バンヤン・グループ、グループ100軒目となるマンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリーのグランドオープンでシンガポールへの凱旋を祝う

マンダイ・ワイルドライフ・リザーブ内に佇む同リゾートは、 首都の中心にありながら、世界有数の自然・野生生物保護区に位置する初のリゾートです。

シンガポール、2025年11月29日/PRNewswire/ -- バンヤン・グループ（「Banyan Tree Holdings Limited」、以下「グループ」、SGX: B58）とMandai Wildlife Groupは、マンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリーのグランドオープンを発表しました。Mandai Wildlife Groupが所有するこのリゾートは、バンヤン・グループのシンガポール初進出となり、この都市国家の野生生物と自然のデスティネーションであるマンダイ ワイルドライフ保護区への重要な追加となります。

Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree (PRNewsfoto/Banyan Group) Banyan Group & Mandai Wildlife Group Logo (PRNewsfoto/Banyan Group)

「シンガポールで初となる当リゾートの開業により、我々グループの100軒目のホテルという節目を迎えられたことは、非常に意義深い"帰郷"を象徴するものです。このリゾートは、デザインを重視した当社のホスピタリティの伝統と、環境保全および共通価値の創出への取り組みを結びつけるものです」と、バンヤン・グループ社長兼CEOのEddy See氏は述べました。「ここでは、お客様にゆっくりと時間を過ごし、自然とのつながりを取り戻し、人々、地域、コミュニティを豊かにする"力"としての旅を体験していただけます。世界有数の野生生物・自然保護区に位置しながら首都の中にある初のリゾートとして、自然とつながり、意義あるワイルドライフ体験を"目の前"で楽しめる、他に類を見ない機会を提供します。これは、シンガポールが掲げる自然と共生する都市ビジョンを力強く体現するものです。」

「私たちは10年以上にわたり、マンダイ・ワイルドライフ・リザーブを世界有数の野生生物・自然観光地へと変革してきました。ここでは、各パークが"野生への窓"を開き、公共スペースがアウトドアを楽しむ新たな方法を創出しています。26ヘクタールに及ぶ敷地内での没入型ワイルドライフ体験に加え、宿泊施設も旅の重要な一部です」と、Mandai Wildlife Group.のグループCEO、Bennett Neo氏は述べました。「マンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリーは、お客様がより長く滞在し、自分のペースで探索し、敷地内のすべてを存分に楽しむことを可能にする重要な施設です。単に滞在する場所というだけでなく、自然に浸り、都市国家で自然と触れ合える貴重な機会です。」

熱帯雨林に包まれたリゾート

4.6ヘクタールの豊かな緑に囲まれたマンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリーは、シンガポールの中心にバイオフィリックデザインをもたらします。高床式の建築により敷地の自然地形が保護され、成熟した樹木も丁寧に保存されています。到着時の景観を彩る12メートルのレインツリー(Samanea saman)やミレッティア・ピニャータ(Millettia pinnata) もその一例です。

森の層を貫くように配棟されたリゾートは、パープルミレット(Adinobotrys atropurpureus)の種の鞘を模した高床式のツリーハウスを備えています。キャノピーの間に吊り下げられたツリーハウスは、その下の植物が自然に生育できる環境を保ち、アッパー・セレター・レゼボアー(貯水池)を一望できる眺めを提供します。

お客様は滞在中、あらゆる瞬間において自然とのつながりを感じることができます。隣接する5階建てのリゾート棟には屋上スペースも含まれ、客室やスイートルームが森の景観の中に佇み、熱帯雨林や庭園、貯水池の眺めを楽しむことができます。

客室内では、シンガポールのアーティスト、Donna Ongによるアート作品を通じて森の複雑さが表現されており、森林の地面、下層植生、樹冠層、そして新たに伸びる層が描かれています。シンガポールの生物多様性をさらに際立たせるため、ヒメマメジカ、シロエリハッカ、スマトラトビトカゲ、ウオクイワシなどの在来野生動物を描いたアンティークのリトグラフが展示されています。

