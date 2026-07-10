세계 최초 '고양이 사원' 미술관 '냥냥지' 8월 12일 일본 유후인에 신규 지점 개관

교토, 일본 2026년 7월 10일 /PRNewswire/ -- 7월 10일 테라코야(TELACOYA Co., Ltd.)가 오이타현 유후인에 '냥냥지 유후 별원(NyanNyan-Ji Yufu Annex)'[정식 명칭: 쇼키 묘슈 총본산 냥냥지 유후 별원(Shoki Myoshu Head Temple NyanNyan-Ji Yufu Annex)]을 8월 12일 수요일 정식 개관할 예정이라고 발표했다. 긴린호 인근에 위치한 이 새로운 미술관 겸 숍은 고양이를 테마로 한 예술에만 전념하는 공간이다.

교토 야세에 있는 기존 지점이 국내외에서 큰 주목을 받으며 성공을 거둔 데 이어, 유후인 지점은 브랜드의 새로운 상설 시설로 운영될 예정이다.

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이 미술관에는 실제 고양이가 없으며, 고양이에서 영감을 받은 회화와 상품을 선보이는 문화 및 예술 공간으로만 운영된다. 이 시설에서는 저명한 고양이 아티스트 미야노 카야(Kaya Miyano)의 작품을 중점적으로 소개한다.

방문객들은 고양이 모티브를 중심으로 구성된 일본 전통 미닫이문(후스마), 천장화, 봉안된 고양이 신상 등을 통해 몰입감 있는 예술적 공간을 경험할 수 있다.

시설 개요

명칭: 쇼키 묘슈 총본산 냥냥지 유후 별원

위치: 일본 오이타현 유후시 유후인초 가와카미 1542-1, 879-5102

교통: JR 유후인역 인근(하카타역에서 약 150분)

정식 개관일: 2026년 8월 12일

운영 시간: 오전 9시 30분~오후 5시 30분(3월 6일~12월 5일) / 오전 9시 30분~오후 5시(12월 6일~3월 5일)

입장료(세금 포함): 성인 및 대학생 1200엔 / 초등학생~고등학생 600엔 / 미취학 아동 이하 무료

공식 웹사이트: https://nyannyanji.jp/

테라코야 소개

교토에 본사를 둔 테라코야는 주요 관광지에서의 리테일 운영을 통해 일본 전통문화를 보존하는 데 주력하고 있다. 회사는 전국에서 약 150개의 직영 소매점을 운영하고 있으며, 연간 약 1000만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있다.

SOURCE TELACOYA Co., Ltd.