により、合成着色料、保存料、香料から天然原料およびクリーンラベル原料へと移行する業界の潮流の中心に、同グループが位置付けられます。

補完し合う専門性の理想的な組み合わせ

SuanNutraのグループCEOであるAnthony Westonは、次のように述べました。「これらの事業に携わる意欲的で経験豊富な人材は、製品と顧客を深く理解しており、その専門性は、私たちが目指すすべての成果を実現するうえで中核となります。私たちは力を合わせ、このグループを築き、成長させ、変革することで、原料産地での製造、臨床的に実証された原料、ニュートラシューティカル分野と食品改良分野にわたる幅広い天然原料ポートフォリオを提供し、顧客にとってさらに頼れるパートナーとなります。」

SuanNutraの非常勤会長であるYoni Glickmanは、次のように付け加えました。「臨床的裏付けのあるブランド原料こそ、この業界が向かう先です。すなわち、科学的根拠に裏打ちされた、効果が実証済みの機能性成分です。今回の事業拡大により、SuanNutraはこの転換の最前線に立つことになります。人工着色料や保存料から、科学的根拠に裏打ちされた天然原料への移行が、食品・健康関連産業をかつてない速さで変えつつあります。」

Carbyne Equity Partnersのマネージング・パートナーであるMarkus Petersenは、次のように述べました。「SuanNutraは明確な戦略を掲げており、その経営陣はこれらの事業と市場を深く理解しています。今回の統合により、十分な規模と科学的信頼性を備えた、植物由来原料を手掛ける企業グループが誕生します。私たちは、その構築に取り組むチームを支援できることを嬉しく思います。これらのチームとSuanNutraが力を合わせて生み出す機会を楽しみにしています。」

Carbyne Equity Partnersの投資ディレクターであるMai Karasは、最後に次のように述べました。「特殊原料は、Carbyneの投資戦略の中核を成しています。今回の取引により、幅広い天然原料のグローバルポートフォリオが同グループに加わり、当社は同分野への注力を一層深めます。」

HSF Kramer는 SuanNutra와 Carbyne의 법률 고문을 맡았고, EY는 재무 자문을 담당했습니다.

SOURCE SuanNutra