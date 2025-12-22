산야에서 제8회 하이난 국제 건강산업 박람회 개막

하이커우, 중국 2025년 12월 22일 /PRNewswire/ -- 하이난 국제 미디어 센터 보도자료:

2025년 12월 20일 산야에서 제8회 하이난 국제 건강산업 박람회(Hainan International Health Industry)가 개최되었다. 하이난 자유무역항(Free Trade Port, FTP)에 독립적인 특별 통관 제도가 공식적으로 시행되는 중요한 시기와 맞물려 열린 박람회는 하이난이 건강 산업 발전상을 알리는 무대이자 건강 산업의 미래를 가늠할 수 있는 일종의 전망대 구실을 한다.

1만 2천 제곱미터 면적에서 나흘간 진행되는 올해의 박람회에는 253개의 국내외 기업이 참여하여 혁신적인 의약품, 의료 기기, 스마트 헬스케어, 재활 및 노인 요양, 전통 중의학, 고성능 건강 관리 제품을 출품했다. 세계 각국의 최첨단 기술, 제품, 서비스 방식을 전시하는 특별 국제 전시 구역(International Exhibition Area)도 별도로 마련되었다.

인공지능(AI) 보조 진단 시스템, 원격 의료 플랫폼, 최소 침습 수술 장비가 행사장을 방문한 건강 산업 전문가들의 큰 관심을 끌고 있다. 한편, 웰니스 서비스 부문에서 차지하는 소비자의 비중이 갈수록 커지면서 세계적인 심신 회복 관광 명소로서 하이난의 잠재력이 부각되고 있다.

하이난 자유무역항만은 올해의 박람회를 무대로 삼아 대산야(Greater Sanya) 경제권의 고급 웰니스 서비스 시장을 공략하는 데 중점을 두고 있다. 오랜 세월 쌓아온 산업 기반과 정책적 이점을 활용하고 혁신적인 의약품, 의료 기기, 스마트 헬스케어, 노인 요양 분야를 내세우면 만족할 만한 성과를 거둘 수 있을 것으로 보인다.

이번 박람회 기간에는 여러 건의 계약 체결식과 프로젝트 설명회도 함께 진행될 예정이다.

