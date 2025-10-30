Biel CrystalのSimon Yueng氏がKPMG「優秀家族企業未来起業家（Excellent Family Business Future Entrepreneur）」賞を受賞

香港、2025年10月30日 /PRNewswire/ -- KPMG中国未来起業家賞2025（KPMG China Future Entrepreneur Award 2025）授賞式が10月24日、深圳で開催されました。Biel Crystalの執行取締役兼副社長であるSimon Yueng氏が「優秀家族企業未来起業家（Excellent Family Business Future Entrepreneur）」を受賞しました。

KPMGによる本賞は、Simon Yueng氏のリーダーシップ能力に対する権威ある評価です。Simon Yueng氏は「継承とは模倣ではなく進化である」と確信しています。父の革新への追求を受け継ぎ、そこにデジタル思考を融合させました。伝統的製造業の「OEM依存」からの脱却に尽力し、技術ブランディングとグローバル化を通じて産業バリュー・チェーンの再構築に取り組んでいます。

The award presentation scene

Biel Crystalについて

BIEL Crystalは、スマート・デバイス向け外装構造およびモジュール・ソリューションで世界をリードするプロバイダーです。私たちの製品は、スマート・デジタル・デバイス、スマート・ウェアラブル・デバイス、AR/VRグラス、自動車産業で広く採用されています。長期的な協力関係にある顧客には、Apple、Samsung、Xiaomi、vivo、Meta、ByteDance、Tesla、Googleなどが含まれます。

30年以上にわたる技術革新と優れた経営により、BIEL Crystalは世界9か所に先進的な生産拠点を擁する大規模な技術革新グループへと成長しました。総投資額は420億香港ドルを超え、総面積は約430万平方メートル、従業員数は10万人以上、年間生産能力は22億個に達しています。

SOURCE BIEL Crystal