客室は持続可能性を考慮して設計されており、自然換気のために全面開口の窓を備え、熱帯雨林の涼しい雰囲気を反映するように調整された快適な室温が保たれています。各客室には、電力使用量をモニタリングし、消費が増えた際にやさしく知らせるインタラクティブディスプレイが設置されています。雨水は回収され、各客室のトイレの洗浄に再利用されています。これらの配慮された取り組みにより、同リゾートはシンガポール初のグリーンマーク・プラチナ・スーパーローエネルギー（SLE）認証リゾートとしての達成を支えています。

自然の中でのダイニング、ウェルビーイング、そして祝祭

リゾートのシグネチャーレストラン「フォレッジ（Forage）」では、アッパー・セレター・レゼボアー(貯水池)の絶景を楽しみながら、屋上の食用ガーデンや地元の持続可能な生産者から調達した食材を使ったハーベスト・トゥ・テーブルコンセプトの自然にインスパイアされたダイニングを提供しています。ゲストはガーデンを散策し、料理に使われている在来のハーブや植物を見つけることができます。レストランでは、エリア内でも有数のサンセットビューを楽しめるほか、展望デッキへのアクセスも容易です。展望デッキはバードウォッチングスポットでもあり、シロハラカワセミ、サンバード、ヒヨドリなど30種以上の鳥類が記録されています。

レストランのカラーパレットは熱帯雨林から着想を得ており、自然の質感が取り入れられています。シンガポールで初めて熱帯雨林内に設けられたレストランとして、フォレッジは食事を通じてゲストと周囲の自然とのつながりを深めます。地元で採取された食材の活用や、熱帯雨林のリズムに根ざした調理法が、その体験を支えています。持続可能性は引き続き中心的な理念であり、環境への影響を最小限に抑える取り組みが行われています。

屋上では、ゲストはプールからアッパー・セレター・レゼボアーを見渡す遮るもののない景色を楽しむことができます。ディスカバリーフォレストは、人工的な空間を活きた緑に変え、かつてこの地域に多く見られた自然林の種類を反映する若木が植えられています。エディブルガーデンでは、バタフライピー、トーチジンジャー、ローゼル、パンダン、レモングラス、アサム・ゲルゴールなど、15種類以上の在来ハーブが栽培されています。

メランティボールルームは、森の地面にまつわる神話から着想を得ており、祝宴、会議、プライベートイベントに最適な会場を提供します。中央の装飾は、繊細な六角形のベールで知られる希少なブライダルベール・スティンクホーン茸を模しており、菌類、植物、民間伝承についての会話のきっかけとなります。ボールルームに隣接するブライダルルームは、結婚式の参加者にとってスムーズなアクセスとプライバシーを提供します。

バンヤンツリー・スパは、周囲の緑に溶け込むパビリオンやスイートを備えた、親密で静かな癒しの空間を提供します。3つの象徴的なトリートメントポッドは、在来種スンダセンザンコウの鱗から着想を得ており、保護と安らぎを象徴しています。熟練したセラピストが伝統的なアジアの技術に基づいたトリートメントを施す中、お客様は静かな環境でくつろいでいただけます。

あらゆる年齢層向けの自然体験

リゾートのプレイグラウンドでは、キャノンボールフルーツや板根、熱帯雨林の葉から着想を得た遊具で、熱帯雨林の遊びが体験できます。バイオフィリアの理念に基づき、周囲の景観に自然に溶け込むこの遊び場は、子どもたちに登ったり探検したりしながら、独自の自然体験型プレイを楽しむことを促します。

