반얀그룹, '만다이 레인포레스트 리조트 바이 반얀트리' 그랜드 오픈으로 글로벌 100번째 호텔이자 싱가포르로의 의미있는 귀환 기념

만다이 야생동물 보호구역 내에 자리 잡은 이 리조트는 싱가포르 중심부에 자리한 세계적 자연•야생동물 명소에 들어선 최초의 리조트

싱가포르 2025년 11월 28일 /PRNewswire/ -- 독립 글로벌 호스피탈리티 기업 반얀그룹('반얀트리 홀딩스 리미티드(Banyan Tree Holdings Limited)' 또는 '그룹', SGX: B58)과 만다이 와일드라이프 그룹(Mandai Wildlife Group)이 만다이 레인포레스트 리조트 바이 반얀트리 (Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree)의 그랜드 오픈을 알렸다. 만다이 와일드라이프 그룹이 소유한 이 리조트는 반얀그룹의 싱가포르 첫 진출을 의미하며, 싱가포르 야생동물 및 자연 관광지인 만다이 야생동물 보호구역(Mandai Wildlife Reserve)의 핵심 시설로 자리매김할 것으로 기대된다.

반얀그룹 사장 겸 CEO인 에디 시(Eddy See)는 "반얀그룹의 100번째 호텔이자 싱가포르에서는 처음 선보이는 호텔인 만다이 레인포레스트 리조트 바이 반얀트리는 반얀 그룹의 매우 의미 있는 귀환을 상징한다"며 "디자인 중심의 호스피탈리티 전통과 환경•사회적 책임과 공동의 가치 창출에 대한 우리의 의지가 결합된 공간에서 고객들은 잠시 멈추어 자연과 교감하며, 여행이 사람, 장소 및 지역사회를 고양시키는 힘이 될 수 있음을 경험하게 될 것"이라고 말했다. 더불어 "싱가포르 내 세계적 수준의 야생동물 및 자연 관광지 내에 처음으로 문을 연 이 리조트에서 고객은 문턱을 나서자마자 자연과 교감하고 의미 있는 야생동물 체험을 즐길 수 있는 독보적인 기회를 누릴 수 있으며, 이는 싱가포르의 비전인 '자연 속 도시(City in Nature)' 를 상징적으로 보여주는 사례."라고 덧붙였다.

만다이 와일드라이프 그룹의 그룹 CEO 베넷 네오(Bennett Neo)는 "10년이 넘는 기간 동안 만다이 와일드라이프 그룹은 만다이 야생동물 보호구역을 세계적 수준의 야생동물 및 자연 관광지로 탈바꿈시켜 왔다"며, "이곳 공원들은 자연 속 삶을 엿볼 수 있는 창 역할을 하고, 공공 공간은 새로운 방식으로 야외 활동을 즐길 수 있게 해준다. 126헥타르 규모의 넓은 구역에서 몰입형 야생동물 체험 외에도 다양한 경험을 제공하는 가운데 숙박은 여행 여정의 중요한 요소 역할을 할 것"이라고 말했다. "만다이 레인포레스트 리조트 바이 반얀트리는 고객들이 더 오래 머물며 자신만의 속도로 탐험하고 이 구역이 제공하는 모든 것을 완전히 즐기는 데 중요한 역할을 추가로 할 것이다. 이곳은 단순한 숙박 공간을 넘어 싱가포르에서 자연과 교감할 수 있는 특별한 기회를 선사하는 자연 속 몰입 공간이다."라고 전했다.

열대우림 속에 자리한 리조트

4.6헥타르의 울창한 녹지 속에 자리한 만다이 레인포레스트 리조트 바이 반얀트리는 싱가포르 중심부에 바이오필릭(Biophilic) 디자인을 구현했다. 땅에서 띄워 지어진 건축물은 부지의 자연 지형을 보존하며, 12미터 높이의 레인 트리(Rain Tree, 학명 Samanea saman)와 인도너도밤나무(Indian Beech tree, 학명 Millettia pinnata)를 비롯한 성숙한 나무들을 신중하게 보존해 투숙객이 도착 시 더욱더 특별한 경험을 누리게 했다.

숲의 여러 층을 가로지르며 솟아오른 리조트는 퍼플 밀레티아(Purple Millettia, 학명 Adinobotrys atropurpureus)의 씨앗 꼬투리를 닮게 설계한 고층 트리하우스가 특징이다. 캐노피 사이에 매달린 이 구조물은 아래 식생이 자연스럽게 성장할 수 있게 한다. 또한 어퍼 셀레타 저수지(Upper Seletar Reservoir) 전경을 조망할 수 있어 고객들은 매 순간 자연과 교감할 수 있다. 옥상 공간을 포함해 인접한 5층 리조트 건물에는 객실과 스위트룸이 숲을 관통하듯 세로로 배치되어 있어 열대우림, 정원, 저수지 전망을 누릴 수 있다.

