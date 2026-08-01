무용극 '영춘', 한국 초연에서 기립 박수 속에 APEC 2026 앞둔 문화 교류의 가교로 우뚝 서다

한국 안동 2026년 8월 2일 /PRNewswire/ -- 7월 31일 밤, 마지막 동작이 정지되고 무대 조명이 밝아지자 안동문화예술의전당 관객석에서 모두가 기립했다. 박수갈채는 10분 가까이 이어졌다.

선전 오페라•무용극단이 선보인 창작 무용극 '영춘'의 한국 초연 무대였다. 무술과 현대무용을 결합한 이 작품은 한국 문화계 인사, APEC 관련 내빈, 무술 수련자, 지역 주민 등 수백 명의 관객을 사로잡았다.

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"무대와 춤, 무술의 융합이 정말 훌륭했습니다!" 공연을 관람한 안동 시민은 이렇게 말했다. 공연이 열린 안동은 한국 유교 정신의 요람이자 '한국 정신문화의 수도'로 불린다. 한국은 2025년 APEC 정상회의를 성공적으로 개최했고, 중국은 2026년 11월 그 바통을 이어받아 선전에서 회의를 주최한다. 두 나라가 연이어 APEC을 개최하는 특별한 시점에 이뤄진 이번 문화 순회 공연은 예술을 넘어선 외교적 의미를 지닌다.

'영춘'은 춤과 무술의 융합을 특징으로, 국가급 무형문화유산인 영춘권과 샹윈샤 염색 기법을 무대에 올렸다. 일대 종사인 엽문의 전설적인 삶과 현대 영화인들의 꿈을 좇는 이야기를 이중 서사로 엮어, 중화 우수 전통문화의 정신적 함의를 몸짓이라는 보편적 언어로 구현해냈다.

'영춘'은 초연 이후 현재까지 전 세계 50여 개 도시에서 336회 공연되었으며, 약 46만 명의 관객을 동원했다. 이 작품의 성공은 선전의 문화예술 생태계 — 이른바 '열대우림' 모델 — 가 낳은 최신 결실이다.

지난해 한국은 경상북도 경주에서 APEC 정상회의를 성공적으로 개최했고, 올해는 중국이 혁신과 개방의 도시 선전에서 그 바통을 이어받는다. 공연은 막을 내렸지만, 선전에 대한 호기심의 씨앗은 한국 관객들의 마음속에 조용히 심어졌다. "이 무용극을 통해 선전을 처음 알게 됐어요. 꼭 가보고 싶어요!" 한 관객이 아이와 함께 공연을 관람한 소감을 이렇게 전했다.

한국 공연을 마친 '영춘'은 글로벌 여정을 계속한다. 이 작품은 2026년 하반기 아시아•태평양 및 유럽의 주요 공연 예술 시장을 대상으로 해외 순회 공연을 추가로 추진할 계획이다. 선전미디어그룹 이 계속해서 후속 보도를 이어갈 예정입니다.

SOURCE 선전 미디어 그룹