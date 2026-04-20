버추얼 아이돌 그룹 비던(B:DAWN), 공식 스케줄러 공개하며 본격 데뷔 카운트다운 돌입

- 20일 자정, 공식 SNS 채널 통해 데뷔 앨범 프로모션 일정 담은 공식 스케줄러 오픈

- 20일 강호를 시작으로 송우림, 이한솔, 임이온, 서도진까지 멤버별 티저 이미지 순차 공개

- 5월 6일 데뷔 타이틀 범(BEOM)' M/V 공개 및 온라인 쇼케이스 진행

서울, 한국, 2026년 4월 20일 /PRNewswire/ -- 버추얼 아이돌 그룹 '비던'(B:DAWN)이 데뷔일을 확정하고 본격적인 카운트다운에 돌입했다.

소속사 두리엔터테인먼트는 20일 자정 공식 SNS를 통해 비던의 데뷔 앨범 프로모션 공식 스케줄러를 공개하고, 오는 5월 6일 정식 데뷔를 확정했다고 밝혔다. 이번에 공개된 스케줄러에는 멤버별 티저 이미지 공개를 시작으로 타이틀 포스터, 뮤직비디오 티저, 데뷔 쇼케이스, 팬 콘텐츠까지 다채로운 일정이 담기며 비던의 데뷔 프로젝트에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.

버추얼 아이돌 그룹 ‘비던’(B:DAWN)이 공식 스케줄러를 공개했다 (사진=두리엔터테인먼트 제공)

특히 이번 스케줄러에서 가장 눈길을 끄는 대목은 멤버별 티저 이미지 릴레이다. 비던은 4월 20일 강호를 시작으로 21일 송우림, 22일 이한솔, 23일 임이온, 24일 서도진까지 5인 멤버의 콘셉트 티저 이미지를 순차적으로 선보일 예정이다. 각 멤버의 파격적인 비주얼 개성과 강렬한 분위기를 전면에 내세운 티징 콘텐츠를 통해 비던만의 팀 컬러는 물론, 멤버별 서사와 매력을 보다 입체적으로 드러낼 것으로 기대를 모은다.

이와 함께 4월 27일에는 데뷔 싱글 '범(BEOM)'의 타이틀 포스터를 공개하고, 4월 30일에는 뮤직비디오 티저를 오픈하며 기대감을 한층 고조시킬 예정이다. 이어 5월 6일에는 '범(BEOM)' 뮤직비디오를 공개하고, 같은 날 온라인을 통해 데뷔 쇼케이스를 진행하며 팬들과 첫 공식 만남을 갖는다. 이후 5월 7일 팬챈트 가이드, 5월 11일 댄스 연습 영상을 순차적으로 공개하며 데뷔 열기를 이어갈 계획이다.

이번 공식 스케줄러는 비던의 데뷔 프로젝트 전반을 한눈에 보여주는 것은 물론, 팀의 세계관과 방향성을 본격적으로 펼쳐 보이는 출발점이라는 점에서 더욱 의미를 더한다. 멤버별 티저 공개부터 뮤직비디오, 쇼케이스, 후속 콘텐츠까지 유기적으로 이어지는 프로모션 구성은 비던이 어떤 음악과 퍼포먼스, 그리고 새로운 매력으로 대중 앞에 나설지 궁금증을 증폭시키고 있다.

소속사 관계자는 "비던의 데뷔 앨범 프로모션이 20일 자정 공식 스케줄러 공개와 함께 본격적으로 시작됐다"며 "강호를 시작으로 공개될 멤버별 티저 이미지를 통해 각 멤버의 개성과 비던만의 차별화된 분위기를 순차적으로 보여드릴 예정이니 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 전했다.

한편, 비던은 20일 자정 공식 SNS를 통해 데뷔 앨범 프로모션 스케줄러를 공개했으며, 오는 5월 6일 데뷔곡 '범(BEOM)'의 뮤직비디오 공개와 함께 온라인 쇼케이스를 진행할 예정이다.

참조)

비던 공식 인스타그램 https://www.instagram.com/b_dawn_official

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