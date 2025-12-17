브루클린 윌리엄스버그, 뉴욕에서 가장 빠르게 성장하는 고급 주택 시장으로 부상

고급 리테일, 미쉐린 스타 레스토랑, 그리고 나프탈리 그룹의 원 윌리엄스버그 워프를 포함한 럭셔리 부동산이 자리한 윌리엄스버그

브루클린, 뉴욕 2025년 12월 18일 /PRNewswire/ -- 뉴욕시의 상징적인 이스트 리버 워터프론트에 자리한 윌리엄스버그는 이제 브루클린에서 가장 인기 있는 지역 중 하나로 꼽힌다. 창의성과 문화적 감수성을 기반으로 성장해 온 이 지역은 최근 럭셔리 리테일, 수상 경력에 빛나는 레스토랑, 고급 부동산이 잇달아 들어서며 뉴욕에서 가장 독보적인 주거지 중 하나로 진화하고 있다. 뉴욕 시민들에게는 이미 익숙한 지역이지만, 국제 관광객과 글로벌 부동산 투자자들 사이에서도 인지도가 빠르게 높아지면서 윌리엄스버그는 맨해튼에 필적하는 부동산 가격을 형성하며 럭셔리 목적지로서의 입지를 공고히 하고 있다. 활발한 문화적 활력과 기록적인 부동산 거래에 힘입어 윌리엄스버그는 이제 아름답게 설계된 워터프론트 주택과 수상 경력에 빛나는 다이닝, 하이엔드 리테일 브랜드를 갖춘 뉴욕시 럭셔리 라이프스타일의 상징으로 자리매김하고 있다.

One Williamsburg Wharf rises along Brooklyn's East River, offering sweeping views of the Manhattan skyline.

윌리엄스버그가 가진 럭셔리한 매력은 최근 몇 년 사이 샤넬(Chanel), 에르메스(Hermès), 롤렉스(Rolex)를 비롯한 명품 매장 및 럭셔리 디자이너 브랜드뿐 아니라 리포메이션(Reformation), 이솝(Aesop), 글로시에(Glossier), 키스(Kith), 르 라보(Le Labo), 알로 요가(Alo Yoga), 산드로(Sandro), 마쥬(Maje) 등 세계적으로 인정받는 브랜드들의 유입으로 더욱 강화되었다. 이 지역의 미식 문화도 이러한 추세에 더욱 힘을 실어주며, 아스카(Aska), 더 포 호스맨(The Four Horsemen), 프랜시(Francie), 메도우스윗(Meadowsweet), 미시(Misi) 등 미쉐린 스타 레스토랑들이 활기차고 역동적이며 지속적으로 진화하는 다이닝 환경을 조성하고 있다. 가수 저스틴 비버(Justin Bieber)와 헤일리 비버(Hailey Bieber) 부부를 비롯해 유명 배우인 제레미 앨런 화이트(Jeremy Allen White), 조이 크래비츠(Zoë Kravitz) 등 A급 셀럽들도 윌리엄스버그를 거점으로 활동하고 있다. 이러한 모든 요소를 탄탄한 주거용 부동산 시장이 뒷받침하면서 윌리엄스버그는 현재 뉴욕 시민과 해외 구매자 모두로부터 브루클린에서 가장 선호되는, 빠르게 성장하는 럭셔리 주거 지역 중 하나로 널리 인정받고 있다.

일류 부동산 중개인이자 베스트셀러 작가이자 프로듀서로 최근 넷플릭스(Netflix) 리얼리티 프로그램 '맨해튼 소유하기(Owning Manhattan)' 시즌 2를 선보인 라이언 서핸트(Ryan Serhant)가 설립한 선도적 부동산 기업 서핸트의 최신 시장 보고서에 따르면 브루클린의 고급 신규 개발 부문은 최근 몇 년 사이 가장 강력한 호황을 맞이하며 거래 종결 건수가 전년 대비 68.2%나 증가했다. 이러한 성장세에 힘입어 윌리엄스버그는 매매 건수가 71.9% 급증하며 북부 브루클린 전역에서 구매 활동의 중심지로 부상했다. 투자자 입장에서 이는 꾸준한 흡수율과 제한적인 신규 공급, 그리고 우수한 입지의 주택이 지속적으로 높은 성과를 내도록 뒷받침하는 견조한 임대 수요 덕분에 형성된 시장 환경을 반영한다. 윌리엄스버그는 지난 몇 년간 탁월한 가격 안정성과 장기적인 상승 잠재력을 입증해 왔다. 2019년 이후 평균 매매가는 100% 이상, 임대료는 50% 가까이 각각 상승했다. 이러한 흐름이 지속되면서 윌리엄스버그는 라이프스타일의 매력과 지속적인 가치 상승이 어떻게 조화를 이루며 뉴욕시에서 라이프스타일과 장기적 가치가 시너지 효과를 내는지를 보여주는 대표적인 사례가 되었다.

