부티카의 코리아타운, 8호점 에비뉴몰 오픈, 중동 지역 성장 전략 강화

코리아타운, 현지 K-뷰티 대표 소비 시장 입지 강화

에비뉴몰 입점, 코리아타운 지역 확장의 핵심 전략적 이정표

Hasan: 2026년 1분기 22개 한국 브랜드 신규 입점, 지속적인 성장과 혁신 의지 반영

한국 브랜드 신규 입점, 지속적인 성장과 혁신 의지 반영 Hasan: 부티카 코리아 타운 투자, GCC 전역 확장 계획 가속화

Hasan: 250개 이상 한국 브랜드 제공, 지속 가능한 전략적 파트너십 구축 집중

쿠웨이트시티, 2026년 6월 1일 /PRNewswire/ -- 중동 전역에서 사업 확장 전략에 박차를 가하고 있는 가운데, 부티카의 코리아타운은 중동 및 글로벌 시장에서 가장 규모가 크고 영향력 있는 리테일 명소 중 하나인 애비뉴몰(The Avenues)에 8번째 매장을 오픈했다고 발표했다. 이번 개점은 빠르게 성장하는 K-뷰티 산업에서 입지를 강화하고 지역 전반으로 고객 접점을 확대하려는 브랜드의 장기 비전에 중요한 이정표로 평가된다.

개점식에는 쿠웨이트 주재 대한민국 대사관 관계자 및 대표들을 비롯해 주요 업계 인사, 인플루언서, 뷰티 애호가들이 참석했으며, 이는 한국 뷰티 브랜드와 걸프 지역 소비자 간의 문화.상업적 연계가 확대되고 있음을 보여준다. 이번 런칭은 지속적인 투자, 전략적 파트너십 구축, 그리고 GCC 전역에 걸친 확장 계획을 가속화하는 부티카의 보다 광범위한 투자 전략과도 맞닿아 있으며, 코리아 타운을 한국 뷰티 및 라이프스타일 제품을 위한 중동 지역 대표 목적지로 더욱 확고히 자리매김하려는데 그 목적이 있다.

Koreatown_The Avenue Mall

코리아 타운의 총괄 매니저 수하 하산 (Souha Hasan) 은 이번 신규 매장 오픈이 회사의 장기 성장 목표와 지역 내 더 넓은 고객층 확보 전략에 부합하는 중요한 전략적 행보라고 밝혔다.

이어 " 에비뉴몰 입점은 당사의 확장 여정에서 중요한 이정표이며, 걸프 시장 전반에서 K-뷰티 제품에 대한 수요 증가를 반영한다. 부티카의 지속적인 코리아타운 투자를 통해 사업 성장 계획에 속도를 높이는 한편, 향후 지역 범위를 더욱 확대해 고객과의 접점을 한층 더 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

하산(Hasan) 은 코리아타운이 주요 한국 브랜드 및 공급업체들과의 지속 가능한 전략적 관계 구축에 집중하고 있으며, 이를 통해 지역 소비자 선호에 맞춘 다양하고 경쟁력있는 포트폴리오를 제공할 수 있는 역량을 높이고 있다고 덧붙였다.

또한 코리아 타운이 2026년 1분기 동안 여러 핵심 성과를 달성했다고 전하며, 여기에는 22개의 새로운 한국 브랜드가 포트폴리오에 추가된 것이 포함됐다. 이는 해당 지역에서 세계적으로 인정받는 한국 뷰티 혁신을 도입하려는 코리아타운의 빠른 성장과 의지를 뒷받침한다.

현재 코리아타운은 스킨케어, 메이크업, 헤어케어, 바디케어 및 라이프스타일 카테고리에 걸쳐 250개 이상의 한국 브랜드를 선보이고 있으며, 중동 및 걸프 지역에서 가장 큰 한국 뷰티 전문 플랫폼 중 하나로 자리매김하고 있다.

회사는 향후 추가적인 걸프 지역 시장으로의 확장에 주력할 예정이며, 이를 위해 새로운 전략적 파트너십과 운영 투자를 바탕으로 지역 내 입지를 강화하여 여러 시장에서 고객 접근성을 높일 계획이라고 밝혔다.

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SOURCE Boutiqaat Group for Perfumes and Cosmetics