객실 내부에서는 싱가포르 예술가 도나 옹(Donna Ong)이 숲의 복잡성을 표현한 작품을 만나볼 수 있다. 객실 내부에는 열대우림의 생태 구조(바닥층, 하층식생층, 수관층, 최상층)를 반영한 예술 작품과, 토종 동물들의 석판화(작은사슴, 흰목물총새, 수마트라비행도마뱀, 회색머리물수리 등)가 전시되어 있어 싱가포르의 생물 다양성을 더욱 부각시킨다.

객실은 지속가능성을 고려해 설계되었으며, 자연 환기를 위한 전면 창문과 열대우림의 서늘한 대기 온도를 재현한 실내 온도 조절 시스템을 갖추고 있다. 각 객실에는 전력 사용량을 모니터링하고 소비가 증가할 경우 부드럽게 알림을 제공하는 인터랙티브 디스플레이가 설치되어 있다. 또한 빗물을 수집하여 객실 내 화장실 배수 물로 재사용한다. 이러한 세심한 설계 덕분에 이 리조트는 싱가포르 최초의 그린마크 플래티넘(Green Mark Platinum) 초저에너지(Super Low Energy, SLE) 인증을 받았다.

자연 속에서 마주하는 다이닝, 웰빙, 그리고 연회

리조트를 대표하는 레스토랑 포리지(Forage)에서는 어퍼 셀레타 저수지의 멋진 모습을 감상하며 옥상 식용 정원과 현지 지속가능한 생산자로부터 조달한 재료로, '수확에서 식탁까지(Harvest to Table)'라는 콘셉트를 강조한 자연에서 영감을 받은 다이닝을 제공한다. 손님들은 정원을 산책하며 요리에 사용된 토종 허브와 식물을 직접 보고 체험하는 즐거움을 누릴 수 있다. 포리지는 또한 인근에서 최고의 석양 전망을 자랑하며, 흰목물총새, 태양새, 직박구리 등 30종 이상의 새가 서식하는 조류 관찰 명소인 전망대까지 쉽게 접근할 수 있다.

싱가포르에서 최초로 열대우림 안에 자리한 레스토랑인 포리지는 현지에서 채집한 식재료 활용과 열대우림의 리듬을 반영한 조리 방식 등을 통해 고객들에게 주변 자연과 더욱 깊이 연결될 수 있는 경험을 제공한다. 지속가능성은 레스토랑의 핵심 가치로, 환경 영향을 최소화하기 위한 다양한 실천을 이어가고 있다.

옥상에서는 어퍼 셀레타 저수지를 가로막힘 없이 조망할 수 있는 수영장이 마련되어 있다. 디스커버리 포레스트(Discovery Forest)는 이 지역에 한때 흔했던 자연림 유형을 반영한 묘목들로 건축 공간을 살아 숨 쉬는 녹지로 변모시킨다. 식용 정원(Edible Garden)에서는 버터플라이피(Butterfly Pea), 횃불생강(Torch Ginger), 로젤(Roselle), 판단(Pandan), 레몬그라스(Lemongrass), 아삼 겔루고르(Asam Gelugor) 등 15종 이상의 토종 허브를 재배한다.

숲속 신화에서 영감을 받은 메란티 볼룸(Meranti Ballroom)은 연회 행사, 콘퍼런스, 프라이빗 이벤트에 이상적인 공간이다. 중앙 조형물은 정교한 육각형 망사 구조로 유명한 희귀 버섯인 노랑망태버섯(Bridal Veil Stinkhorn)을 닮은 형태로, 이를 통해 버섯과 식물과 전해져 내려오는 민속 이야기에 대한 흥미로운 대화를 불러일으킨다. 볼룸에 인접한 신부대기실(Bridal Room)은 신랑과 신부 및 결혼식 하객들을 위한 원활한 접근성과 프라이버시를 제공한다.

반얀트리 스파(Banyan Tree Spa)는 주변 녹지와 조화를 이루는 파빌리온과 스위트룸으로 구성된 아늑한 안식처를 제공한다. 세 개의 상징적인 트리트먼트 룸은 싱가포르 토착종인 천산갑(Sunda pangolin)의 비늘에서 영감을 받아 보호와 평온을 상징하는 디자인으로 완성됐다. 이곳에서 고객들은 전문 테라피스트가 아시아 전통 기법에 기반한 활력 회복 트리트먼트를 제공하는 동안 고요한 환경에서 휴식을 취할 수 있다.

전 연령이 즐길 수 있는 자연 영감 체험

리조트 놀이터는 캐논볼 과일(Cannonball Fruit), 버트레스 루트(Buttress Root), 열대 우림 잎에서 영감을 받은 구조물로 열대 우림 놀이를 생생하게 구현한다. 생명 친화적 디자인 철학을 바탕으로 주변 자연 경관과 조화롭게 어우러진 이 놀이터는 아이들이 오르고 탐험하며 자연을 중심으로 한 독특한 놀이 경험에 몰입할 수 있도록 초대한다.

