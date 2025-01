선웨이 메디컬 센터, 뉴스위크 2025 말레이시아 최고 병원에 선정

수방자야, 말레이시아 2025년 1월 23일 /PRNewswire/ -- 선웨이 시티에 자리한 선웨이 메디컬 센터(Sunway Medical Centre•SMC)가 '뉴스위크'가 처음으로 선정한 '2025년 최고 사립병원' 순위에서 5개 분야 중 무릎 및 무릎관절 치환 수술, 어깨 수술, 백내장 수술, 눈 굴절교정 수술 등 4개 분야에서 말레이시아 최고 병원으로 선정되는 영예를 안았다.

또한 백내장 수술 부문에서는 아시아 2위, 눈 굴절교정 수술 부문에서는 아시아 3위를 기록했다. SMC는 또한 아시아 고관절 및 고관절 치환 수술 부문(6위), 무릎 및 무릎관절 치환 수술 부문(6위), 어깨 수술 부문(10위)에서 모두 상위 10위 안에 들었다.

(From left) Dato Lau Beng Long, Sunway Healthcare Group President; Dr Jeffrey Jaya Raj, Head of Orthopaedic Department, Sunway Medical Centre, Sunway City (SMC); Dr Peh Khaik Kee, Clinical Head of Ophthalmology, SMC; Dr Low Kwai Siong, Medical Director, SMC; Tan Mei Shin, Senior Director of Business Development & Corporate Communications; SMC; Choong Sui Ching, General Manager of Orthopaedic Services, SMC (PRNewsfoto/Sunway Healthcare Group)

다토' 라우 벵 롱 선웨이 헬스케이 그룹 사장은 "정형외과와 안과 등 주요 전문 분야에서 아시아 최고 병원 중 하나로 선정되어 영광"이라며 "이는 우리가 임상적 우수성을 추구하기 위해 끊임없이 노력해 왔다는 걸 보여주는 증거"라고 말했다.

그는 이어 "또 이번 선정으로 의료 전문가와 기타 의료 종사자들이 말레이시아 및 해외 환자들에게 높은 수준의 다학제 진료와 치료를 제공하기 위해 헌신적으로 노력하고 있음이 인정받았다"고 덧붙였다.

말레이시아 최대 4차 사립병원인 SMC는 말레이시아 최로 3대 주요 병원 인증인 국제의료평가위원회(Joint Commission International)가 주는 골드 인증(The Gold Seal of Approval), 호주의료표준 위원회(Australian Council on Healthcare Standards) 인증, 말레이시아 의료품질협회(Malaysian Society for Quality in Health) 인증을 모두 획득했다.

SMC는 종합적이면서 개인화된 치료를 제공하는 다양한 다학제 팀의 지원을 받는 28개 전문 치료 센터를 운영 중이다.

이 센터 중 하나인 선웨이 눈 센터(Sunway Eye Centre)는 백내장 및 눈 굴절교정, 각막 이식, 의료 망막 및 포도막염, 녹내장, 눈성형 안과, 소아 안과 등 다양한 세부 전문 분야를 아우르는 서비스를 제공한다.

SMC의 정형외과 센터는 로봇 수술 및 최소침습수술(Minimally Invasive Surgery) 센터와 함께 특히 로봇을 이용한 고관절 및 무릎관절 치환 수술 분야에서 놀라운 성과를 거둠으로써 말레이시아 기록집(Malaysia Book of Records)에 등재됐다. 이러한 성과는 이 센터의 전문성과 혁신에 대한 확고한 의지를 보여준다.

이번 최신 순위에 앞서 SMC는 '뉴스위크'가 선정한 '2024년 세계 최고 병원' 순위에서도 전 세계 상위 250개 병원 중 하나로 선정됐다. 병원은 또한 2023년과 2024년 2년 연속으로 '뉴스위크'의 '아시아•태평양 최고 전문 병원' 명단에 이름을 올렸다.

