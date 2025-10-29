비엘 크리스탈의 사이먼 융, KPMG의 '우수 패밀리 비즈니스 미래 기업가상' 수상

홍콩 2025년 10월 29일 /PRNewswire/ -- KPMG 차이나 미래 기업가상(KPMG China Future Entrepreneur Award) 2025 시상식이 10월 24일 선전에서 열렸다. 이 시상식에 비엘 크리스탈(Biel Crystal)의 사이먼 융(Simon Yueng) 전무이사 겸 부사장이 '우수 패밀리 비즈니스 미래 기업가상(Excellent Family Business Future Entrepreneur)'을 수상했다.

KPMG가 수여하는 이 상은 사이먼 융의 리더십 역량을 높이 평가한 결과다. 그는 "계승이란 단순한 모방이 아닌 진화"라며, 부친의 혁신 정신을 이어받아 디지털 사고를 접목시켰다. 또한 전통 제조업의 'OEM 경로 의존성'을 탈피하고, 기술 브랜딩과 세계화를 통해 산업 가치사슬을 재편하는 데 전념하고 있다.

비엘 크리스탈 소개

비엘 크리스탈(Biel Crystal)은 스마트 기기의 외장 구조 및 모듈 솔루션을 공급하는 글로벌 선도 기업이다. 동사 제품은 스마트 디지털 기기, 스마트 웨어러블 기기, AR/VR 안경, 자동차 산업 등 다양한 분야에서 사용된다. 주요 장기 협력 고객으로는 애플(Apple), 삼성(Samsung), 샤오미(Xiaomi), 비보(vivo), 메타(Meta), 바이트댄스(ByteDance), 테슬라(Tesla), 구글(Google) 등이 있다.

30여 년간의 기술 혁신과 우수한 경영을 바탕으로, 비엘 크리스탈은 세계 9곳의 첨단 생산기지를 보유한 대형 기술 혁신 그룹으로 성장했다. 총투자액은 420억 홍콩달러(HK$)를 넘어섰으며, 총면적은 약 430만㎡, 임직원 수는 10만 명 이상, 연간 생산량은 22억 개에 달한다.

