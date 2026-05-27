쉰처, TokenOS 운영체제 TokenONE 공개… '토큰 팩토리' 산업혁명 본격화

선전, 중국 2026년 5월 26일 /PRNewswire/ -- 쉰처(Xunce)(3317.HK)가 TokenOS 운영체제 TokenONE을 5월 25일 전 세계에 공개했다. TokenONE은 토큰을 핵심 자산 단위로 삼아 원시 데이터를 고부가가치의 시나리오 특화 토큰으로 전환하는 산업 생산 시스템을 구축, 기업 현장에서 일어나는 데이터 부족 병목 문제를 직접 해결하고 '토큰 팩토리(Token Factory)' 방식의 산업혁명을 본격화하고 있다.

AI 시대에 맞는 새로운 운영체제

TokenONE은 PC 시대의 Windows, 모바일 인터넷 시대의 iOS•Android에 이어 AI 네이티브 시대를 위한 차세대 운영체제로 자리매김하고 있다. 다양한 컴퓨팅 플랫폼과 업계 최고 수준의 대형 AI 모델 지원 등 열 가지 핵심 기능을 통해 기업 데이터를 모델이 직접 호출할 수 있는 데이터 토큰(Data Token)으로 전환해 준다. 각 토큰은 이를 통해 직접 비즈니스 의사결정을 구동하고 대형 모델의 출력 결과를 정량적으로 측정할 수 있다.

'9+5' 구조로 확장 가능한 토큰 팩토리 구현

TokenONE은 핵심 9 단계와 핵심 프로세스 5개를 통해 기업의 '휴면 데이터'를 AI용 '고에너지 연료'로 전환하며 데이터 토큰화를 실현한다. 이를 통해 데이터 처리 방식을 기존의 '수공업 작업장' 수준에서 재현 가능하고 확장 가능하며 감사 추적이 가능한 산업급 대량 생산 체계로 업그레이드한다.

TokenONE은 고객에게 표준화된 시나리오 기반 토큰을 제공하는 동시에 대형 AI 모델 공급업체에 대규모 수직 산업 특화 데이터를 공급한다. 또한 AI 산업 전반에서 '토큰 생산'의 기준을 제시해 AI가 실질적인 가치를 창출할 수 있도록 지원한다.

수천 업종을 대상으로 하는 시나리오 기반 토큰 팩토리 구축

쉰처는 앞으로도 TokenONE 인프라를 지속적으로 확장하며 업계 선도 기업들과 협력해 의료, 첨단 제조, 금융, 에너지 및 전력 등 고부가가치 산업을 대상으로 한 수직 시나리오 기반 '토큰 팩토리'를 구축할 계획이다. 이를 통해 데이터 토큰화의 산업 규모 역량이 주요 산업 전반으로 확산되도록 추진한다.

쉰처는 비즈니스 모델 측면에서 토큰 사용량 기반(pay-as-you-go) 과금 모델을 도입해 고객의 비즈니스 가치와 긴밀히 연계되는 구조를 구축했다. 시장 데이터는 이미 이 모델의 폭발적인 성장 가능성을 입증하고 있다. 2026년 4월 기준 쉰처의 토큰 호출 ARR(연간 반복 매출)은 전 분기 대비 300% 성장했으며, 연말까지 토큰 기반 매출 비중을 전체 매출의 20~30% 수준으로 확대하는 것을 목표로 하고 있다.

쉰처의 TokenONE은 실제 산업 현장에서 출발해 데이터를 통해 기술 자원을 연결하고 시나리오 기반 토큰 팩토리의 대규모 구축을 가능하게 해 AI 시대에 맞는 기본 규칙을 새로 제시하고 있다. 토큰 팩토리가 구축되는 산업 구조가 늘어남에 따라 쉰처는 AI의 실질적 상용화를 이끄는 핵심 기업으로 성장할 것으로 기대된다.

SOURCE Xunce