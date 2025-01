Sunway Medical Centre Tercantum dalam Edisi Perdana Pemeringkatan "Newsweek's Asia's Top Private Hospitals 2025"

SMC juga menempati peringkat kedua di Asia untuk bedah katarak dan peringkat ketiga di Asia untuk bedah mata refraktif. Lebih lagi, SMC tercantum dalam daftar 10 rumah sakit terbaik untuk bedah panggul dan penggantian panggul (peringkat keenam); bedah lutut dan penggantian lutut (keenam); serta bedah bahu (ke-10).

"Kami gembira dinobatkan sebagai salah satu rumah sakit terbaik di Asia untuk spesialisasi penting, seperti ortopedi dan oftalmologi. Peringkat ini membuktikan kerja keras kami dalam mewujudkan keunggulan klinis.

"Pengakuan ini juga melambangkan dedikasi pakar medis dan tenaga kesehatan kami dalam menyediakan layanan dan pengobatan multidisiplin yang berstandar tinggi untuk pasien di Malaysia dan luar negeri," ujar Dato' Lau Beng Long, President, Sunway Healthcare Group.

Sebagai rumah sakit swasta tingkat empat terbesar di Malaysia, SMC juga menjadi rumah sakit pertama di Malaysia yang meraih tiga akreditasi unggulan: Akreditasi Joint Commission International (JCI), Gold Seal of Approval dari Amerika Serikat; Australian Council on Healthcare Standards (ACHS); serta Malaysian Society for Quality in Health (MSQH).

SMC menawarkan 28 Pusat Keunggulan Layanan Medis dengan dukungan tim multidisiplin yang memiliki beragam latar belakang profesional. Tim ini menyediakan layanan medis yang holistis dan dirancang sesuai kondisi pasien.

Sunway Eye Centre, salah satu Pusat Keunggulan Layanan Medis SMC, menawarkan layanan yang mencakup beragam subspesialisasi, termasuk katarak dan oftalmologi refraktif, transplantasi kornea, pengobatan retina dan uveitis, glaukoma, bedah plastik mata, serta penanganan gangguan mata pada anak-anak.

SMC Orthopaedic Centre, bersama Robotic Surgery and Minimally Invasive Surgery (MIS) Centre, telah membuat pencapaian penting, khususnya dalam bedah panggul dan penggantian lutut dengan dukungan sistem robotik, bahkan tercatat dalam Museum Rekor Malaysia. Pencapaian tersebut membuktikan keahlian dan komitmen inovasi SMC Orthopaedic Centre serta MIS Centre.

Peringkat terbaru ini mempertahankan kesuksesan SMC dalam daftar "Newsweek World's Best Hospitals 2024" ketika SMC dinobatkan sebagai salah satu dari 250 rumah sakit terbaik di dunia. SMC juga tercantum dalam daftar "Newsweek's Best Specialist Hospitals Asia Pacific" selama dua tahun berturut-turut, yakni 2023 dan 2024.