놀이터 중심에는 이탈리아 예술가 막시밀리안(Maximilian)이 유리섬유 강화 콘크리트(Glass Fiber Reinforced Concrete)로 조각한 캐논볼 과일 구조물이 자리하며, 야생에서 과일 사이를 이동하는 듯한 스릴을 체험할 수 있는 다양한 등반 요소로 감싸져 있다. 등반 손잡이와 내장형 미끄럼틀이 설계된 버트레스 루트 구조물은 탐험과 모험심을 자극하고, 잎 스프링과 대형 그물망 잎 구조물은 움직임과 휴식을 동시에 즐길 수 있는 놀이 공간을 제공한다. 이러한 요소들은 모두 열대우림의 아름다움 속에 자리잡아 운동 능력과 균형 감각과 창의성을 촉진한다.

리조트에 숙박하는 고객은 만다이 야생동물 보호구역 내 싱가포르 동물원(Singapore Zoo), 나이트 사파리(Night Safari), 리버 원더스(River Wonders), 레인포레스트 와일드 아시아(Rainforest Wild Asia), 버드 파라다이스(Bird Paradise)뿐 아니라 새로 오픈한 4600㎡ 규모의 실내 자연 테마 놀이 공간인 '큐리어시티 코브(Curiosity Cove)'를 포함한 야생동물 공원과 명소를 편리하게 이용할 수 있다. 만다이 레인포레스트 리조트 바이 반얀트리 투숙객은 특별 할인된 가격으로 공원을 입장하고 시그니처 프로그램을 즐길 수 있다. 어린이를 위한 와일드 주 데이 캠프(Wild Zoo Day Camp)부터 웰빙 활동과 몰입형 야생동물 체험에 이르기까지 가족 친화적이면서 모든 연령층을 아우르는 다채로운 경험도 즐길 수 있다.

반얀그룹 소개

반얀그룹('반얀트리 홀딩스 리미티드' 또는 '그룹' - SGX: B58)은 목적의식을 가진 독립적인 글로벌 호스피탈리티 기업이다. 반얀그룹은 선구자 정신, 디자인 주도 경험, 책임감 있는 경영에 대한 노력에 자부심을 갖고 있다. 20개국 이상에 걸쳐 100곳의 호텔과 리조트, 140곳이 넘는 스파와 갤러리, 20곳 이상의 브랜드 레지던스를 보유하고 있는 반얀그룹은 플래그십 브랜드인 반얀트리를 포함해 12개의 글로벌 브랜드로 구성되어 있다. 각각의 고유한 브랜드는 체험형 멤버십 프로그램인 위드반얀(withBanyan)으로 통합되어 있다. '환경을 포용하고 사람을 섬긴다(Embracing the Environment, Empowering People)'라는 창립 정신은 반얀 글로벌 재단(Banyan Global Foundation)과 반얀 아카데미(Banyan Academy)를 통해 구현하고 있으며, 재생 관광과 고객 경험을 향상시키는 혁신적인 프로그램을 중심으로 지속가능한 여행을 이끌어가는 선도자가 되기 위해 노력하고 있다.

만다이 와일드라이프 그룹 소개

만다이 와일드라이프 그룹은 지구를 돌보고 동물과 자연을 보호하는 데 전념하고 있다. 그룹은 더욱 건강한 세상을 위한 행동을 이끌어내기 위해 모든 접점에서 보전 교육을 핵심 가치로 삼고 있다.

만다이 와일드라이프 그룹은 싱가포르의 독보적인 야생동물 및 자연 명소인 만다이 야생동물 보호구역을 관리하고 있다. 이 보호구역에는 방문객을 경이로운 야생동물의 세계로 연결하는 세계적으로 유명한 야생동물 공원들이 자리하고 있다. 그룹은 싱가포르 중앙 집수지 자연 보호구역(Central Catchment Nature Reserve)과 인접한 만다이 야생동물 보호구역에서 흥미진진한 재조성 계획을 추진 중이다. 독특한 자연 체험을 제공하는 5개의 야생동물 공원, 녹색 공공 공간, 친환경 리조트를 통합하는 계획이다.

만다이 야생동물 그룹은 생물 다양성을 옹호하고, 선도적인 야생동물 연구에 기여하며, 지속가능한 삶을 촉진하기 위한 혁신적인 솔루션을 개발하고, 싱가포르와 동남아시아의 보전 파트너들과 협력하고 있다.

그룹은 동남아시아 전역의 보전 활동을 위해 자회사인 만다이 네이처(Mandai Nature)에 자금과 현물을 지원한다. 그룹 산하 조직인 만다이 X(Mandai X)는 성장 가속화 및 벤처 개발을 담당하며, 신규 분야에서 혁신적인 사업을 발굴•점화하고, 확산을 가속화해 대규모 성장과 의미 있는 영향을 만들어낸다.

자세한 정보는 www.mandai.com에서 확인할 수 있다.

페이스북: MandaiWildlifeReserve | 인스타그램: MandaiWildlifeReserve | 틱톡: MandaiWildlifeReserve