서핸트의 창립자이자 CEO 겸 브로커인 라이언 서핸트는 "윌리엄스버그 부동산 시장에 대한 관심이 지속적으로 커지고 있는 가운데 특히 뉴욕시와 브루클린에서 장기적 가치를 평가하는 방식에 유의미한 변화가 관찰되고 있다"면서 "오늘날 구매자들은 세심한 디자인, 우수한 시공 품질, 그리고 지역과 연결된 느낌을 주는 라이프스타일을 찾고 있다는 점에서 맨해튼 접근성까지 갖춘 윌리엄스버그는 이 모든 중요 요구를 충족시킨다"고 말했다. 그는 이어 "해외 투자자의 강력한 수요와 꾸준한 흡수율, 제한된 신규 공급으로 윌리엄스버그는 구매자들이 미래를 위한 투자에 확신을 가질 수 있는 시장으로서 입지를 공고히 하고 있다"고 덧붙였다.

인상적인 럭셔리 라이프스타일 요소와 활발해진 구매자 활동으로 윌리엄스버그의 최고급 워터프론트 매물에 대한 수요가 더욱 강해지고 있다. 특히 구매자들이 품질과 입지를 기반으로 한 장기적 가치를 중시하면서 디자인이 뛰어나고 풍부한 편의시설을 갖춘 개발 단지들은 꾸준히 전체 시장을 웃도는 성과를 내고 있다. 윌리엄스버그 이스트 리버 워프에 최근 완공된 럭셔리 콘도미니엄 타워 원 윌리엄스버그 워프(One Williamsburg Wharf)의 분양을 주도하는 서핸트는 윌리엄스버그의 가격 상승세가 지속적인 글로벌 수요와 성숙한 럭셔리 시장 부문을 반영한 결과로 분석했다. 원 윌리엄스버그 워프는 뉴욕을 중심으로 활동하는 개발사 나프탈리 그룹(Naftali Group)이 구상한 포괄적인 마스터플랜 비전 덕분에 이러한 변화에 중심적인 역할을 해왔다. 이 프로젝트는 디자인 중심의 건축과 인테리어, 탁 트인 스카이라인 전망, 리조트 스타일의 편의시설 등 오늘날 구매자가 선호하는 다양한 요소들을 고루 갖추고 있다. 1베드룸 주택 가격이 117만 5000달러부터 시작되는 원 윌리엄스버그 워프의 많은 유닛은 현명한 투자 기회도 제공한다.

원 윌리엄스버그 워프 개발사인 나프탈리 그룹의 다니엘 나프탈리(Danielle Naftali) 마케팅•영업•디자인 총괄 부사장은 "윌리엄스버그는 진화의 매우 흥미로운 단계에 접어들었다"며 "원 윌리엄스버그 워프에 쏠리는 높은 관심은 이 지역이 오늘날의 구매자의 요구사항과 얼마나 잘 맞아떨어지는지를 보여준다"고 말했다. 그는 이어 "사람들은 건축부터 건물이 워터프론트와 관계 맺는 방식까지 의도적으로 설계된 주거 공간을 찾고 있다"며 "윌리엄스버그는 이제 그런 기준이 자연스럽게 공유되고 받아들여지는 곳이 되었고, 전 세계 구매자들로부터 이 지역과 프로젝트가 주목받고 있다는 점이 매우 고무적"이라고 덧붙였다.

윌리엄스버그는 고급 부동산과 수상 경력에 빛나는 다이닝, 럭셔리 리테일 시설뿐 아니라 노스 브루클린의 편리한 입지 조건을 자랑한다. 상징적인 이스트 리버 워터프론트는 물론 도미노 공원(Domino Park), 부시윅 인렛 공원(Bushwick Inlet Park) 등 주요 녹지 공간까지의 접근성도 뛰어나다. L 열차와 J•M•Z 지하철 노선, 뉴욕시 페리를 통한 맨해튼과의 빠른 연결성은 삶의 질과 편의성을 동시에 추구하는 이들에게 이 지역의 매력을 한층 높여준다. 이러한 요소들이 어우러져 윌리엄스버그는 문화적 풍요로움과 디자인 우수성 및 장기적 가치가 전 세계 구매자들에게 지속적으로 공감을 불러일으키는 글로벌 라이프스타일 목적지로 확고히 자리매김했다. 그리고 이 지역의 성장 동력은 뉴욕시 부동산 시장에 진입하려는 이들에게 매력적인 기회를 제공하고 있다.