中心には、イタリア人アーティストのマキシミリアンが手がけたガラス繊維強化コンクリート製のキャノンボールフルーツの遊具があり、果実から果実へと移動する野生のスリルを模した動線が組み込まれています。板根の遊具にはクライミング用のグリップと滑り台が設けられており、探検や冒険心を促します。一方で、リーフスプリンガーや巨大なネット状の葉の遊具は、体を動かしたり休んだりするための遊び空間を提供します。これらの遊具は、運動能力やバランス感覚、創造力を育むとともに、熱帯雨林の美しい環境の中で体験できます。

リゾートに滞在するゲストは、マンダイ野生動物保護区内のシンガポール動物園、ナイトサファリ、リバーワンダー、レインフォレスト・ワイルド・アジア、バードパラダイス、そして新たにオープンした4,600㎡の屋内自然体験型プレイスケープ「キュリオシティコーヴ」など、野生動物公園やアトラクションへのアクセスを容易に楽しめます。マンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリーに滞在すると、パーク入場やシグネチャープログラムの特別料金が利用できるほか、子ども向けのワイルドズーデイキャンプからウェルビーイング活動や野生動物との没入型体験まで、家族向け・全年齢対象のさまざまな体験が楽しめます。

詳細については、マンダイ・レインフォレスト・リゾートbyバンヤンツリー の公式サイトをご覧ください。

高解像度の画像については、 こちらからダウンロードしてください。

バンヤン・グループについて

バンヤン・グループ（「Banyan Tree Holdings Limited」または「同グループ」 - SGX：B58）は、独自の目的を持って事業を展開している独立系グローバル・ホスピタリティ企業です。同グループは、その先駆的な精神、デザイン主導の体験、そして責任ある運営への取り組みに誇りを持っています。同社の幅広いポートフォリオには、世界20か国以上で100軒のホテル・リゾート、140以上のスパやギャラリー、20軒以上のブランドレジデンスが含まれています。主力ブランドのBanyan Treeを含む 12 のグローバル ブランドで構成され、それぞれが独立しながらも、withBanyanの体験型メンバーシップ プログラムの下で統合されています。「環境を慈しみ、人に自立の力を与える（Embracing the Environment, Empowering People）」という創業理念は、Banyan Global FoundationとBanyan Academyを通じて体現されています。Banyan Groupは、ゲストの体験を向上させるリジェネラティブ・ツーリズムと革新的なプログラムに重点を置き、持続可能な旅の提唱者として業界をリードし続けるべく尽力しています。

MANDAI WILDLIFE GROUPについて

Mandai Wildlife Groupは、地球の保護と動物や自然の保護に尽力しています。同グループとのすべての交流には保全教育が組み込まれており、より健全な世界のための行動を促すことを目的としています。

Mandai Wildlife Group は、シンガポールのユニークな野生動物・自然の目的地であるマンダイ・ワイルドライフ・リザーブの管理者であり、訪問者を魅力的な野生動物の世界へとつなぐ世界的に有名な野生動物公園を擁しています。同グループは、シンガポール中央集水自然保護区に隣接するマンダイ・ワイルドライフ・リザーブで、5つの野生動物公園を自然体験、緑豊かな公共空間、そして環境に優しいリゾートと統合するエキサイティングな再生計画を推進しています。

Mandai Wildlife Groupは、生物多様性の保護を推進し、先進的な野生動物研究に貢献するとともに、持続可能な生活を促進する革新的な解決策を開発し、シンガポールおよび東南アジアの保全パートナーと協力しています。

同グループは、東南アジア全域での保全活動のために、保全部門であるマンダイ・ネイチャーに資金および現物支援を提供しています。同グループの一部であるMandai Xは、成長促進およびベンチャービルディング部門であり、新たな領域で革新的なベンチャーを創出・触発・加速させ、大規模な成長と影響をもたらす役割を担っています。

詳細は、公式サイト www.mandai.com をご覧ください。

Facebook：MandaiWildlifeReserve | Instagram: MandaiWildlifeReserve | TikTok: MandaiWildlifeReserve

SOURCE Banyan Group